مقتل طيارين بتحطم طائرة خفيفة في مقاطعة موسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: غزة والضفة تبادل هدايا بين ترامب ونتنياهو
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
21 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: فكرة ترامب المعادية للشعوب هي ارتباك يمكن الاستفادة منه والبناء عليه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250206/مقتل-طيارين-بتحطم-طائرة-خفيفة-في-مقاطعة-موسكو-1097541482.html
مقتل طيارين بتحطم طائرة خفيفة في مقاطعة موسكو
مقتل طيارين بتحطم طائرة خفيفة في مقاطعة موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد ممثل خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، بأن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة رامينسكوي في مقاطعة موسكو، ما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب المعلومات الأولية. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T15:44+0000
2025-02-06T15:44+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/17/1087285804_0:335:3043:2047_1920x0_80_0_0_fa4465152e8c747c94b663d68bbcb91d.jpg
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة خفيفة تحطمت قرب قرية يغانوفو في منطقة رامينسكوي".وبيّن المصدر في خدمات الطوارئ الروسية، أن عملية التعرف على ملابسات الحادثة وهويات الضحايا تجري في الوقت الحالي.
https://sarabic.ae/20250202/موسكو-هجوم-نظام-كييف-على-مدرسة-داخلية-جريمة-لا-تسقط-بالتقادم--1097401184.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/17/1087285804_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_61c4c599646a7353c7676505290e0b21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مقتل طيارين بتحطم طائرة خفيفة في مقاطعة موسكو

15:44 GMT 06.02.2025
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورضباط إنفاذ القانون والخدمات الطبية والمسعفون ينقلون امرأة مصابة إلى سيارة إسعاف خارج قاعة الحفلات الموسيقية في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
ضباط إنفاذ القانون والخدمات الطبية والمسعفون ينقلون امرأة مصابة إلى سيارة إسعاف خارج قاعة الحفلات الموسيقية في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد ممثل خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، بأن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة رامينسكوي في مقاطعة موسكو، ما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب المعلومات الأولية.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة خفيفة تحطمت قرب قرية يغانوفو في منطقة رامينسكوي".

وأشار المصدر إلى أن سقوط الطائرة أدى إلى مقتل شخصين، بحسب المعلومات الأولية.

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
موسكو: هجوم نظام كييف على مدرسة داخلية جريمة لا تسقط بالتقادم
2 فبراير, 11:20 GMT
وبيّن المصدر في خدمات الطوارئ الروسية، أن عملية التعرف على ملابسات الحادثة وهويات الضحايا تجري في الوقت الحالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала