https://sarabic.ae/20250205/يونيسف-المساعدات-الإنسانية-التي-تصل-إلى-قطاع-غزة-لا-تكفي-وهي-قطرة-في-محيط-1097461144.html

"يونيسف": المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة لا تكفي وهي قطرة في محيط

"يونيسف": المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة لا تكفي وهي قطرة في محيط

سبوتنيك عربي

توصلت إسرائيل وحركة حماس، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع، وتوصّل الأطراف إلى اتفاق... 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T12:00+0000

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وأدت الحرب على قطاع غزة إلى شح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وزيادة معاناة السكان، وبات عليهم المحاولة في كل يوم للحصول على القليل من الغذاء، وسط كارثة إنسانية مستمرة هناك، بسبب نقص الإمدادات الأساسية من طعام وماء ودواء، وعلى وقع استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي بدأ سيريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، تواصل شاحنات المساعدات الإنسانية دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.قطرة في محيطوأكدت المتحدثة باسم اليونيسف، تيس إنغرام، أن "ما يتم إدخاله من مساعدات إنسانية هو قطرة في محيط الاحتياجات في غزة"،وقال مدير عام المكتب الحكومي في قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك": "مع وقف إطلاق النار، بدأ يدخل إلى قطاع غزة قرابة 600 شاحنة يومياً، وهذه الشاحنات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هي الشاحنات التي يمتلكها التجار في قطاع غزة، والبضائع التي تصل فيها توزع على الأسواق، لكن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة لا يتوفر لديه القدرة الشرائية، والقسم الثاني من الشاحنات تحمل المساعدات الإنسانية التابعة للمؤسسات الدولية والمنظمات الأممية، وعادة تشتمل على الطحين والطرود الغذائية".وأضاف: "ما دخل إلى قطاع غزة من بضائع ومساعدات لا يكفي سوى 1% من حاجة سكان القطاع، ونحتاج إلى شهور طويلة من استمرار إدخال المساعدات بشكل مستمر ومتواصل، حتى تصل هذه المساعدات إلى جميع السكان، ونستطيع تغطية احتياجات أبناء شعبنا، وقد طالبنا بفتح المعابر من أجل دخول الوفود الطبية، لإجراء العمليات الجراحية، فلدينا نص مليون عملية جراحية ملحة، لأكثر من 110 آلاف جريح، أصيبوا خلال حرب الإبادة الجماعية، ونأمل أن تدخل المساعدات والمستلزمات الطبية، حتى نستطيع ترميم القطاع الصحي الذي تعرض إلى ضربة قاضية من قبل الاحتلال الإسرائيلي".وشهدت أسواق قطاع غزة تحسنا ملحوظا بعد 15 شهرا من المعاناة والجوع التي تجرعها الفلسطينيون جراء الحرب الإسرائيلية، وباتت الأسواق والطرقات الرئيسية التي تحيط بها أكثر ازدحاما مقارنة بالفترات السابقة خلال الحرب، حيث يفترش الباعة المتجولون، من الرجال والأطفال، الشوارع لبيع السلع والمواد الأساسية.ويقول النازح عمر حامد لـ "سبوتنيك": "لقد واجهنا خلال الحرب ظروفا صعبة للغاية، بسبب قلة المساعدات الإنسانية، وبسبب طمع التجار، وكانت الأسواق تخلو من البضائع، الحمد لله، بعد توقف إطلاق النار توفرت البضائع والطعام موجود".ويضيف البائع أحمد عياد: "بتنا نرى الفواكه والخضار في أسواق قطاع غزة، وأنا أبيع الفواكه مثل التفاح والعنب، وهناك تواجد للسلع الغذائية بشكل جيد نسبيا، والأسعار بدأت بالانخفاض تدريجيا، ونتمنى أن تتحسن الظروف وتعود الحياة إلى طبيعتها".ورغم توفر العديد من السلع التي كانت مفقودة سابقا، تواجه أسواق القطاع تحديات بسبب ارتفاع الأسعار وانعدام فرص العمل، ما يجعل القدرة الشرائية ضعيفة لدى السكان الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب الحرب، وتقول النازحة أم صالح لوكالة "سبوتنيك":" هناك توفر للعديد من السلع، ورغم أنَّ أسعارها انخفضت قليلا إلا أننا لا نستطيع شرائها، فما زالت غالية الثمن، وغالبية الناس لا تملك المال، واليوم حاولت شراء صدر الدجاج لكن الكيلو يباع بسعر 42 شيكل ( 11.7 دولار)، وكبد الدجاج بنصف هذا السعر، ولا أستطيع الشراء بهذه الأسعار، وحتى أطفالي يشتهون الحلوى ولا أستطيع توفيرها لهم".وتضيف أم صالح أنَّ غذاء عائلتها يقتصر على تناول الأطعمة المعلبة الرخيصة، وما يصل من طحين وطرود غذائية، وهم بحاجة، إلى المزيد من الطعام والماء والأدوات المنزلية.ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواجه عملية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تحديات كبيرة، إذ رصدت منظمات أممية صعوبات في إيصال المساعدات من بينها، الطرق المدمرة والذخائر غير المنفجرة وشح الخيام وغياب سلع أساسية، ونقص الماء خاصة شمال القطاع.وينص اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بمعدل 600 شاحنة مساعدات يومياً، وكان اتفاق وقف النار المؤلف من ثلاث مراحل، نص على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة، وتمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 رهينة من غزة، في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.

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