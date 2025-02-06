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https://sarabic.ae/20250206/واشنطن-سفن-الحكومة-الأميركية-ستعبر-قناة-بنما-دون-رسوم-1097519943.html
واشنطن: سفن الحكومة الأميركية ستعبر قناة بنما دون رسوم
واشنطن: سفن الحكومة الأميركية ستعبر قناة بنما دون رسوم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أن الحكومة البنمية قررت التنازل عن الرسوم المفروضة على السفن الحكومية الأميركية التي تمر عبر قناة بنما. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T01:43+0000
2025-02-06T01:43+0000
بنما
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر منصة "إكس": "وافقت حكومة بنما على عدم فرض رسوم على السفن الحكومية الأميركية التي تمر عبر قناة بنما".وأضافت أن هذا القرار سيوفر للسلطات الأميركية ملايين الدولارات سنويًا.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح في خطاب تنصيبه أن واشنطن تعتزم استعادة السيطرة على قناة بنما التي قال إنها سلمت إلى بنما، لكنها أصبحت الآن تحت النفوذ الصيني. كما اتهم بنما بمعاملة السفن الأميركية، بما في ذلك السفن العسكرية، بشكل غير عادل، حيث زعم أن الولايات المتحدة تواجه رسومًا جمركية مفرطة لاستخدام القناة.وكان رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، قد وصف في وقت سابق تصريحات ترامب بأنها دليل على الجهل التاريخي الفادح. ووفقًا للصحيفة، اشتكى ترامب سابقًا من أن بنما تفرض على السفن الأميركية "رسومًا باهظة"، وزعم أن الصين "تمارس نفوذًا" على الممر المائي الاستراتيجي.وبوقت سابق، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، تعليقًا على تصريحات ترامب حول نيته إعادة قناة بنما إلى الملكية الأميركية، إن الصين ستحترم دائمًا سيادة بنما على القناة.وتعتبر قناة بنما ممرًا مائيًا اصطناعيًا على أراضي بنما في أميركا الوسطى، حيث يعبر برزخ بنما عند أدنى نقطة له ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتعد أحد أهم طرق النقل المائية ذات الأهمية الدولية.
https://sarabic.ae/20250131/القناة-ملك-لنامواطنو-بنما-يردون-على-تصريحات-ترامب-فيديو-1097352617.html
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بنما
بنما

واشنطن: سفن الحكومة الأميركية ستعبر قناة بنما دون رسوم

01:43 GMT 06.02.2025
© AP Photo / Matias Delacroixقناة بنما
قناة بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أن الحكومة البنمية قررت التنازل عن الرسوم المفروضة على السفن الحكومية الأميركية التي تمر عبر قناة بنما.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر منصة "إكس": "وافقت حكومة بنما على عدم فرض رسوم على السفن الحكومية الأميركية التي تمر عبر قناة بنما".
قناة بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
"القناة ملك لنا"...مواطنو بنما يردون على تصريحات ترامب... فيديو
31 يناير, 13:22 GMT
وأضافت أن هذا القرار سيوفر للسلطات الأميركية ملايين الدولارات سنويًا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح في خطاب تنصيبه أن واشنطن تعتزم استعادة السيطرة على قناة بنما التي قال إنها سلمت إلى بنما، لكنها أصبحت الآن تحت النفوذ الصيني. كما اتهم بنما بمعاملة السفن الأميركية، بما في ذلك السفن العسكرية، بشكل غير عادل، حيث زعم أن الولايات المتحدة تواجه رسومًا جمركية مفرطة لاستخدام القناة.
وكان رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، قد وصف في وقت سابق تصريحات ترامب بأنها دليل على الجهل التاريخي الفادح. ووفقًا للصحيفة، اشتكى ترامب سابقًا من أن بنما تفرض على السفن الأميركية "رسومًا باهظة"، وزعم أن الصين "تمارس نفوذًا" على الممر المائي الاستراتيجي.
وبوقت سابق، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، تعليقًا على تصريحات ترامب حول نيته إعادة قناة بنما إلى الملكية الأميركية، إن الصين ستحترم دائمًا سيادة بنما على القناة.
وتعتبر قناة بنما ممرًا مائيًا اصطناعيًا على أراضي بنما في أميركا الوسطى، حيث يعبر برزخ بنما عند أدنى نقطة له ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتعد أحد أهم طرق النقل المائية ذات الأهمية الدولية.
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