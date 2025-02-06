أطرف الصور لهذا الأسبوع

عضو في نادي "كريوفيلي" للسباحة الشتوية يرش نفسه بالثلج، بعد السباحة في نهر ينيسي في يوم بارد، في جزيرة أوتديها في كراسنويارسك، روسيا.
عضو في نادي "كريوفيلي" للسباحة الشتوية يرش نفسه بالثلج، بعد السباحة في نهر ينيسي في يوم بارد، في جزيرة أوتديها في كراسنويارسك، روسيا.
آديا يونغ وايت، وكيلاني يصلان إلى حفل توزيع جوائز غرامي السنوي السابع والستين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.
آديا يونغ وايت، وكيلاني يصلان إلى حفل توزيع جوائز غرامي السنوي السابع والستين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مستشاريه في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مستشاريه في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.
فرقة "فليا أوف ريد هوت تشيلي بيبيرز" تؤدي عرضًا غنائيًا خلال حفل "فاير إيد" الخيري في إنغليوود، كاليفورنيا.
فرقة "فليا أوف ريد هوت تشيلي بيبيرز" تؤدي عرضًا غنائيًا خلال حفل "فاير إيد" الخيري في إنغليوود، كاليفورنيا.
المتسابقون ينتظرون دورهم للتنافس في سباقات اللاما السنوية، احتفالا بـ"يوم الأراضي الرطبة العالمي"، في منتزه ليانغاناتيس الوطني في الإكوادور.
المتسابقون ينتظرون دورهم للتنافس في سباقات اللاما السنوية، احتفالا بـ"يوم الأراضي الرطبة العالمي"، في منتزه ليانغاناتيس الوطني في الإكوادور.
صورة للسيناتور بيل كاسيدي، وهو يتشاور مع السيناتور تيم سكوت، بعد أن صوتت لجنة المالية في مجلس الشيوخ على المضي قدمًا في ترشيح روبرت ف. كينيدي الابن، ليكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية، واشنطن العاصمة.
صورة للسيناتور بيل كاسيدي، وهو يتشاور مع السيناتور تيم سكوت، بعد أن صوتت لجنة المالية في مجلس الشيوخ على المضي قدمًا في ترشيح روبرت ف. كينيدي الابن، ليكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية، واشنطن العاصمة.
احتفالات عامة ضمن مهرجان "حفل الشاي" في منتزه "في دي إن خا" في موسكو.
احتفالات عامة ضمن مهرجان "حفل الشاي" في منتزه "في دي إن خا" في موسكو.
عارضة أزياء ترتدي حذاءً طويلاً أثناء التدريب على عرض أزياء "مارك جاكوبس 2025" في مكتبة نيويورك العامة، في مدينة نيويورك.
عارضة أزياء ترتدي حذاءً طويلاً أثناء التدريب على عرض أزياء "مارك جاكوبس 2025" في مكتبة نيويورك العامة، في مدينة نيويورك.
وزيرة المالية الاسكتلندية شونا روبيسون، أثناء زيارتها لمركز العلاج الوطني لمعرفة التأثير الذي أحدثه المركز على خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المنطقة، في كيركالدي، اسكتلندا.
وزيرة المالية الاسكتلندية شونا روبيسون، أثناء زيارتها لمركز العلاج الوطني لمعرفة التأثير الذي أحدثه المركز على خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المنطقة، في كيركالدي، اسكتلندا.
جون هام، رجل العام في مسرحيات "بودنغ" في جامعة هارفارد، يقف بجانب شخص يرتدي قناع الممثل بول رود، في كامبريدج في ولاية ماساتشوستس.
جون هام، رجل العام في مسرحيات "بودنغ" في جامعة هارفارد، يقف بجانب شخص يرتدي قناع الممثل بول رود، في كامبريدج في ولاية ماساتشوستس.