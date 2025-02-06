https://sarabic.ae/20250206/بوتين-على-روسيا-أن-تضمن-الاكتفاء-الذاتي-والتفوق-في-مجال-التكنولوجيا--1097539380.html
بوتين: على روسيا أن تضمن الاكتفاء الذاتي والتفوق في مجال التكنولوجيا
بوتين: على روسيا أن تضمن الاكتفاء الذاتي والتفوق في مجال التكنولوجيا
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه على روسيا أن تضمن ليس الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا فحسب، بل تفوقا في التقنيات العالية بمختلف المجالات. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T14:57+0000
2025-02-06T14:57+0000
2025-02-06T14:57+0000
روسيا
العالم
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وأضاف الرئيس بوتين، خلال اجتماع لمجلس العلوم والتعليم، عبر تقنية الفيديو: "في نهاية العام الماضي، صدرت تعليمات للحكومة والأكاديمية الروسية للعلوم، بتوسيع القضايا بشكل كبير وإضافة تدابير إضافية من أجل ضمان ليس فقط الاكتفاء الذاتي للبلاد في أهم القطاعات، ولكن التفوق في التقنيات والمنتجات المحلية بالمجالات الحيوية".وجاء في التحية، التي أرسلها الرئيس الروسي: "من الواضح الجمع بين جهود البلدان المختلفة في بناء سلاسل متكاملة، من التعليم والتدريب إلى الإنتاج الصناعي، المشاركة النشطة لقطاع الأعمال في هذه العمليات ستسمح لنا بتحقيق نتائج مهمة بسرعة في تطوير العلوم وتعزيز التكنولوجيا والصناعة، والاستجابة بشكل أكثر فعالية لتحديات العصر".
https://sarabic.ae/20250206/دول-غير-صديقة-تتواصل-مع-روسيا-للتنسيق-في-المجال-العلمي-وإنشاء-المشاريع-الجديدة-1097532560.html
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روسيا, العالم
بوتين: على روسيا أن تضمن الاكتفاء الذاتي والتفوق في مجال التكنولوجيا
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه على روسيا أن تضمن ليس الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا فحسب، بل تفوقا في التقنيات العالية بمختلف المجالات.
وأضاف الرئيس بوتين، خلال اجتماع لمجلس العلوم والتعليم، عبر تقنية الفيديو: "في نهاية العام الماضي، صدرت تعليمات للحكومة والأكاديمية الروسية للعلوم، بتوسيع القضايا بشكل كبير وإضافة تدابير إضافية من أجل ضمان ليس فقط الاكتفاء الذاتي للبلاد في أهم القطاعات، ولكن التفوق في التقنيات والمنتجات المحلية بالمجالات الحيوية".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة دائما على شراكة دولية بناءة ومتساوية ومتبادلة المنفعة في مجال العلوم.
وقال الرئيس بوتين، في تحيته المرسلة للمشاركين في المؤتمر الرابع للعلماء الشباب، الذي عُقد في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في مدينة سوتشي الروسية: "أود أن أؤكد أن روسيا منفتحة دائمًا على شراكة دولية بناءة ومتساوية حقًا ومتبادلة المنفعة في المجال العلمي".
وجاء في التحية، التي أرسلها الرئيس الروسي: "من الواضح الجمع بين جهود البلدان المختلفة في بناء سلاسل متكاملة، من التعليم والتدريب إلى الإنتاج الصناعي، المشاركة النشطة لقطاع الأعمال في هذه العمليات ستسمح لنا بتحقيق نتائج مهمة بسرعة في تطوير العلوم وتعزيز التكنولوجيا والصناعة، والاستجابة بشكل أكثر فعالية لتحديات العصر".