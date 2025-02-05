https://sarabic.ae/20250205/مصر-تتصدر-قائمة-الدول-المستوردة-للقمح-الروسي-1097487382.html
مصر تتصدر قائمة الدول المستوردة للقمح الروسي
مصر تتصدر قائمة الدول المستوردة للقمح الروسي
سبوتنيك عربي
أصبحت مصر الدولة الأولى في استيراد الحبوب الروسية، وفقًا لنتائج النصف الأول من العام الزراعي 2024/25، واشترت مصر في الفترة من يوليو (تموز) - ديسمبر (كانون... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T07:25+0000
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مصر تتصدر قائمة الدول المستوردة للقمح الروسي
07:25 GMT 05.02.2025 (تم التحديث: 07:41 GMT 05.02.2025)
أصبحت مصر الدولة الأولى في استيراد الحبوب الروسية، وفقًا لنتائج النصف الأول من العام الزراعي 2024/25، واشترت مصر في الفترة من يوليو (تموز) - ديسمبر (كانون الثاني) 2024، نحو 5.45 مليون طن قمح من روسيا.