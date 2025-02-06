https://sarabic.ae/20250206/صندوق-النقد-الدولي-يكشف-عن-حزمة-قروض-جديدة-لمصر-1097544318.html

صندوق النقد الدولي يكشف عن حزمة قروض جديدة لمصر

صندوق النقد الدولي يكشف عن حزمة قروض جديدة لمصر

سبوتنيك عربي

أفاد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بأنه يعتزم الكشف عن اتفاقية قرض جديدة مع مصر، من أجل الموافقة عليها من قبل مجلس إدارته، وذلك في الوقت، الذي تتطلع فيه... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T17:27+0000

2025-02-06T17:27+0000

2025-02-06T17:27+0000

اقتصاد

مصر

أخبار مصر الآن

صندوق النقد الدولي

الأخبار

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094143706_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fe5630c1356712edee21de2273ce8144.jpg

وأشارت مديرة الاتصالات في الصندوق، جولي كوزاك، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أنه "سيتم النظر في حزمة سياسات الإصلاح (في مصر) من قبل المجلس التنفيذي للصندوق، إلى جانب المراجعة الرابعة لبرنامج مصر".وأضافت كوزاك أن اتفاقية القرض المخطط لها الجديدة، تأتي في إطار تسهيل "الصلابة والاستدامة" ضمن المراجعة المقبلة، مضيفة أن "الاتفاقية مصممة جزئيا لمساعدة البلدان في معالجة التغير المناخي".وتابعت كوزاك أنها لا تستطيع بعد تأكيد حجم اتفاقية القرض الجديد الموجه لمصر، على حد قولها.وفي العام الماضي، وسّع صندوق النقد الدولي حزمة قروضه الحالية لمصر، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، من أجل مساعدتها في إدارة تحدياتها الاقتصادية، وسط عدم الاستقرار الإقليمي، الناجم عن الحرب في غزة.وتسببت الهجمات المتكررة على سفن البحر الأحمر من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، دعما للفلسطينيين في غزة، بانخفاض عائدات مصر من قناة السويس، والتي تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في البلاد.

https://sarabic.ae/20250110/السيسي-صندوق-النقد-الدولي-أشاد-بمسار-الإصلاح-الاقتصادي-المصري-1096667955.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, الأخبار, العالم العربي