الرئاسة اللبنانية ترد على تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي بشأن "حزب الله"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالرئيس اللبناني جوزيف عون لحظة دخوله قصر بعبدا وجلوسه على كرسي الرئيس
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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في رد رسمي على تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بشأن "حزب الله"، أكدت الرئاسة اللبنانية أن ذلك لا يعنيها ويعبر فقط عن وجهة نظر المسؤولة الأمريكية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، اليوم الجمعة، إن "بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس يعبّر عن وجهة نظرها ولسنا معنيين به".
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من بعبدا يعبّر عن وجهة نظرها والرئاسة غير معنيّة به— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 7, 2025
وكانت المسؤولة الأمريكية قد صرحت خلال زيارتها إلى بيروت، ولقائها بالرئيس اللبناني جوزيف عون، بأن الولايات المتحدة تدعم تشكيل حكومة لبنانية جديدة خالية من أي نفوذ لـ"حزب الله".
وفي تصريحات عقب اللقاء، قالت أورتاغوس: "تمكنت إسرائيل من هزيمة حزب الله، ونحن ممتنون لها ونهنئها على ذلك".
وأضافت: "نريد التأكد من أن الحزب لن يشارك في الحكومة اللبنانية المقبلة بأي شكل من الأشكال، وسنواصل العمل لضمان بقائه منزوع السلاح".
🟧 نائب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون السلام في الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، بعد لقائه في بيروت مع رئيس لبنان جوزيف عون: "تمكّنت إسرائيل من هزيمة "حزب الله"، ونحن ممتنون لها ونهنئها على ذلك. pic.twitter.com/A74qACfOuR— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 7, 2025
كما أعربت المسؤولة الأمريكية عن أملها في إنهاء تأثير الحزب داخل لبنان، معتبرة أن حقبة الإرهاب التي مارسها "حزب الله" في لبنان والعالم يجب أن تنتهي، حسب زعمها.
وأكدت أورتاغوس التزام الولايات المتحدة بشراكتها مع الحكومة اللبنانية الجديدة، متعهدةً بدعم جهودها لمكافحة الفساد، مشيرةً إلى أن واشنطن تعوّل على قيادة "رجال ذوي مصداقية والتزام لإنهاء الفساد ونفوذ حزب الله".
كما أفادت بأن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية في 18 فبراير/شباط الجاري، مؤكدةً أن واشنطن ستواصل مراقبة الأوضاع لمنع إيران من زعزعة الاستقرار في لبنان والمنطقة أو الوصول إلى السلاح النووي.