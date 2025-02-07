https://sarabic.ae/20250207/تايوان-رصد-6-مناطيد-صينية-وتحركات-عسكرية-مكثفة-قرب-الجزيرة-1097553387.html
تايوان: رصد 6 مناطيد صينية وتحركات عسكرية مكثفة قرب الجزيرة
تايوان: رصد 6 مناطيد صينية وتحركات عسكرية مكثفة قرب الجزيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الجمعة، عن رصد 6 مناطيد صينية حول جزيرة تايوان خلال الساعات الـ 24 الماضية. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T07:25+0000
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وأضافت الدفاع التايوانية في بيان، أنها رصدت أيضا 9 طائرات عسكرية، و6 سفن حربية، وسفينتين إضافيتين تابعتين للجيش الصيني قرب سواحل الجزيرة.يشار إلى أن تايوان(الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتؤكد بكين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، ولم تستبعد اللجوء إلى القوة لإعادتها إلى سيادتها.كما تعارض الصين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
https://sarabic.ae/20240602/وزير-الدفاع-الصيني-محذرا-أي-شخص-يجرؤ-على-فصل-تايوان-عن-بكين-لا-بد-من-تحطيمه-إربا-فيديو-1089425516.html
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الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تايوان: رصد 6 مناطيد صينية وتحركات عسكرية مكثفة قرب الجزيرة
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الجمعة، عن رصد 6 مناطيد صينية حول جزيرة تايوان خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأضافت
الدفاع التايوانية في بيان، أنها رصدت أيضا 9 طائرات عسكرية، و6 سفن حربية، وسفينتين إضافيتين تابعتين للجيش الصيني قرب سواحل الجزيرة.
يشار إلى أن تايوان
(الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتؤكد بكين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، ولم تستبعد اللجوء إلى القوة لإعادتها إلى سيادتها.
كما تعارض الصين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.