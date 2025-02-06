https://sarabic.ae/20250206/تحطم-طائرة-مستأجرة-من-الجيش-الأمريكي-في-الفلبين-ومصرع-جميع-ركابها-1097540425.html
تحطم طائرة مستأجرة من الجيش الأمريكي في الفلبين ومصرع جميع ركابها
تحطم طائرة مستأجرة من الجيش الأمريكي في الفلبين ومصرع جميع ركابها
سبوتنيك عربي
أكدت السفارة الأمريكية لدى مانيلا، أن طائرة صغيرة تحطمت جنوبي الفلبين، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل كانوا على متنها، والتي كانت مستأجرة من... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T15:04+0000
2025-02-06T15:04+0000
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وقال الجيش الفلبيني، في بيان، إنه لا يستطيع الإفصاح عن معلومات حول الحادث، الذي وقع في جزيرة "مينداناو"، لأن "الأمر سري والتحقيق جارٍ".ولم ترد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ في هاواي، على الفور، على الاستفسارات بشأن الحادث.وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، جوبي فينتورا، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، إن الضباط لم يحددوا بعد سبب تحطم الطائرة ذات الأجنحة الثابتة، في مزرعة بالقرب من بلدية أمباتوان بالفلبين.وأضاف المتحدث أنه لم يتم التعرف حتى الآن على أي من ضحايا الحادث الأربع، مضيفا أن الشرطة والجنود تم نشرهم في الموقع لمنع العبث المحتمل بالأدلة.وأفاد موقع "FlightAware" لتتبع الرحلات الجوية، أن رقم الطائرة، الذي حددته الشرطة بـ"N349CA"، كان مسجلا باسم شركة "ميتريا" الدفاعية، والتي حددتها على أنها طائرة "Beechcraft Super King Air B300".
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الفلبين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الفلبين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تحطم طائرة مستأجرة من الجيش الأمريكي في الفلبين ومصرع جميع ركابها
أكدت السفارة الأمريكية لدى مانيلا، أن طائرة صغيرة تحطمت جنوبي الفلبين، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل كانوا على متنها، والتي كانت مستأجرة من قبل الجيش الأمريكي.
وقال الجيش الفلبيني، في بيان، إنه لا يستطيع الإفصاح عن معلومات حول الحادث، الذي وقع في جزيرة "مينداناو"، لأن "الأمر سري والتحقيق جارٍ".
ولم ترد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ في هاواي، على الفور، على الاستفسارات بشأن الحادث.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، جوبي فينتورا، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، إن الضباط لم يحددوا بعد سبب تحطم الطائرة ذات الأجنحة الثابتة، في مزرعة بالقرب من بلدية أمباتوان بالفلبين.
وأضاف المتحدث أنه لم يتم التعرف حتى الآن على أي من ضحايا الحادث الأربع، مضيفا أن الشرطة والجنود تم نشرهم في الموقع لمنع العبث المحتمل بالأدلة.
وأفاد موقع "FlightAware" لتتبع الرحلات الجوية، أن رقم الطائرة، الذي حددته الشرطة بـ"N349CA"، كان مسجلا باسم شركة "ميتريا" الدفاعية، والتي حددتها على أنها طائرة "Beechcraft Super King Air B300".