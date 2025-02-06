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لبنان.. تحويل منزل فيروز إلى متحف
لبنان.. تحويل منزل فيروز إلى متحف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية بدء مشروع لتحويل المنزل الذي نشأت فيه المطربة اللبنانية الشهيرة فيروز بالعاصمة بيروت إلى متحف. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-06T21:10+0000
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ويهدف المشروع إلى الاحتفاء بمسيرة فيروز الفنية، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للتراث في لبنان، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، اليوم الخميس.وقالت الصحيفة إن الدعوات لتحويل منزل فيروز في زقاق البلاط بالعاصمة بيروت، بدأت قبل أكثر من 20 عاما، مشيرة إلى أنه تم تبني هذا المشروع من قبل جمعيات أهلية وشخصيات عامة في بيروت.وتابعت: "لكن وزراء الثقافة في تلك الفترة لم يتخذوا أي خطوة إيجابية لتفعيل تلك الفكرة في السابق".يذكر أن فيروز نشأت في هذا المنزل مع شقيقها جوزيف وشقيقتها الفنانة هدى حداد، لكنه غادرته منذ عقود.
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منوعات, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان
منوعات, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان

لبنان.. تحويل منزل فيروز إلى متحف

21:10 GMT 06.02.2025
© Getty Images / Pool DUCASSE/LOUNES / Contributorالفنانة اللبنانية فيروز
الفنانة اللبنانية فيروز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Getty Images / Pool DUCASSE/LOUNES / Contributor
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أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية بدء مشروع لتحويل المنزل الذي نشأت فيه المطربة اللبنانية الشهيرة فيروز بالعاصمة بيروت إلى متحف.
ويهدف المشروع إلى الاحتفاء بمسيرة فيروز الفنية، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للتراث في لبنان، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، اليوم الخميس.
وقالت الصحيفة إن الدعوات لتحويل منزل فيروز في زقاق البلاط بالعاصمة بيروت، بدأت قبل أكثر من 20 عاما، مشيرة إلى أنه تم تبني هذا المشروع من قبل جمعيات أهلية وشخصيات عامة في بيروت.
وتابعت: "لكن وزراء الثقافة في تلك الفترة لم يتخذوا أي خطوة إيجابية لتفعيل تلك الفكرة في السابق".
يذكر أن فيروز نشأت في هذا المنزل مع شقيقها جوزيف وشقيقتها الفنانة هدى حداد، لكنه غادرته منذ عقود.
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