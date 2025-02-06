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https://sarabic.ae/20250206/الرئيس-التونسي-يقيل-وزيرة-المالية-سهام-البوغديري-1097544455.html
الرئيس التونسي يقيل وزيرة المالية سهام البوغديري
الرئيس التونسي يقيل وزيرة المالية سهام البوغديري
سبوتنيك عربي
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، تعيين مشكاة سلامة، وزيرة جديدة للمالية، خلفًا لسهام البوغديري، التي تم إقالتها. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T17:31+0000
2025-02-06T17:31+0000
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جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية، نُشر على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وبحسب ما ذكرته الرئاسة التونسية، فإن سلامة، أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس سعيّد، يوم أمس الأربعاء.وكانت سلامة، تتولى منصب رئيس لجنة الصلح الجزائي، منذ مارس/ آذار الماضي.يذكر أن سهام البوغديري، التي كانت تتولى وزارة المالية، تم استثناؤها من التعديلات الوزارية، التي جرت في أغسطس/ آب الماضي، ضمن 4 وزارات في الحكومة شملت الداخلية والعدل والصناعة والتجهيز.وتواجه تونس تحديات اقتصادية واسعة بسبب ارتفاع تكاليف استيراد المواد الغذائية من ناحية، والأزمات التي شهدها العالم وأبرزها جائحة "كورونا" والأزمة الأوكرانية، من ناحية أخرى.
https://sarabic.ae/20250130/القضاء-التونسي-يصدر-أحكاما-بالسجن-ضد-رئيس-الحكومة-الأسبق-يوسف-الشاهد-ووزراء-سابقين-1097324694.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تونس اليوم, تونس, قيس سعيد
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تونس اليوم, تونس, قيس سعيد

الرئيس التونسي يقيل وزيرة المالية سهام البوغديري

17:31 GMT 06.02.2025
© AP Photo / Tingshu Wangالرئيس التونسي، قيس سعيد
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Tingshu Wang
تابعنا عبر
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، تعيين مشكاة سلامة، وزيرة جديدة للمالية، خلفًا لسهام البوغديري، التي تم إقالتها.
جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية، نُشر على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وبحسب ما ذكرته الرئاسة التونسية، فإن سلامة، أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس سعيّد، يوم أمس الأربعاء.
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
القضاء التونسي يصدر أحكاما بالسجن ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ووزراء سابقين
30 يناير, 19:11 GMT
وكانت سلامة، تتولى منصب رئيس لجنة الصلح الجزائي، منذ مارس/ آذار الماضي.
يذكر أن سهام البوغديري، التي كانت تتولى وزارة المالية، تم استثناؤها من التعديلات الوزارية، التي جرت في أغسطس/ آب الماضي، ضمن 4 وزارات في الحكومة شملت الداخلية والعدل والصناعة والتجهيز.
وتواجه تونس تحديات اقتصادية واسعة بسبب ارتفاع تكاليف استيراد المواد الغذائية من ناحية، والأزمات التي شهدها العالم وأبرزها جائحة "كورونا" والأزمة الأوكرانية، من ناحية أخرى.
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