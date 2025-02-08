https://sarabic.ae/20250208/الرئيس-الإيراني-يدعو-إلى-إنشاء-تحالف-دولي-لإعادة-إعمار-قطاع-غزة-1097598888.html
الرئيس الإيراني يدعو إلى إنشاء تحالف دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
الرئيس الإيراني يدعو إلى إنشاء تحالف دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ضرورة إنشاء تحالف دولي بمشاركة الدول الإسلامية للمساعدة في إعادة إعمار غزة. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T19:50+0000
2025-02-08T19:50+0000
2025-02-08T19:50+0000
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وقال بزشكيان، في بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت: "أؤكد ضرورة إنشاء تحالف دولي، خاصة بمشاركة الدول الإسلامية، لمساعدة أهل غزة وإعادة إعمار هذه المنطقة". وفي سياق متصل، وجرت اليوم عملية الإفراج عن 3 محتجزين إسرائيليين مقابل 183 من الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الخامسة للمرحلة الأولى من اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية ودعم أميركي ودخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير 2025، لينهي حربا مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود. حسب إحصائيات رسمية. ومقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20250208/تقرير-نتنياهو-وجه-بإرسال-وفد-المفاوضات-اليوم-إلى-قطر-لاستكمال-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1097595982.html
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العالم العربي, العالم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, العالم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
الرئيس الإيراني يدعو إلى إنشاء تحالف دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ضرورة إنشاء تحالف دولي بمشاركة الدول الإسلامية للمساعدة في إعادة إعمار غزة.
وقال بزشكيان، في بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت: "أؤكد ضرورة إنشاء تحالف دولي، خاصة بمشاركة الدول الإسلامية، لمساعدة أهل غزة وإعادة إعمار هذه المنطقة".
وفي سياق متصل، وجرت اليوم عملية الإفراج عن 3 محتجزين إسرائيليين مقابل 183 من الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الخامسة للمرحلة الأولى من اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية ودعم أميركي ودخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير 2025، لينهي حربا مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود. حسب إحصائيات رسمية.
وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة ستة أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 رهينة من الإسرائيليين.
ومقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.
ومنذ الاثنين 27 كانون الثاني/يناير بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى بيوتهم، أو ما تبقى منها، خلال الـ 15 شهرا من الحرب المدمرة. وشهد شارع الرشيد (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين السير مشيًا تجاه شمال القطاع.
وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.