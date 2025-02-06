https://sarabic.ae/20250206/بوتين-على-روسيا-أن-تضمن-الاكتفاء-الذاتي-والتفوق-في-مجال-التكنولوجيا--1097539380.html

بوتين: على روسيا أن تضمن الاكتفاء الذاتي والتفوق في مجال التكنولوجيا

بوتين: على روسيا أن تضمن الاكتفاء الذاتي والتفوق في مجال التكنولوجيا

سبوتنيك عربي

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه على روسيا أن تضمن ليس الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا فحسب، بل تفوقا في التقنيات العالية بمختلف المجالات. 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T14:57+0000

2025-02-06T14:57+0000

2025-02-06T14:57+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095700948_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_602dbcf7b3381a346732d133c9b9fbd4.jpg

وأضاف الرئيس بوتين، خلال اجتماع لمجلس العلوم والتعليم، عبر تقنية الفيديو: "في نهاية العام الماضي، صدرت تعليمات للحكومة والأكاديمية الروسية للعلوم، بتوسيع القضايا بشكل كبير وإضافة تدابير إضافية من أجل ضمان ليس فقط الاكتفاء الذاتي للبلاد في أهم القطاعات، ولكن التفوق في التقنيات والمنتجات المحلية بالمجالات الحيوية".وجاء في التحية، التي أرسلها الرئيس الروسي: "من الواضح الجمع بين جهود البلدان المختلفة في بناء سلاسل متكاملة، من التعليم والتدريب إلى الإنتاج الصناعي، المشاركة النشطة لقطاع الأعمال في هذه العمليات ستسمح لنا بتحقيق نتائج مهمة بسرعة في تطوير العلوم وتعزيز التكنولوجيا والصناعة، والاستجابة بشكل أكثر فعالية لتحديات العصر".

https://sarabic.ae/20250206/دول-غير-صديقة-تتواصل-مع-روسيا-للتنسيق-في-المجال-العلمي-وإنشاء-المشاريع-الجديدة-1097532560.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم