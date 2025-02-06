أطرف الصور لهذا الأسبوع

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صورة للسيناتور بيل كاسيدي، وهو يتشاور مع السيناتور تيم سكوت، بعد أن صوتت لجنة المالية في مجلس الشيوخ على المضي قدمًا في ترشيح روبرت ف. كينيدي الابن، ليكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية، واشنطن العاصمة.