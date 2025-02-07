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الرئاسة اللبنانية ترد على تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي بشأن "حزب الله"
الرئاسة اللبنانية ترد على تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي بشأن "حزب الله"
سبوتنيك عربي
في رد رسمي على تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بشأن "حزب الله"، أكدت الرئاسة اللبنانية أن ذلك لا يعنيها ويعبر فقط عن وجهة نظر... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T13:21+0000
2025-02-07T13:21+0000
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وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، اليوم الجمعة، إن "بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس يعبّر عن وجهة نظرها ولسنا معنيين به".وكانت المسؤولة الأمريكية قد صرحت خلال زيارتها إلى بيروت، ولقائها بالرئيس اللبناني جوزيف عون، بأن الولايات المتحدة تدعم تشكيل حكومة لبنانية جديدة خالية من أي نفوذ لـ"حزب الله".وفي تصريحات عقب اللقاء، قالت أورتاغوس: "تمكنت إسرائيل من هزيمة حزب الله، ونحن ممتنون لها ونهنئها على ذلك".كما أعربت المسؤولة الأمريكية عن أملها في إنهاء تأثير الحزب داخل لبنان، معتبرة أن حقبة الإرهاب التي مارسها "حزب الله" في لبنان والعالم يجب أن تنتهي، حسب زعمها.وأكدت أورتاغوس التزام الولايات المتحدة بشراكتها مع الحكومة اللبنانية الجديدة، متعهدةً بدعم جهودها لمكافحة الفساد، مشيرةً إلى أن واشنطن تعوّل على قيادة "رجال ذوي مصداقية والتزام لإنهاء الفساد ونفوذ حزب الله".كما أفادت بأن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية في 18 فبراير/شباط الجاري، مؤكدةً أن واشنطن ستواصل مراقبة الأوضاع لمنع إيران من زعزعة الاستقرار في لبنان والمنطقة أو الوصول إلى السلاح النووي.
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار

الرئاسة اللبنانية ترد على تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي بشأن "حزب الله"

13:21 GMT 07.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالرئيس اللبناني جوزيف عون لحظة دخوله قصر بعبدا وجلوسه على كرسي الرئيس
الرئيس اللبناني جوزيف عون لحظة دخوله قصر بعبدا وجلوسه على كرسي الرئيس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
في رد رسمي على تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بشأن "حزب الله"، أكدت الرئاسة اللبنانية أن ذلك لا يعنيها ويعبر فقط عن وجهة نظر المسؤولة الأمريكية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، اليوم الجمعة، إن "بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس يعبّر عن وجهة نظرها ولسنا معنيين به".
وكانت المسؤولة الأمريكية قد صرحت خلال زيارتها إلى بيروت، ولقائها بالرئيس اللبناني جوزيف عون، بأن الولايات المتحدة تدعم تشكيل حكومة لبنانية جديدة خالية من أي نفوذ لـ"حزب الله".
وفي تصريحات عقب اللقاء، قالت أورتاغوس: "تمكنت إسرائيل من هزيمة حزب الله، ونحن ممتنون لها ونهنئها على ذلك".

وأضافت: "نريد التأكد من أن الحزب لن يشارك في الحكومة اللبنانية المقبلة بأي شكل من الأشكال، وسنواصل العمل لضمان بقائه منزوع السلاح".

كما أعربت المسؤولة الأمريكية عن أملها في إنهاء تأثير الحزب داخل لبنان، معتبرة أن حقبة الإرهاب التي مارسها "حزب الله" في لبنان والعالم يجب أن تنتهي، حسب زعمها.
وأكدت أورتاغوس التزام الولايات المتحدة بشراكتها مع الحكومة اللبنانية الجديدة، متعهدةً بدعم جهودها لمكافحة الفساد، مشيرةً إلى أن واشنطن تعوّل على قيادة "رجال ذوي مصداقية والتزام لإنهاء الفساد ونفوذ حزب الله".
كما أفادت بأن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية في 18 فبراير/شباط الجاري، مؤكدةً أن واشنطن ستواصل مراقبة الأوضاع لمنع إيران من زعزعة الاستقرار في لبنان والمنطقة أو الوصول إلى السلاح النووي.
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