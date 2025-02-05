https://sarabic.ae/20250205/بالأرقام-نسب-الإنفاق-الدفاعي-للناتو-في-2024--1097488273.html
بالأرقام... نسب الإنفاق الدفاعي للناتو في 2024
بالأرقام... نسب الإنفاق الدفاعي للناتو في 2024
سبوتنيك عربي
تشترط قواعد تأسيس حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن تلتزم كل دولة بتخصيص 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإنفاقها الدفاعي، وهي نسبة لا تصل إليها الكثير من... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T07:45+0000
2025-02-05T07:45+0000
2025-02-05T07:45+0000
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وتتجاوز قيمة الإنفاق الدفاعي الأمريكي مجموع ما تنفقه باقي دول الحلف في 2024، وهو ما يفسر تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الحلف، الذي يعتمد على واشنطن بصورة أساسية.وكان ترامب يطالب في فترة رئاسته السابقة بالالتزام بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن بعد عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، أصبح يطالب دول الحلف بنسبة إنفاق دفاعي تصل إلى 5 في المئة.ويلوح ترامب، الذي أنفقت بلاده 968 مليار دولار على جيشها في 2024، بالخروج من الناتو، إذا لم تلتزم الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي.يذكر أن دولا مثل إيطاليا وإسبانيا وكندا والبرتغال لم تصل إلى نسبة 2 في المئة الموجودة في ميثاق تأسيس الحزب، وفقا لإحصائيات 2024، بينما بلغت نسبة الإنفاق الأمريكي 3.4 من ناتجها المحلي الإجمالي.
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انفوجرافيك, инфографика
بالأرقام... نسب الإنفاق الدفاعي للناتو في 2024
تشترط قواعد تأسيس حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن تلتزم كل دولة بتخصيص 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإنفاقها الدفاعي، وهي نسبة لا تصل إليها الكثير من الدول الأعضاء بالحلف.
وتتجاوز قيمة الإنفاق الدفاعي الأمريكي مجموع ما تنفقه باقي دول الحلف في 2024، وهو ما يفسر تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الحلف، الذي يعتمد على واشنطن بصورة أساسية.
وكان ترامب يطالب في فترة رئاسته السابقة بالالتزام بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن بعد عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، أصبح يطالب دول الحلف بنسبة إنفاق دفاعي تصل إلى 5 في المئة.
ويلوح ترامب، الذي أنفقت بلاده 968 مليار دولار على جيشها في 2024، بالخروج من الناتو، إذا لم تلتزم الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي.
يذكر أن دولا مثل إيطاليا وإسبانيا وكندا والبرتغال لم تصل إلى نسبة 2 في المئة الموجودة في ميثاق تأسيس الحزب، وفقا لإحصائيات 2024، بينما بلغت نسبة الإنفاق الأمريكي 3.4 من ناتجها المحلي الإجمالي.