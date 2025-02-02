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https://sarabic.ae/20250202/آرسنال-يكتسح-مانشستر-سيتي-بخماسية-في-قمة-الدوري-الإنجليزي-فيديو--1097412130.html
آرسنال يكتسح مانشستر سيتي بخماسية في قمة الدوري الإنجليزي... فيديو
آرسنال يكتسح مانشستر سيتي بخماسية في قمة الدوري الإنجليزي... فيديو
سبوتنيك عربي
اكتسح فريق آرسنال نظيره مانشستر سيتي، بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T19:20+0000
2025-02-02T19:20+0000
مجتمع
آرسنال
مانشستر سيتي
عمر مرموش
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
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افتتح أوديجارد التسجيل لأرسنال في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، فيما أدرك النرويجي هالاند التعادل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 55.ولعب المصري، عمر مرموش أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، قبل أن يخرج في الدقيقة (72) ويشارك البلجيكي كيفين دي بروين على حسابه.ونجح توماس بارتي في وضع أرسنال في المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 56، فيما ضاعف لويس سكيلي النتيجة لصالح أرسنال في الدقيقة 62 مسجلا الهدف الثالث.وسجل كاي هافيرتز الهدف الرابع لأرسنال في الدقيقة 77، بينما اختتم نوانيري خماسية آرسنال في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بفوز أرسنال 5-1.بهذه النتيجة ارتفع رصيد آرسنال للنقطة 50 في وصافة الدوري الإنجليزي خلف ليفربول المتصدر صاحب الـ56 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 41 نقطة في المركز الرابع.
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آرسنال, مانشستر سيتي, عمر مرموش, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
آرسنال, مانشستر سيتي, عمر مرموش, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات

آرسنال يكتسح مانشستر سيتي بخماسية في قمة الدوري الإنجليزي... فيديو

19:20 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Alastair Grantآرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
آرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Alastair Grant
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اكتسح فريق آرسنال نظيره مانشستر سيتي، بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح أوديجارد التسجيل لأرسنال في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، فيما أدرك النرويجي هالاند التعادل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 55.
ولعب المصري، عمر مرموش أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، قبل أن يخرج في الدقيقة (72) ويشارك البلجيكي كيفين دي بروين على حسابه.
ونجح توماس بارتي في وضع أرسنال في المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 56، فيما ضاعف لويس سكيلي النتيجة لصالح أرسنال في الدقيقة 62 مسجلا الهدف الثالث.
وسجل كاي هافيرتز الهدف الرابع لأرسنال في الدقيقة 77، بينما اختتم نوانيري خماسية آرسنال في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بفوز أرسنال 5-1.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد آرسنال للنقطة 50 في وصافة الدوري الإنجليزي خلف ليفربول المتصدر صاحب الـ56 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 41 نقطة في المركز الرابع.
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