لبنان.. تحويل منزل فيروز إلى متحف
© Getty Images / Pool DUCASSE/LOUNES / Contributorالفنانة اللبنانية فيروز
© Getty Images / Pool DUCASSE/LOUNES / Contributor
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أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية بدء مشروع لتحويل المنزل الذي نشأت فيه المطربة اللبنانية الشهيرة فيروز بالعاصمة بيروت إلى متحف.
ويهدف المشروع إلى الاحتفاء بمسيرة فيروز الفنية، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للتراث في لبنان، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، اليوم الخميس.
أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية عن إطلاق مشروع لتحويل المنزل الذي نشأت فيه السيدة فيروز في منطقة زقاق البلاط في بيروت إلى متحف. يتضمن المشروع شراء العقار وترميم المنزل التاريخي ليصبح متحفًا يخلد مسيرة السيدة فيروز الفنية ويحتفي بإرثها الاستثنائي.#لبنان #فيروز #البيتNews pic.twitter.com/dYHZjeVEd0— البيت 𝗡𝗲𝘄𝘀 (@elbeitnews) February 6, 2025
وقالت الصحيفة إن الدعوات لتحويل منزل فيروز في زقاق البلاط بالعاصمة بيروت، بدأت قبل أكثر من 20 عاما، مشيرة إلى أنه تم تبني هذا المشروع من قبل جمعيات أهلية وشخصيات عامة في بيروت.
وتابعت: "لكن وزراء الثقافة في تلك الفترة لم يتخذوا أي خطوة إيجابية لتفعيل تلك الفكرة في السابق".
يذكر أن فيروز نشأت في هذا المنزل مع شقيقها جوزيف وشقيقتها الفنانة هدى حداد، لكنه غادرته منذ عقود.