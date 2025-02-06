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https://sarabic.ae/20250206/تحطم-طائرة-مستأجرة-من-الجيش-الأمريكي-في-الفلبين-ومصرع-جميع-ركابها-1097540425.html
تحطم طائرة مستأجرة من الجيش الأمريكي في الفلبين ومصرع جميع ركابها
تحطم طائرة مستأجرة من الجيش الأمريكي في الفلبين ومصرع جميع ركابها
سبوتنيك عربي
أكدت السفارة الأمريكية لدى مانيلا، أن طائرة صغيرة تحطمت جنوبي الفلبين، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل كانوا على متنها، والتي كانت مستأجرة من... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T15:04+0000
2025-02-06T15:04+0000
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وقال الجيش الفلبيني، في بيان، إنه لا يستطيع الإفصاح عن معلومات حول الحادث، الذي وقع في جزيرة "مينداناو"، لأن "الأمر سري والتحقيق جارٍ".ولم ترد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ في هاواي، على الفور، على الاستفسارات بشأن الحادث.وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، جوبي فينتورا، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، إن الضباط لم يحددوا بعد سبب تحطم الطائرة ذات الأجنحة الثابتة، في مزرعة بالقرب من بلدية أمباتوان بالفلبين.وأضاف المتحدث أنه لم يتم التعرف حتى الآن على أي من ضحايا الحادث الأربع، مضيفا أن الشرطة والجنود تم نشرهم في الموقع لمنع العبث المحتمل بالأدلة.وأفاد موقع "FlightAware" لتتبع الرحلات الجوية، أن رقم الطائرة، الذي حددته الشرطة بـ"N349CA"، كان مسجلا باسم شركة "ميتريا" الدفاعية، والتي حددتها على أنها طائرة "Beechcraft Super King Air B300".
https://sarabic.ae/20250201/لحظة-تحطم-طائرة-إسعاف-وانفجارها-وسط-منطقة-سكنية-في-أمريكا-فيديو-1097373007.html
https://sarabic.ae/20250201/ترامب-فقدنا-مزيدًا-من-الأرواح-البريئة-بعد-حادث-تحطم-الطائرة-المحزن-في-فيلادلفيا-1097364349.html
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الفلبين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الفلبين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تحطم طائرة مستأجرة من الجيش الأمريكي في الفلبين ومصرع جميع ركابها

15:04 GMT 06.02.2025
© AP Photo / Laurent Ciprianiتحطم طائرة
تحطم طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
تحطم طائرة
© AP Photo / Laurent Cipriani
تابعنا عبر
أكدت السفارة الأمريكية لدى مانيلا، أن طائرة صغيرة تحطمت جنوبي الفلبين، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل كانوا على متنها، والتي كانت مستأجرة من قبل الجيش الأمريكي.
وقال الجيش الفلبيني، في بيان، إنه لا يستطيع الإفصاح عن معلومات حول الحادث، الذي وقع في جزيرة "مينداناو"، لأن "الأمر سري والتحقيق جارٍ".
ولم ترد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ في هاواي، على الفور، على الاستفسارات بشأن الحادث.
حريق داخل طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
مجتمع
لحظة تحطم طائرة إسعاف وانفجارها وسط منطقة سكنية في أمريكا... فيديو
1 فبراير, 10:22 GMT
وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، جوبي فينتورا، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، إن الضباط لم يحددوا بعد سبب تحطم الطائرة ذات الأجنحة الثابتة، في مزرعة بالقرب من بلدية أمباتوان بالفلبين.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
ترامب: فقدنا مزيدا من الأرواح البريئة بعد حادث تحطم الطائرة المحزن في فيلادلفيا
1 فبراير, 03:38 GMT
وأضاف المتحدث أنه لم يتم التعرف حتى الآن على أي من ضحايا الحادث الأربع، مضيفا أن الشرطة والجنود تم نشرهم في الموقع لمنع العبث المحتمل بالأدلة.
وأفاد موقع "FlightAware" لتتبع الرحلات الجوية، أن رقم الطائرة، الذي حددته الشرطة بـ"N349CA"، كان مسجلا باسم شركة "ميتريا" الدفاعية، والتي حددتها على أنها طائرة "Beechcraft Super King Air B300".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:52 GMT
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