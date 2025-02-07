الصين تعلق على انسحاب بنما من مبادرة الحزام والطريق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
21 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: فكرة ترامب المعادية للشعوب هي ارتباك يمكن الاستفادة منه والبناء عليه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
13:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250207/بعد-انسحاب-بنما-من-الحزام-والطريق-الصين-تدعوها-للتحرر-من-التدخلات-الخارجية-1097562287.html
الصين تعلق على انسحاب بنما من مبادرة الحزام والطريق
الصين تعلق على انسحاب بنما من مبادرة الحزام والطريق
سبوتنيك عربي
دعت الصين، اليوم الجمعة، بنما إلى التحرر من التدخلات الخارجية واتخاذ القرار الصحيح بشأن استمرار مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T10:03+0000
2025-02-07T10:12+0000
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/07/1097561850_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f22aec6bb1845f8b5e0d7974259cede7.jpg
وحسب وكالة "شينخوا"، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال إحاطة صحفية، أن بكين تعارض بشدة محاولات الولايات المتحدة لتشويه وتعطيل التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق من خلال الضغوط والإكراه.وأضاف المتحدث أن بكين تعرب عن أسفها العميق لقرار بنما عدم تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في المبادرة.وأوضح أن مبادرة الحزام والطريق تعد مشروعا للتعاون الاقتصادي، وقد حققت فوائد ملموسة لشعوب أكثر من 150 دولة، بما في ذلك أكثر من 20 دولة في أمريكا اللاتينية.كما اشار إلى أن التعاون بين الصين وبنما في إطار المبادرة كان مثمرا في السنوات الأخيرة.وكان الرئيس البنمي، خوسيه راوول مولينو، قد أعلن أمس الخميس، عن انسحاب بلاده من مبادرة الحزام والطريق الصينية، وذلك بعد أيام من استقباله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في خطوة تأتي في سياق الجهود الأمريكية للحد من نفوذ بكين على قناة بنما.وكان مولينو قد أشار، سابقا، إلى أنه لن يجدد مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين، وفي مؤتمر صحفي، أوضح أن سفارة بنما في بكين قدمت الوثيقة التي تعلن الخروج من الاتفاق خلال مهلة الـ90 يومًا المنصوص عليها في الاتفاقية بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250202/بعد-زيارة-روبيو-بنما-تؤكد-أنها-ستوقف-مشاركتها-في-مبادرة-الحزام-والطريق-الصينية-1097414797.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/07/1097561850_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7eec4b87fc4dc432600484ef488c3db3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين تعلق على انسحاب بنما من مبادرة الحزام والطريق

10:03 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 10:12 GMT 07.02.2025)
© AP Photo / Eugene Hoshikoعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
تابعنا عبر
دعت الصين، اليوم الجمعة، بنما إلى التحرر من التدخلات الخارجية واتخاذ القرار الصحيح بشأن استمرار مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق.
وحسب وكالة "شينخوا"، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال إحاطة صحفية، أن بكين تعارض بشدة محاولات الولايات المتحدة لتشويه وتعطيل التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق من خلال الضغوط والإكراه.
وأضاف المتحدث أن بكين تعرب عن أسفها العميق لقرار بنما عدم تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في المبادرة.
وأوضح أن مبادرة الحزام والطريق تعد مشروعا للتعاون الاقتصادي، وقد حققت فوائد ملموسة لشعوب أكثر من 150 دولة، بما في ذلك أكثر من 20 دولة في أمريكا اللاتينية.
قناة بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
بعد زيارة روبيو.. بنما تؤكد أنها ستوقف مشاركتها في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية
2 فبراير, 23:15 GMT
كما اشار إلى أن التعاون بين الصين وبنما في إطار المبادرة كان مثمرا في السنوات الأخيرة.

وشدد المتحدث على أن الصين تأمل أن تنظر بنما إلى الصورة الأشمل للعلاقات الثنائية والمصالح الطويلة الأمد للشعبين، وتتخلص من التدخلات الخارجية، وتتخذ القرار الصائب.

وكان الرئيس البنمي، خوسيه راوول مولينو، قد أعلن أمس الخميس، عن انسحاب بلاده من مبادرة الحزام والطريق الصينية، وذلك بعد أيام من استقباله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في خطوة تأتي في سياق الجهود الأمريكية للحد من نفوذ بكين على قناة بنما.
وكان مولينو قد أشار، سابقا، إلى أنه لن يجدد مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين، وفي مؤتمر صحفي، أوضح أن سفارة بنما في بكين قدمت الوثيقة التي تعلن الخروج من الاتفاق خلال مهلة الـ90 يومًا المنصوص عليها في الاتفاقية بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала