https://sarabic.ae/20250205/قطر-تعلن-المشاركة-في-إعادة-إعمار-جنوبي-لبنان-وتؤكد-ضرورة-انسحاب-إسرائيل-من-تلك-المنطقة-1097485468.html
قطر تعلن المشاركة في إعادة إعمار جنوبي لبنان وتؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من تلك المنطقة
قطر تعلن المشاركة في إعادة إعمار جنوبي لبنان وتؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من تلك المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، على "ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان". 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T07:09+0000
2025-02-05T07:09+0000
2025-02-05T07:09+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085045924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_230b9a72944fefe5a2af89e0bc77c75a.jpg
وقال محمد بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، عقب لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون، إن بلاده "ستشارك في إعادة الإعمار في جنوب لبنان الذي تعرض لعدوان إسرائيلي"، مؤكدا أن زيارته دعمٌ للبنان.وأشار المسؤول القطري إلى "ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب"، معربا عن رفض الدوحة "خروق إسرائيل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك الأجواء اللبنانية".وفي الأسبوع الأخير، كثّف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على قرى الجنوب، بالتزامن مع تحدي أهاليها له وإصرارهم على العودة، منذ فجر 26 يناير الماضي الذي كان الموعد المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لإكمال الجيش انسحابه من الأراضي التي دخلها في الآونة الأخيرة.وأعلن البيت الأبيض في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/ شباط الجاري، وبدء محادثات بوساطة أمريكية بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وما زال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبين بعضهما بعضا بارتكاب انتهاكات متكررة.وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات الـ"يونيفيل" في جنوب لبنان، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.وينص الاتفاق أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
https://sarabic.ae/20250125/إيران-ترفض-اتهامات-إسرائيل-الفارغة-ضدها-بشأن-لبنان-1097129397.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085045924_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7ca0b655b2eb46f6522a02b6182c02c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطر تعلن المشاركة في إعادة إعمار جنوبي لبنان وتؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من تلك المنطقة
أكد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، على "ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان".
وقال محمد بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، عقب لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون، إن بلاده "ستشارك في إعادة الإعمار في جنوب لبنان الذي تعرض لعدوان إسرائيلي"، مؤكدا أن زيارته دعمٌ للبنان.
وأشار المسؤول القطري إلى "ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب"، معربا عن رفض الدوحة "خروق إسرائيل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك الأجواء اللبنانية".
وفي الأسبوع الأخير، كثّف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على قرى الجنوب، بالتزامن مع تحدي أهاليها له وإصرارهم على العودة، منذ فجر 26 يناير الماضي الذي كان الموعد المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لإكمال الجيش انسحابه من الأراضي التي دخلها في الآونة الأخيرة.
وأعلن البيت الأبيض في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار
بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/ شباط الجاري، وبدء محادثات بوساطة أمريكية بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وما زال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبين بعضهما بعضا بارتكاب انتهاكات متكررة.
وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات الـ"يونيفيل" في جنوب لبنان،
مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.
وينص الاتفاق أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.