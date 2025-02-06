أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: غزة والضفة تبادل هدايا بين ترامب ونتنياهو
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
21 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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https://sarabic.ae/20250206/أطرف-الصور-لهذا-الأسبوع-1097527457.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة لهذا الأسبوع، رصدتها عدسات الكاميرات، في مختلف أنحاء العالم. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع

09:44 GMT 06.02.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة لهذا الأسبوع، رصدتها عدسات الكاميرات، في مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

عضو في نادي "كريوفيلي" للسباحة الشتوية يرش نفسه بالثلج، بعد السباحة في نهر ينيسي في يوم بارد، في جزيرة أوتديها في كراسنويارسك، روسيا.

عضو في نادي &quot;كريوفيلي&quot; للسباحة الشتوية يرش نفسه بالثلج، بعد السباحة في نهر ينيسي في يوم بارد، في جزيرة أوتديها في كراسنويارسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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عضو في نادي "كريوفيلي" للسباحة الشتوية يرش نفسه بالثلج، بعد السباحة في نهر ينيسي في يوم بارد، في جزيرة أوتديها في كراسنويارسك، روسيا.

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

آديا يونغ وايت، وكيلاني يصلان إلى حفل توزيع جوائز غرامي السنوي السابع والستين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.

آديا يونغ وايت، وكيلاني يصلان إلى حفل توزيع جوائز غرامي السنوي السابع والستين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

آديا يونغ وايت، وكيلاني يصلان إلى حفل توزيع جوائز غرامي السنوي السابع والستين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.

© Getty Images / Anna Moneymaker

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مستشاريه في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مستشاريه في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anna Moneymaker

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مستشاريه في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

© AP Photo / Chris Pizzello

فرقة "فليا أوف ريد هوت تشيلي بيبيرز" تؤدي عرضًا غنائيًا خلال حفل "فاير إيد" الخيري في إنغليوود، كاليفورنيا.

فرقة &quot;فليا أوف ريد هوت تشيلي بيبيرز&quot; تؤدي عرضًا غنائيًا خلال حفل &quot;فاير إيد&quot; الخيري في إنغليوود، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chris Pizzello

فرقة "فليا أوف ريد هوت تشيلي بيبيرز" تؤدي عرضًا غنائيًا خلال حفل "فاير إيد" الخيري في إنغليوود، كاليفورنيا.

© AP Photo / Dolores Ochoa

المتسابقون ينتظرون دورهم للتنافس في سباقات اللاما السنوية، احتفالا بـ"يوم الأراضي الرطبة العالمي"، في منتزه ليانغاناتيس الوطني في الإكوادور.

المتسابقون ينتظرون دورهم للتنافس في سباقات اللاما السنوية، احتفالا بـ&quot;يوم الأراضي الرطبة العالمي&quot;، في منتزه ليانغاناتيس الوطني في الإكوادور. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dolores Ochoa

المتسابقون ينتظرون دورهم للتنافس في سباقات اللاما السنوية، احتفالا بـ"يوم الأراضي الرطبة العالمي"، في منتزه ليانغاناتيس الوطني في الإكوادور.

© Getty Images / Win McNamee

صورة للسيناتور بيل كاسيدي، وهو يتشاور مع السيناتور تيم سكوت، بعد أن صوتت لجنة المالية في مجلس الشيوخ على المضي قدمًا في ترشيح روبرت ف. كينيدي الابن، ليكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية، واشنطن العاصمة.

صورة للسيناتور بيل كاسيدي، وهو يتشاور مع السيناتور تيم سكوت، بعد أن صوتت لجنة المالية في مجلس الشيوخ على المضي قدمًا في ترشيح روبرت ف. كينيدي الابن، ليكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية، واشنطن العاصمة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Win McNamee

صورة للسيناتور بيل كاسيدي، وهو يتشاور مع السيناتور تيم سكوت، بعد أن صوتت لجنة المالية في مجلس الشيوخ على المضي قدمًا في ترشيح روبرت ف. كينيدي الابن، ليكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية، واشنطن العاصمة.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

احتفالات عامة ضمن مهرجان "حفل الشاي" في منتزه "في دي إن خا" في موسكو.

احتفالات عامة ضمن مهرجان &quot;حفل الشاي&quot; في منتزه &quot;في دي إن خا&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Kallinikov
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احتفالات عامة ضمن مهرجان "حفل الشاي" في منتزه "في دي إن خا" في موسكو.

© Getty Images / Marc Jacobs/Dimitrios Kambouris

عارضة أزياء ترتدي حذاءً طويلاً أثناء التدريب على عرض أزياء "مارك جاكوبس 2025" في مكتبة نيويورك العامة، في مدينة نيويورك.

عارضة أزياء ترتدي حذاءً طويلاً أثناء التدريب على عرض أزياء &quot;مارك جاكوبس 2025&quot; في مكتبة نيويورك العامة، في مدينة نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Marc Jacobs/Dimitrios Kambouris

عارضة أزياء ترتدي حذاءً طويلاً أثناء التدريب على عرض أزياء "مارك جاكوبس 2025" في مكتبة نيويورك العامة، في مدينة نيويورك.

© Getty Images / Pool/Jane Barlow

وزيرة المالية الاسكتلندية شونا روبيسون، أثناء زيارتها لمركز العلاج الوطني لمعرفة التأثير الذي أحدثه المركز على خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المنطقة، في كيركالدي، اسكتلندا.

وزيرة المالية الاسكتلندية شونا روبيسون، أثناء زيارتها لمركز العلاج الوطني لمعرفة التأثير الذي أحدثه المركز على خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المنطقة، في كيركالدي، اسكتلندا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Pool/Jane Barlow

وزيرة المالية الاسكتلندية شونا روبيسون، أثناء زيارتها لمركز العلاج الوطني لمعرفة التأثير الذي أحدثه المركز على خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المنطقة، في كيركالدي، اسكتلندا.

© AP Photo / Charles Krupa

جون هام، رجل العام في مسرحيات "بودنغ" في جامعة هارفارد، يقف بجانب شخص يرتدي قناع الممثل بول رود، في كامبريدج في ولاية ماساتشوستس.

جون هام، رجل العام في مسرحيات &quot;بودنغ&quot; في جامعة هارفارد، يقف بجانب شخص يرتدي قناع الممثل بول رود، في كامبريدج في ولاية ماساتشوستس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Charles Krupa

جون هام، رجل العام في مسرحيات "بودنغ" في جامعة هارفارد، يقف بجانب شخص يرتدي قناع الممثل بول رود، في كامبريدج في ولاية ماساتشوستس.

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