https://sarabic.ae/20250205/يأخذ-الكرة-يسجل-هدفا-جماهير-مانشستر-سيتي-تؤلف-أغنية-جديدة-لعمر-مرموش-فيديو-1097514884.html
"يأخذ الكرة يسجل هدفا".. جماهير مانشيستر سيتي تؤلف أغنية جديدة لعمر مرموش... فيديو
"يأخذ الكرة يسجل هدفا".. جماهير مانشيستر سيتي تؤلف أغنية جديدة لعمر مرموش... فيديو
سبوتنيك عربي
احتفت جماهير نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بلاعبها المصري الجديد عمر مرموش، الذي انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، بإطلاق أغنية خاصة به. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T18:52+0000
2025-02-05T18:52+0000
2025-02-05T18:57+0000
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وتقول كلمات الأغنية: "مرموش مرموش.. عمر مرموش يأخد الكرة يسجل هدفا عمر مرموش".وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر جماهير مانشستر سيتي، وهي تردد الأغنية في شوارع المدينة، تعبيراً عن دعمها للاعب المصري.وفي وقت سابق، اكتسح فريق آرسنال نظيره مانشيستر سيتي، بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وافتتح أوديجارد التسجيل لآرسنال في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، فيما أدرك النرويجي هالاند، التعادل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 55.ولعب المصري عمر مرموش، أساسيًا في المباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، قبل أن يخرج في الدقيقة (72) ويشارك البلجيكي كيفين دي بروين، على حسابه.
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سبوتنيك عربي
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منوعات, الأخبار, أخبار كرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي
منوعات, الأخبار, أخبار كرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي
"يأخذ الكرة يسجل هدفا".. جماهير مانشيستر سيتي تؤلف أغنية جديدة لعمر مرموش... فيديو
18:52 GMT 05.02.2025 (تم التحديث: 18:57 GMT 05.02.2025)
احتفت جماهير نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بلاعبها المصري الجديد عمر مرموش، الذي انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، بإطلاق أغنية خاصة به.
وتقول كلمات الأغنية: "مرموش مرموش.. عمر مرموش يأخد الكرة يسجل هدفا عمر مرموش".
وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر جماهير مانشستر سيتي، وهي تردد الأغنية في شوارع المدينة، تعبيراً عن دعمها للاعب المصري.
وفي وقت سابق، اكتسح فريق آرسنال نظيره مانشيستر سيتي
، بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح أوديجارد التسجيل لآرسنال في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، فيما أدرك النرويجي هالاند، التعادل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 55.
ولعب المصري عمر مرموش، أساسيًا في المباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، قبل أن يخرج في الدقيقة (72) ويشارك البلجيكي كيفين دي بروين، على حسابه.