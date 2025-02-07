https://sarabic.ae/20250207/الأمم-المتحدة-تصاعد-العنف-يدفع-ولايتين-سودانيتين-إلى-شفا-كارثة-1097551932.html

الأمم المتحدة: تصاعد العنف يدفع ولايتين سودانيتين إلى شفا كارثة

الأمم المتحدة: تصاعد العنف يدفع ولايتين سودانيتين إلى شفا كارثة

سبوتنيك عربي

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الخميس، إن القتال الذي دار مؤخرا دفع ولايتين في السودان، وهما جنوب كردفان والنيل الأزرق، إلى شفا كارثة. 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T03:24+0000

2025-02-07T03:24+0000

2025-02-07T03:24+0000

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وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إحاطة يومية إن "عدد القتلى المدنيين في أعقاب القصف الأخير في كادوقلي عاصمة جنوب كردفان قد ارتفع إلى 80 شخصا، مع إصابة نحو ثلاثين آخرين".وأفاد المتحدث بأن كليمنتين نكويتا سلامي، المنسقة المقيمة ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، ذكرت أن العنف يستمر في التصاعد بمعدل ينذر بالخطر.جدير بالذكر أن جبال النوبة الغربية، التي تمتد إلى ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان، هي من بين المناطق التي أُعلن عن وجود مجاعة فيها من قبل لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.وقالت نكويتا سلامي إن الاحتياجات الإنسانية لا تزال أيضا حرجة في ولاية النيل الأزرق، وسط تقارير عن تعبئة جماهيرية للصراع.ودعت جميع أطراف الصراع في السودان إلى تهدئة التوترات وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول الآمن وغير المقيد إلى أولئك الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة.وفي الآونة الأخيرة، انتقلت أشد الاشتباكات المبلغ عنها خارج منطقة العاصمة الخرطوم من منطقة الفاشر جنوب ولاية شمال دارفور إلى جنوب غرب ولاية جنوب كردفان.يعاني السودان من صراع مدمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023.

https://sarabic.ae/20250204/السودان-مقتل-وإصابة-عشرات-المدنيين-في-قصف-لـالدعم-السريع-على-مستشفى-بأم-درمان-1097477053.html

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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, كردفان, قوات الدعم السريع السودانية