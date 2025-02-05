https://sarabic.ae/20250205/ريابكوف-واشنطن-هي-من-يجب-أن-تتخذ-الخطوة-الأولى-نحو-تطبيع-العلاقات-مع-موسكو-1097519176.html
ريابكوف: واشنطن هي من يجب أن تتخذ الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع موسكو
ريابكوف: واشنطن هي من يجب أن تتخذ الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع موسكو
سبوتنيك عربي
رأى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الولايات المتحدة هي من يتوجب عليها اتخاذ الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع روسيا، مؤكدا استعداد موسكو للتفاوض... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T23:00+0000
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روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف في تصريحات للصحفيين إن "الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات الثنائية، أي التفاوض بناء على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة، يجب أن تخطوها الولايات المتحدة".وأضاف: "نحن منفتحون على الحوار، ومستعدون للتفاوض بأسلوب مساومة خشن، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض ومصالحنا الوطنية المحددة مسبقا بالتاريخ والجغرافيا، ولذا فإن القرار والخيار هو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه".واعتبر ريابكوف أن الدعوات إلى "الهرولة إلى حضن الإدارة الجديدة" في الولايات المتحدة تأتي بنتائج عكسية، وتنبع من افتراض خاطئ مفاده أنه يجب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة "بأي ثمن".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يرغب في إنهاء ملف الصراع الأوكراني، من خلال الاجتماع، والحديث مع الرئيس بوتين، حول التسوية وفي وقت قريب.في حين، أعلنت روسيا أنه لا يوجد أي تقدم في عملية تنظيم لقاء بين الرئيسين، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه لا يوجد أي تقدم في هذا الخصوص، خلال الأيام الأخيرة.
https://sarabic.ae/20250121/روسيا-موسكو-مستعدة-لحوار-جدي-مع-واشنطن-1097003330.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ريابكوف: واشنطن هي من يجب أن تتخذ الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع موسكو
23:00 GMT 05.02.2025 (تم التحديث: 23:05 GMT 05.02.2025)
رأى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الولايات المتحدة هي من يتوجب عليها اتخاذ الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع روسيا، مؤكدا استعداد موسكو للتفاوض "بأسلوب خشن" مع واشنطن.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ريابكوف في تصريحات للصحفيين إن "الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات الثنائية، أي التفاوض بناء على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة، يجب أن تخطوها الولايات المتحدة".
وأضاف: "نحن منفتحون على الحوار، ومستعدون للتفاوض بأسلوب مساومة خشن، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض ومصالحنا الوطنية المحددة مسبقا بالتاريخ والجغرافيا، ولذا فإن القرار والخيار هو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه".
واعتبر ريابكوف أن الدعوات إلى "الهرولة إلى حضن الإدارة الجديدة" في الولايات المتحدة تأتي بنتائج عكسية، وتنبع من افتراض خاطئ مفاده أنه يجب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة "بأي ثمن".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يرغب في إنهاء ملف الصراع الأوكراني، من خلال الاجتماع، والحديث مع الرئيس بوتين، حول التسوية وفي وقت قريب.
في حين، أعلنت روسيا أنه لا يوجد أي تقدم في عملية تنظيم لقاء بين الرئيسين، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه لا يوجد أي تقدم في هذا الخصوص، خلال الأيام الأخيرة.