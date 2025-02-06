https://sarabic.ae/20250206/الجيش-الروسي-يحسن-تموضعه-على-عدة-محاور-ويكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-1097529605.html

الجيش الروسي يحسن تموضعه على عدة محاور ويكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة

الجيش الروسي يحسن تموضعه على عدة محاور ويكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية، حسّنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت قوات نظام كييف، خسائر... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T09:27+0000

2025-02-06T09:27+0000

2025-02-06T09:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 عسكري، وعددا من المدافع، ودبابة وخمس مركبات مدرعة قتالية، بما في ذلك ثلاث ناقلات جند مدرعة، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية وأربعة مستودعات ذخيرة".وأردف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 180 عسكريا وثلاث مركبات، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة".وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات للتخزين، وورش الإنتاج ومرافق تخزين الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تحشدات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 142 منطقة".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين من طراز "هامر"، و10 صواريخ من طراز "هيمارس" و106 طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250206/أنباء-عن-قصف-أكاديمية-الحرس-الوطني-الأوكراني-في-خاركوف-ومصنع-للمسيرات-في-زابوروجيه-1097524693.html

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