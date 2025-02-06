https://sarabic.ae/20250206/مقتل-طيارين-بتحطم-طائرة-خفيفة-في-مقاطعة-موسكو-1097541482.html
مقتل طيارين بتحطم طائرة خفيفة في مقاطعة موسكو
مقتل طيارين بتحطم طائرة خفيفة في مقاطعة موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد ممثل خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، بأن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة رامينسكوي في مقاطعة موسكو، ما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب المعلومات الأولية. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T15:44+0000
2025-02-06T15:44+0000
2025-02-06T15:44+0000
روسيا
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وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة خفيفة تحطمت قرب قرية يغانوفو في منطقة رامينسكوي".وبيّن المصدر في خدمات الطوارئ الروسية، أن عملية التعرف على ملابسات الحادثة وهويات الضحايا تجري في الوقت الحالي.
https://sarabic.ae/20250202/موسكو-هجوم-نظام-كييف-على-مدرسة-داخلية-جريمة-لا-تسقط-بالتقادم--1097401184.html
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روسيا
مقتل طيارين بتحطم طائرة خفيفة في مقاطعة موسكو
أفاد ممثل خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، بأن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة رامينسكوي في مقاطعة موسكو، ما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب المعلومات الأولية.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة خفيفة تحطمت قرب قرية يغانوفو في منطقة رامينسكوي".
وأشار المصدر إلى أن سقوط الطائرة أدى إلى مقتل شخصين، بحسب المعلومات الأولية.
وبيّن المصدر في خدمات الطوارئ الروسية، أن عملية التعرف على ملابسات الحادثة وهويات الضحايا تجري في الوقت الحالي.