https://sarabic.ae/20250208/البرهان-سيتم-التوافق-على-رئيس-وزراء-مدني-لتشكيل-حكومة-سودانية-من-التكنوقراط-1097591142.html

البرهان: سيتم التوافق على رئيس وزراء مدني لتشكيل حكومة سودانية من التكنوقراط

البرهان: سيتم التوافق على رئيس وزراء مدني لتشكيل حكومة سودانية من التكنوقراط

سبوتنيك عربي

رحب رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، بكل من يصحح موقفه من السياسيين. 08.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-08T11:53+0000

2025-02-08T11:53+0000

2025-02-08T11:53+0000

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وقال البرهان، في كلمة له، إنه "سيتم التوافق على رئيس وزراء مدني لتشكيل حكومة من التكنوقراط"، مؤكدا أن السودان "مقبل على تشكيل حكومة تكنوقراط".ووجه رسالة إلى حزب الرئيس السابق عمر البشير، قائلا: "لا فرصة لهم لحكم البلاد على أشلاء السودانيين"، مؤكدا أن من يريد أن يقـاتل خلف لافتة سياسية عليه إلقاء السلاح.وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.وحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته يوم الأحد الماضي، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.وأكد ‏الجيش السوداني، الأربعاء الماضي، أن "الضربات الجوية التي ينفذها تتوالى على قوات الدعم السريع في كل المحاور".وقال الجيش السوداني، في بيان له، إنه "أحرز تقدما كبيرا في العاصمة الخرطوم وسيطر على حي الرميلة ومقر الإمدادات الطبية ودار صك العملة".كما أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم السودانية، أن 44 مدنيا سقطوا قتلى وجرحى، في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع استهدف مستشفى النو بأم درمان.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250204/السودان-مقتل-وإصابة-عشرات-المدنيين-في-قصف-لـالدعم-السريع-على-مستشفى-بأم-درمان-1097477053.html

https://sarabic.ae/20250201/مجلس-الأمن-يدعو-إلى-وقف-القتال-وحماية-المدنيين-في-السودان--1097373450.html

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سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي