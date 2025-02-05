https://sarabic.ae/20250205/رئيس-الوزراء-المصري-يعلن-عن-تفاصيل-مفاجئة-بخصوص-الـبكالوريا-والثانوية-العامة-1097517175.html

رئيس الوزراء المصري يعلن عن تفاصيل مفاجئة بخصوص الـ"بكالوريا" والثانوية العامة

رئيس الوزراء المصري يعلن عن تفاصيل مفاجئة بخصوص الـ"بكالوريا" والثانوية العامة

سبوتنيك عربي

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مفاجئة بخصوص البكالوريا والثانوية العامة في البلاد. 05.02.2025, سبوتنيك عربي

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ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "اليوم السابع"، عن مدبولي، أنه يجري جمع الآراء حول إضافة مادة التربية الدينية للمجموع الكلي للبكالوريا أو الثانوية العامة بمفهومها القديم.وعزا مدبولي الهدف من "منظومة البكالوريا" الجديدة، إلى تخفيف العبء على الأبناء من "هوس وكابوس الثانوية العامة"، مشيرًا إلى أنه "من الوارد أن يدخل الطالب في النظام الحالي أو النظام الجديد البكالوريا بشكل اختياري لفترة محدودة".وأكد رئيس الوزراء المصري أن "هذا النظام الاختياري، يأتي لتقييم الأمر وليتمكن الطلاب من المقارنة بين المنظومتين".وكان وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف، قد أكد في وقت سابق، أن "نظام البكالوريا يتم في التعليم الدولي، في مصر، وفي كل دول العالم، وأن تغيير المسارات متاح في مقترح شهادة البكالوريا المصرية"، موضحًا أن "الطالب إذا درس بالصف الثاني الثانوي العام في مسار الطب وعلوم الحياة يستطيع أن يدرس مادة التخصص في مسار الهندسة وعلوم الحاسب أو الأعمال أو الآداب والفنون لأن هناك 3 مواد أساسية في جميع التخصصات وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصري ثم مادة التخصص بإجمالي 4 مواد دراسية".وأشار وزير التعليم المصري إلى أن "اللغة الأجنبية الأولى قد تكون لغة إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية، وضمن تغيير المسارات متاح أيضا للطالب بعد الصف الثالث الثانوي دراسة مواد إضافية"، منوّها إلى أنه "لن يكون هناك دور ثان في نظام البكالوريا المصرية، بل يوجد عدة فرص امتحانية في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) وأغسطس (آب) ويوليو(تموز)".ولفت عبد اللطيف إلى أن "طالب الصف الثاني الثانوي، يستطيع تحسين درجات مواد الصف الثاني الثانوي 4 مرات على مدار عامين (الصف الثاني والثالث)، ويتاح لهم تحسين درجات مواد الصف الثالث الثانوي مرتين خلال نفس العام أو إضافة أعوام أخرى لتحسين مجموعه بحد أقصى 5 سنوات بما فيها الصف الأول الثانوي".وذكر شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، أن "مقترح نظام البكالوريا المصرية الجديد سيتم طرحه للنقاش للحوار المجتمعي عبر عدد من الجلسات يشارك فيها أطراف المنظومة التعليمية كافة، من الخبراء والاستشاريين والمعلمين ووسائل الإعلام".

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