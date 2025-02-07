https://sarabic.ae/20250207/بعد-انسحاب-بنما-من-الحزام-والطريق-الصين-تدعوها-للتحرر-من-التدخلات-الخارجية-1097562287.html
الصين تعلق على انسحاب بنما من مبادرة الحزام والطريق
الصين تعلق على انسحاب بنما من مبادرة الحزام والطريق
سبوتنيك عربي
دعت الصين، اليوم الجمعة، بنما إلى التحرر من التدخلات الخارجية واتخاذ القرار الصحيح بشأن استمرار مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T10:03+0000
2025-02-07T10:03+0000
2025-02-07T10:12+0000
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/07/1097561850_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f22aec6bb1845f8b5e0d7974259cede7.jpg
وحسب وكالة "شينخوا"، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال إحاطة صحفية، أن بكين تعارض بشدة محاولات الولايات المتحدة لتشويه وتعطيل التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق من خلال الضغوط والإكراه.وأضاف المتحدث أن بكين تعرب عن أسفها العميق لقرار بنما عدم تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في المبادرة.وأوضح أن مبادرة الحزام والطريق تعد مشروعا للتعاون الاقتصادي، وقد حققت فوائد ملموسة لشعوب أكثر من 150 دولة، بما في ذلك أكثر من 20 دولة في أمريكا اللاتينية.كما اشار إلى أن التعاون بين الصين وبنما في إطار المبادرة كان مثمرا في السنوات الأخيرة.وكان الرئيس البنمي، خوسيه راوول مولينو، قد أعلن أمس الخميس، عن انسحاب بلاده من مبادرة الحزام والطريق الصينية، وذلك بعد أيام من استقباله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في خطوة تأتي في سياق الجهود الأمريكية للحد من نفوذ بكين على قناة بنما.وكان مولينو قد أشار، سابقا، إلى أنه لن يجدد مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين، وفي مؤتمر صحفي، أوضح أن سفارة بنما في بكين قدمت الوثيقة التي تعلن الخروج من الاتفاق خلال مهلة الـ90 يومًا المنصوص عليها في الاتفاقية بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250202/بعد-زيارة-روبيو-بنما-تؤكد-أنها-ستوقف-مشاركتها-في-مبادرة-الحزام-والطريق-الصينية-1097414797.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/07/1097561850_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7eec4b87fc4dc432600484ef488c3db3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين تعلق على انسحاب بنما من مبادرة الحزام والطريق
10:03 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 10:12 GMT 07.02.2025)
دعت الصين، اليوم الجمعة، بنما إلى التحرر من التدخلات الخارجية واتخاذ القرار الصحيح بشأن استمرار مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق.
وحسب وكالة
"شينخوا"، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال إحاطة صحفية، أن بكين تعارض بشدة محاولات الولايات المتحدة لتشويه وتعطيل التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق من خلال الضغوط والإكراه.
وأضاف المتحدث أن بكين تعرب عن أسفها العميق لقرار بنما عدم تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في المبادرة.
وأوضح أن مبادرة الحزام والطريق تعد مشروعا للتعاون الاقتصادي، وقد حققت فوائد ملموسة لشعوب أكثر من 150 دولة، بما في ذلك أكثر من 20 دولة في أمريكا اللاتينية.
كما اشار إلى أن التعاون بين الصين وبنما في إطار المبادرة كان مثمرا في السنوات الأخيرة.
وشدد المتحدث على أن الصين تأمل أن تنظر بنما إلى الصورة الأشمل للعلاقات الثنائية والمصالح الطويلة الأمد للشعبين، وتتخلص من التدخلات الخارجية، وتتخذ القرار الصائب.
وكان الرئيس البنمي، خوسيه راوول مولينو، قد أعلن أمس الخميس، عن انسحاب بلاده من مبادرة الحزام والطريق الصينية
، وذلك بعد أيام من استقباله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في خطوة تأتي في سياق الجهود الأمريكية للحد من نفوذ بكين على قناة بنما.
وكان مولينو قد أشار، سابقا، إلى أنه لن يجدد مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين، وفي مؤتمر صحفي، أوضح أن سفارة بنما في بكين قدمت الوثيقة التي تعلن الخروج من الاتفاق خلال مهلة الـ90 يومًا المنصوص عليها في الاتفاقية بين البلدين.