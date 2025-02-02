آرسنال يكتسح مانشستر سيتي بخماسية في قمة الدوري الإنجليزي... فيديو
© AP Photo / Alastair Grantآرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
© AP Photo / Alastair Grant
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اكتسح فريق آرسنال نظيره مانشستر سيتي، بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح أوديجارد التسجيل لأرسنال في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، فيما أدرك النرويجي هالاند التعادل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 55.
أوديغارد يفتتح التسجيل لآرسنال#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ارسنال_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/rX3yFJL8cM— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2025
إيرلينغ هالاند يدرك التعادل لمانشستر سيتي أمام آرسنال#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ارسنال_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/DYprUDRpiC— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2025
ولعب المصري، عمر مرموش أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، قبل أن يخرج في الدقيقة (72) ويشارك البلجيكي كيفين دي بروين على حسابه.
ونجح توماس بارتي في وضع أرسنال في المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 56، فيما ضاعف لويس سكيلي النتيجة لصالح أرسنال في الدقيقة 62 مسجلا الهدف الثالث.
مايلز لويس سكيلي يضيف الهدف الثالث لآرسنال أمام مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ارسنال_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/Jw94cxNJVf— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2025
وسجل كاي هافيرتز الهدف الرابع لأرسنال في الدقيقة 77، بينما اختتم نوانيري خماسية آرسنال في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بفوز أرسنال 5-1.
✍️💬 ماذا يحدث لدفاع مانشستر سيتي؟!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2025
البديل نوانيري يُسجل الهدف الخامس لآرسنال من تسديدة رائعة#ارسنال_مانشستر_سيتي | #الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague | #ARSMCI pic.twitter.com/DSnzvu4yOp
بهذه النتيجة ارتفع رصيد آرسنال للنقطة 50 في وصافة الدوري الإنجليزي خلف ليفربول المتصدر صاحب الـ56 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 41 نقطة في المركز الرابع.