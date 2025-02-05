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خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
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https://sarabic.ae/20250205/مصر-تتصدر-قائمة-الدول-المستوردة-للقمح-الروسي-1097487382.html
مصر تتصدر قائمة الدول المستوردة للقمح الروسي
مصر تتصدر قائمة الدول المستوردة للقمح الروسي
سبوتنيك عربي
أصبحت مصر الدولة الأولى في استيراد الحبوب الروسية، وفقًا لنتائج النصف الأول من العام الزراعي 2024/25، واشترت مصر في الفترة من يوليو (تموز) - ديسمبر (كانون... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

مصر تتصدر قائمة الدول المستوردة للقمح الروسي

07:25 GMT 05.02.2025 (تم التحديث: 07:41 GMT 05.02.2025)
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أصبحت مصر الدولة الأولى في استيراد الحبوب الروسية، وفقًا لنتائج النصف الأول من العام الزراعي 2024/25، واشترت مصر في الفترة من يوليو (تموز) - ديسمبر (كانون الثاني) 2024، نحو 5.45 مليون طن قمح من روسيا.
مصر تتصدر قائمة الدول المستوردة للقمح الروسي - سبوتنيك عربي
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Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT
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