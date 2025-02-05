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https://sarabic.ae/20250205/رئيس-الوزراء-المصري-يعلن-عن-تفاصيل-مفاجئة-بخصوص-الـبكالوريا-والثانوية-العامة-1097517175.html
رئيس الوزراء المصري يعلن عن تفاصيل مفاجئة بخصوص الـ"بكالوريا" والثانوية العامة
رئيس الوزراء المصري يعلن عن تفاصيل مفاجئة بخصوص الـ"بكالوريا" والثانوية العامة
سبوتنيك عربي
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مفاجئة بخصوص البكالوريا والثانوية العامة في البلاد. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T20:03+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "اليوم السابع"، عن مدبولي، أنه يجري جمع الآراء حول إضافة مادة التربية الدينية للمجموع الكلي للبكالوريا أو الثانوية العامة بمفهومها القديم.وعزا مدبولي الهدف من "منظومة البكالوريا" الجديدة، إلى تخفيف العبء على الأبناء من "هوس وكابوس الثانوية العامة"، مشيرًا إلى أنه "من الوارد أن يدخل الطالب في النظام الحالي أو النظام الجديد البكالوريا بشكل اختياري لفترة محدودة".وأكد رئيس الوزراء المصري أن "هذا النظام الاختياري، يأتي لتقييم الأمر وليتمكن الطلاب من المقارنة بين المنظومتين".وكان وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف، قد أكد في وقت سابق، أن "نظام البكالوريا يتم في التعليم الدولي، في مصر، وفي كل دول العالم، وأن تغيير المسارات متاح في مقترح شهادة البكالوريا المصرية"، موضحًا أن "الطالب إذا درس بالصف الثاني الثانوي العام في مسار الطب وعلوم الحياة يستطيع أن يدرس مادة التخصص في مسار الهندسة وعلوم الحاسب أو الأعمال أو الآداب والفنون لأن هناك 3 مواد أساسية في جميع التخصصات وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصري ثم مادة التخصص بإجمالي 4 مواد دراسية".وأشار وزير التعليم المصري إلى أن "اللغة الأجنبية الأولى قد تكون لغة إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية، وضمن تغيير المسارات متاح أيضا للطالب بعد الصف الثالث الثانوي دراسة مواد إضافية"، منوّها إلى أنه "لن يكون هناك دور ثان في نظام البكالوريا المصرية، بل يوجد عدة فرص امتحانية في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) وأغسطس (آب) ويوليو(تموز)".ولفت عبد اللطيف إلى أن "طالب الصف الثاني الثانوي، يستطيع تحسين درجات مواد الصف الثاني الثانوي 4 مرات على مدار عامين (الصف الثاني والثالث)، ويتاح لهم تحسين درجات مواد الصف الثالث الثانوي مرتين خلال نفس العام أو إضافة أعوام أخرى لتحسين مجموعه بحد أقصى 5 سنوات بما فيها الصف الأول الثانوي".وذكر شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، أن "مقترح نظام البكالوريا المصرية الجديد سيتم طرحه للنقاش للحوار المجتمعي عبر عدد من الجلسات يشارك فيها أطراف المنظومة التعليمية كافة، من الخبراء والاستشاريين والمعلمين ووسائل الإعلام".
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https://sarabic.ae/20250108/شهادة-البكالوريا-المصرية-الجديدة-هل-تكتب-نهاية-نظام-الثانوية-العامة؟-1096600481.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

رئيس الوزراء المصري يعلن عن تفاصيل مفاجئة بخصوص الـ"بكالوريا" والثانوية العامة

20:03 GMT 05.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatامتحانات الثانوية العامة في فلسطين بدون طلبة غزة
امتحانات الثانوية العامة في فلسطين بدون طلبة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مفاجئة بخصوص البكالوريا والثانوية العامة في البلاد.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "اليوم السابع"، عن مدبولي، أنه يجري جمع الآراء حول إضافة مادة التربية الدينية للمجموع الكلي للبكالوريا أو الثانوية العامة بمفهومها القديم.
وعزا مدبولي الهدف من "منظومة البكالوريا" الجديدة، إلى تخفيف العبء على الأبناء من "هوس وكابوس الثانوية العامة"، مشيرًا إلى أنه "من الوارد أن يدخل الطالب في النظام الحالي أو النظام الجديد البكالوريا بشكل اختياري لفترة محدودة".
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وأكد رئيس الوزراء المصري أن "هذا النظام الاختياري، يأتي لتقييم الأمر وليتمكن الطلاب من المقارنة بين المنظومتين".
وكان وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف، قد أكد في وقت سابق، أن "نظام البكالوريا يتم في التعليم الدولي، في مصر، وفي كل دول العالم، وأن تغيير المسارات متاح في مقترح شهادة البكالوريا المصرية"، موضحًا أن "الطالب إذا درس بالصف الثاني الثانوي العام في مسار الطب وعلوم الحياة يستطيع أن يدرس مادة التخصص في مسار الهندسة وعلوم الحاسب أو الأعمال أو الآداب والفنون لأن هناك 3 مواد أساسية في جميع التخصصات وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصري ثم مادة التخصص بإجمالي 4 مواد دراسية".
وأشار وزير التعليم المصري إلى أن "اللغة الأجنبية الأولى قد تكون لغة إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية، وضمن تغيير المسارات متاح أيضا للطالب بعد الصف الثالث الثانوي دراسة مواد إضافية"، منوّها إلى أنه "لن يكون هناك دور ثان في نظام البكالوريا المصرية، بل يوجد عدة فرص امتحانية في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) وأغسطس (آب) ويوليو(تموز)".
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ولفت عبد اللطيف إلى أن "طالب الصف الثاني الثانوي، يستطيع تحسين درجات مواد الصف الثاني الثانوي 4 مرات على مدار عامين (الصف الثاني والثالث)، ويتاح لهم تحسين درجات مواد الصف الثالث الثانوي مرتين خلال نفس العام أو إضافة أعوام أخرى لتحسين مجموعه بحد أقصى 5 سنوات بما فيها الصف الأول الثانوي".
وشدد وزير التعليم المصري على أنه "لا ضغط على الطالب أو أولياء الأمور بسبب اعتبار شهادة البكالوريا على عامين لكون المواد منتهية وغير مكررة ويتم تقسيمها 4 مواد بالصف الثاني الثانوي و3 مواد بالصف الثالث الثانوي".
وذكر شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، أن "مقترح نظام البكالوريا المصرية الجديد سيتم طرحه للنقاش للحوار المجتمعي عبر عدد من الجلسات يشارك فيها أطراف المنظومة التعليمية كافة، من الخبراء والاستشاريين والمعلمين ووسائل الإعلام".
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