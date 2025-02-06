https://sarabic.ae/20250206/مارسيلو-يعلن-اعتزال-كرة-القدم-فيديو-1097536298.html

مارسيلو يعلن اعتزال كرة القدم... فيديو

مارسيلو يعلن اعتزال كرة القدم... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن البرازيلي مارسيلو، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم نهائيًا لينهي بذلك مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب. 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T13:14+0000

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وعبّر مارسيلو، نجم ريال مدريد الإسباني الأسبق، عبر مقطع فيديو نشره على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، عن امتنانه للمسيرة التي خاضها والإنجازات التي حققها.وأوضح في رسالته: "في سن الـ18، طرق ريال مدريد بابي ووصلت إلى هنا، يمكنني أن أقول بكل فخر إنني مدريديستا حقيقي، 15 موسما، 25 لقبا، 5 دوري أبطال أوروبا، كنت أحد قادة الفريق، وعشت العديد من الليالي السحرية في البرنابيو. ريال مدريد نادٍ فريد من نوعه، والمشاعر المرتبطة به لا يمكن وصفها".وبدأ مارسيلو مسيرته الكروية مع نادي فلومينينسي البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني عام 2007، حيث حقق نجاحات كبيرة وأصبح أحد أفضل اللاعبين في مركزه.وبعد مشوار حافل بالعطاء دام 15 عامًا مع الفريق الملكي، عاد مارسيلو إلى فلومينينسي ليختتم مسيرته في النادي الذي بدأ فيه، إلا أن مشكلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نشبت بينه وبين المدير الفني مينيزيس أدت إلى رحيله عن الفريق، ليقرر الاعتزال.ويعتبر مارسيلو من أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ ريال مدريد، حيث فاز بالعديد من الألقاب مع النادي الملكي، كما حقق 31 بطولة في مسيرته الكروية مع كل الأندية التي شارك معها في مختلف القارات.

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منتخب البرازيل, أخبار نادي ريال مدريد, منوعات, رياضة, الأخبار