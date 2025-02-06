https://sarabic.ae/20250206/صندوق-النقد-الدولي-يكشف-عن-حزمة-قروض-جديدة-لمصر-1097544318.html
صندوق النقد الدولي يكشف عن حزمة قروض جديدة لمصر
صندوق النقد الدولي يكشف عن حزمة قروض جديدة لمصر
سبوتنيك عربي
أفاد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بأنه يعتزم الكشف عن اتفاقية قرض جديدة مع مصر، من أجل الموافقة عليها من قبل مجلس إدارته، وذلك في الوقت، الذي تتطلع فيه... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T17:27+0000
2025-02-06T17:27+0000
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وأشارت مديرة الاتصالات في الصندوق، جولي كوزاك، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أنه "سيتم النظر في حزمة سياسات الإصلاح (في مصر) من قبل المجلس التنفيذي للصندوق، إلى جانب المراجعة الرابعة لبرنامج مصر".وأضافت كوزاك أن اتفاقية القرض المخطط لها الجديدة، تأتي في إطار تسهيل "الصلابة والاستدامة" ضمن المراجعة المقبلة، مضيفة أن "الاتفاقية مصممة جزئيا لمساعدة البلدان في معالجة التغير المناخي".وتابعت كوزاك أنها لا تستطيع بعد تأكيد حجم اتفاقية القرض الجديد الموجه لمصر، على حد قولها.وفي العام الماضي، وسّع صندوق النقد الدولي حزمة قروضه الحالية لمصر، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، من أجل مساعدتها في إدارة تحدياتها الاقتصادية، وسط عدم الاستقرار الإقليمي، الناجم عن الحرب في غزة.وتسببت الهجمات المتكررة على سفن البحر الأحمر من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، دعما للفلسطينيين في غزة، بانخفاض عائدات مصر من قناة السويس، والتي تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في البلاد.
https://sarabic.ae/20250110/السيسي-صندوق-النقد-الدولي-أشاد-بمسار-الإصلاح-الاقتصادي-المصري-1096667955.html
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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, الأخبار, العالم العربي
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, الأخبار, العالم العربي
صندوق النقد الدولي يكشف عن حزمة قروض جديدة لمصر
أفاد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بأنه يعتزم الكشف عن اتفاقية قرض جديدة مع مصر، من أجل الموافقة عليها من قبل مجلس إدارته، وذلك في الوقت، الذي تتطلع فيه القاهرة إلى تعزيز اقتصادها.
وأشارت مديرة الاتصالات في الصندوق، جولي كوزاك، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أنه "سيتم النظر في حزمة سياسات الإصلاح (في مصر) من قبل المجلس التنفيذي للصندوق، إلى جانب المراجعة الرابعة لبرنامج مصر".
وأضافت كوزاك أن اتفاقية القرض المخطط لها الجديدة، تأتي في إطار تسهيل "الصلابة والاستدامة" ضمن المراجعة المقبلة، مضيفة أن "الاتفاقية مصممة جزئيا لمساعدة البلدان في معالجة التغير المناخي".
وتابعت كوزاك أنها لا تستطيع بعد تأكيد حجم اتفاقية القرض الجديد الموجه لمصر، على حد قولها.
وفي العام الماضي، وسّع صندوق النقد الدولي حزمة قروضه الحالية لمصر، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، من أجل مساعدتها في إدارة تحدياتها الاقتصادية، وسط عدم الاستقرار الإقليمي، الناجم عن الحرب في غزة.
وتم التوصل إلى مسودة اتفاق بشأن مراجعة برنامج القروض الحالي لمصر، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام 1.2 مليار دولار إضافية، لمساعدة الاقتصاد المصري في معركته ضد سلسلة من الرياح المعاكسة.
وتسببت الهجمات المتكررة على سفن البحر الأحمر من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، دعما للفلسطينيين في غزة، بانخفاض عائدات مصر من قناة السويس
، والتي تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في البلاد.