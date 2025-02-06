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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250206/الجيش-الروسي-يحسن-تموضعه-على-عدة-محاور-ويكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-1097529605.html
الجيش الروسي يحسن تموضعه على عدة محاور ويكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة
الجيش الروسي يحسن تموضعه على عدة محاور ويكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية، حسّنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت قوات نظام كييف، خسائر... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T09:27+0000
2025-02-06T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 عسكري، وعددا من المدافع، ودبابة وخمس مركبات مدرعة قتالية، بما في ذلك ثلاث ناقلات جند مدرعة، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية وأربعة مستودعات ذخيرة".وأردف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 180 عسكريا وثلاث مركبات، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة".وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات للتخزين، وورش الإنتاج ومرافق تخزين الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تحشدات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 142 منطقة".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين من طراز "هامر"، و10 صواريخ من طراز "هيمارس" و106 طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250206/أنباء-عن-قصف-أكاديمية-الحرس-الوطني-الأوكراني-في-خاركوف-ومصنع-للمسيرات-في-زابوروجيه-1097524693.html
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روسيا
روسيا

الجيش الروسي يحسن تموضعه على عدة محاور ويكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة

09:27 GMT 06.02.2025 (تم التحديث: 09:38 GMT 06.02.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية، حسّنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت قوات نظام كييف، خسائر فادحة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 عسكري، وعددا من المدافع، ودبابة وخمس مركبات مدرعة قتالية، بما في ذلك ثلاث ناقلات جند مدرعة، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية وأربعة مستودعات ذخيرة".

وأوضحت الدفاع أن "قوات مجموعة "المركز" ألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 505 عسكري، وعددا من المدافع، وخمس مركبات قتالية مدرعة".

وأردف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 180 عسكريا وثلاث مركبات، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة".

وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 135 عسكريا، وعددا من المدافع، ومركبة قتالية مدرعة".

وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات للتخزين، وورش الإنتاج ومرافق تخزين الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تحشدات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 142 منطقة".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين من طراز "هامر"، و10 صواريخ من طراز "هيمارس" و106 طائرة مسيرة".
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنباء عن قصف أكاديمية الحرس الوطني الأوكراني في خاركوف ومصنع للمسيرات في زابوروجيه
08:12 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:29 GMT
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