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قطر تعلن المشاركة في إعادة إعمار جنوبي لبنان وتؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من تلك المنطقة
قطر تعلن المشاركة في إعادة إعمار جنوبي لبنان وتؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من تلك المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، على "ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان". 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T07:09+0000
2025-02-05T07:09+0000
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وقال محمد بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، عقب لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون، إن بلاده "ستشارك في إعادة الإعمار في جنوب لبنان الذي تعرض لعدوان إسرائيلي"، مؤكدا أن زيارته دعمٌ للبنان.وأشار المسؤول القطري إلى "ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب"، معربا عن رفض الدوحة "خروق إسرائيل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك الأجواء اللبنانية".وفي الأسبوع الأخير، كثّف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على قرى الجنوب، بالتزامن مع تحدي أهاليها له وإصرارهم على العودة، منذ فجر 26 يناير الماضي الذي كان الموعد المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لإكمال الجيش انسحابه من الأراضي التي دخلها في الآونة الأخيرة.وأعلن البيت الأبيض في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/ شباط الجاري، وبدء محادثات بوساطة أمريكية بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وما زال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبين بعضهما بعضا بارتكاب انتهاكات متكررة.وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات الـ"يونيفيل" في جنوب لبنان، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.وينص الاتفاق أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
https://sarabic.ae/20250125/إيران-ترفض-اتهامات-إسرائيل-الفارغة-ضدها-بشأن-لبنان-1097129397.html
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قطر تعلن المشاركة في إعادة إعمار جنوبي لبنان وتؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من تلك المنطقة

07:09 GMT 05.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
 رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
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أكد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، على "ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان".
وقال محمد بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، عقب لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون، إن بلاده "ستشارك في إعادة الإعمار في جنوب لبنان الذي تعرض لعدوان إسرائيلي"، مؤكدا أن زيارته دعمٌ للبنان.
وأشار المسؤول القطري إلى "ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب"، معربا عن رفض الدوحة "خروق إسرائيل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك الأجواء اللبنانية".
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
إيران ترفض اتهامات إسرائيل "الفارغة" ضدها بشأن لبنان
25 يناير, 06:27 GMT
وفي الأسبوع الأخير، كثّف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على قرى الجنوب، بالتزامن مع تحدي أهاليها له وإصرارهم على العودة، منذ فجر 26 يناير الماضي الذي كان الموعد المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لإكمال الجيش انسحابه من الأراضي التي دخلها في الآونة الأخيرة.
وأعلن البيت الأبيض في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/ شباط الجاري، وبدء محادثات بوساطة أمريكية بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وما زال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبين بعضهما بعضا بارتكاب انتهاكات متكررة.
وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات الـ"يونيفيل" في جنوب لبنان، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.
وينص الاتفاق أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
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