https://sarabic.ae/20250208/الجيش-السوداني-يقترب-من-السيطرة-على-شمال-الخرطوم-1097597807.html
الجيش السوداني يقترب من السيطرة على شمال الخرطوم
الجيش السوداني يقترب من السيطرة على شمال الخرطوم
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، أنه سيطر على أحد آخر معاقل قوات "الدعم السريع" في شمال العاصمة الخرطوم، مع اقترابه من فرض هيمنته بشكل كامل على المنطقة. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T18:56+0000
2025-02-08T18:56+0000
2025-02-08T18:56+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم السبت، أن الجيش السوداني في طريقه للسيطرة بشكل كامل على شمال الخرطوم الذي يشكل إلى جانب أم درمان عاصمة السودان.ونقل الموقع عن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد ركن نبيل عبد الله، في بيان له أن "قوات الجيش السوداني أنهت مع الوحدات المتحالفة معها تطهير منطقة ابوقوتة ومناطق بشرق النيل وكافوري من شرازم مليشيات دقلو الإرهابية"، في إشارة إلى قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو.ويشار إلى أن هذه المنطقة تعد واحدة من أغنى مناطق الخرطوم العاصمة ويسكنها مليون نسمة، وتشكل معقلا لقوات "الدعم السريع".وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.وحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته يوم الأحد الماضي، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.وأكد الجيش السوداني، الأربعاء الماضي، أن "الضربات الجوية التي ينفذها تتوالى على قوات الدعم السريع في كل المحاور".وقال الجيش السوداني، في بيان له، إنه "أحرز تقدما كبيرا في العاصمة الخرطوم وسيطر على حي الرميلة ومقر الإمدادات الطبية ودار صك العملة".كما أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم السودانية، أن 44 مدنيا سقطوا قتلى وجرحى، في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع استهدف مستشفى النو بأم درمان.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250201/مجلس-الأمن-يدعو-إلى-وقف-القتال-وحماية-المدنيين-في-السودان--1097373450.html
https://sarabic.ae/20250129/السودان-الدعم-السريع-تعلن-مقتل-أحد-أبرز-قادتها-الميدانيين-1097284970.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني يقترب من السيطرة على شمال الخرطوم
أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، أنه سيطر على أحد آخر معاقل قوات "الدعم السريع" في شمال العاصمة الخرطوم، مع اقترابه من فرض هيمنته بشكل كامل على المنطقة.
وذكر الموقع
الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم السبت، أن الجيش السوداني في طريقه للسيطرة بشكل كامل على شمال الخرطوم الذي يشكل إلى جانب أم درمان عاصمة السودان.
ونقل الموقع عن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد ركن نبيل عبد الله، في بيان له أن "قوات الجيش السوداني أنهت مع الوحدات المتحالفة معها تطهير منطقة ابوقوتة ومناطق بشرق النيل وكافوري من شرازم مليشيات دقلو الإرهابية"، في إشارة إلى قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو.
ويشار إلى أن هذه المنطقة تعد واحدة من أغنى مناطق الخرطوم العاصمة ويسكنها مليون نسمة، وتشكل معقلا لقوات "الدعم السريع".
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.
وحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات
البرهان، خلال زيارته يوم الأحد الماضي، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.
وأكد الجيش السوداني
، الأربعاء الماضي، أن "الضربات الجوية التي ينفذها تتوالى على قوات الدعم السريع في كل المحاور".
وقال الجيش السوداني، في بيان له، إنه "أحرز تقدما كبيرا في العاصمة الخرطوم وسيطر على حي الرميلة ومقر الإمدادات الطبية ودار صك العملة".
كما أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم السودانية، أن 44 مدنيا سقطوا قتلى وجرحى
، في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع استهدف مستشفى النو بأم درمان.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان
، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.