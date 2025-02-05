بالأرقام... نسب الإنفاق الدفاعي للناتو في 2024

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: السعودية وتركيا قوتان للشرع في الإقليم
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250205/بالأرقام-نسب-الإنفاق-الدفاعي-للناتو-في-2024--1097488273.html
بالأرقام... نسب الإنفاق الدفاعي للناتو في 2024
بالأرقام... نسب الإنفاق الدفاعي للناتو في 2024
سبوتنيك عربي
تشترط قواعد تأسيس حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن تلتزم كل دولة بتخصيص 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإنفاقها الدفاعي، وهي نسبة لا تصل إليها الكثير من... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T07:45+0000
2025-02-05T07:45+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097487846_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_13b0175a3e923c3a7ff0f1b580aae5ee.png
وتتجاوز قيمة الإنفاق الدفاعي الأمريكي مجموع ما تنفقه باقي دول الحلف في 2024، وهو ما يفسر تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الحلف، الذي يعتمد على واشنطن بصورة أساسية.وكان ترامب يطالب في فترة رئاسته السابقة بالالتزام بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن بعد عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، أصبح يطالب دول الحلف بنسبة إنفاق دفاعي تصل إلى 5 في المئة.ويلوح ترامب، الذي أنفقت بلاده 968 مليار دولار على جيشها في 2024، بالخروج من الناتو، إذا لم تلتزم الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي.يذكر أن دولا مثل إيطاليا وإسبانيا وكندا والبرتغال لم تصل إلى نسبة 2 في المئة الموجودة في ميثاق تأسيس الحزب، وفقا لإحصائيات 2024، بينما بلغت نسبة الإنفاق الأمريكي 3.4 من ناتجها المحلي الإجمالي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097487846_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_88bc37c8fdc681dc966f5c5523bcfdce.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

بالأرقام... نسب الإنفاق الدفاعي للناتو في 2024

07:45 GMT 05.02.2025
تابعنا عبر
تشترط قواعد تأسيس حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن تلتزم كل دولة بتخصيص 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإنفاقها الدفاعي، وهي نسبة لا تصل إليها الكثير من الدول الأعضاء بالحلف.
وتتجاوز قيمة الإنفاق الدفاعي الأمريكي مجموع ما تنفقه باقي دول الحلف في 2024، وهو ما يفسر تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الحلف، الذي يعتمد على واشنطن بصورة أساسية.
وكان ترامب يطالب في فترة رئاسته السابقة بالالتزام بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن بعد عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، أصبح يطالب دول الحلف بنسبة إنفاق دفاعي تصل إلى 5 في المئة.
ويلوح ترامب، الذي أنفقت بلاده 968 مليار دولار على جيشها في 2024، بالخروج من الناتو، إذا لم تلتزم الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي.
يذكر أن دولا مثل إيطاليا وإسبانيا وكندا والبرتغال لم تصل إلى نسبة 2 في المئة الموجودة في ميثاق تأسيس الحزب، وفقا لإحصائيات 2024، بينما بلغت نسبة الإنفاق الأمريكي 3.4 من ناتجها المحلي الإجمالي.
بالأرقام.. نسب الإنفاق الدفاعي للناتو في 2024 - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала