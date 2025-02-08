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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250208/السفير-الروسي-في-باريس-عن-خطط-فرنسا-لتدريب-لواء-أوكراني-آخر-دعهم-يعدون-فارين-جدد-1097577541.html
السفير الروسي في باريس عن خطط فرنسا لتدريب لواء أوكراني آخر: دعهم يعدون فارين جدد
السفير الروسي في باريس عن خطط فرنسا لتدريب لواء أوكراني آخر: دعهم يعدون فارين جدد
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي في باريس، أليكسي ميشكوف اليوم السبت، أن فرنسا "مهدت الطريق" أمام القوات الروسية بإعداد الفارين الأوكرانيين. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T02:19+0000
2025-02-08T02:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميشكوف لوكالة "سبوتنيك" معلقا على تصريحات حول نية باريس تدريب لواء آخر للقوات المسلحة الأوكرانية:وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "Midi Libre" الفرنسية أن السلطات الأوكرانية بدأت تحقيقا بتهمة "الهروب من الخدمة" بحق أفراد من لواء "آنا كييفسكايا" الذي تم تدريبه في فرنسا.كما نقلت وكالة "فرانس برس" عن هيئة الأركان العامة الفرنسية قولها في وقت سابق، إن عشرات الجنود الأوكرانيين الذين كانوا يتلقون التدريب على يد الجيش الفرنسي لاذوا بالفرار أثناء وجودهم على الأراضي الفرنسية خلال فترة التدريب.وفي 14 نوفمبر الماضي، أنهت فرنسا تدريب 2300 جندي أوكراني من اللواء 155 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وشمل التدريب ثلاثة كتائب مشاة، وتشكيلات هندسية ومدفعية، ووحدات مراقبة واستطلاع جوي وبري، وشارك حوالي 1500 جندي فرنسي في عملية التدريب.وفي نهاية نوفمبر، وقع فلاديمير زيلينسكي قانونا يتيح للجنود الفارين العودة إلى الخدمة طوعا حتى 1 يناير 2025 مع استعادة جميع حقوقهم ورواتبهم.ومع ذلك، لم يكن هناك جنود يرغبون في العودة إلى الخدمة، وعلى العكس من ذلك تشير الإحصائيات إلى زيادة عدد الفارين.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن عدد الفارين من القوات المسلحة الأوكرانية في عشرة أشهر خلال عام 2024 تضاعف تقريبا مقارنة بالإحصاءات العامة لعامي 2022 و2023، وفي عام 2024 تم رفع 60 ألف قضية جنائية ضدهم، وأعلى معدلات الهروب من الخدمة كانت بين المشاة وألوية الهجوم.
https://sarabic.ae/20250207/بيلاؤوسوف-يهنئ-الجنود-الروس-على-تحرير-مدينة-دزيرجينسك-1097573264.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية

السفير الروسي في باريس عن خطط فرنسا لتدريب لواء أوكراني آخر: دعهم يعدون فارين جدد

02:19 GMT 08.02.2025 (تم التحديث: 02:28 GMT 08.02.2025)
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصورأسرى حرب أوكرانيين
أسرى حرب أوكرانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
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أكد السفير الروسي في باريس، أليكسي ميشكوف اليوم السبت، أن فرنسا "مهدت الطريق" أمام القوات الروسية بإعداد الفارين الأوكرانيين.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميشكوف لوكالة "سبوتنيك" معلقا على تصريحات حول نية باريس تدريب لواء آخر للقوات المسلحة الأوكرانية:
"الطريق ممهدة.. فليعدوا فارين آخرين."
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "Midi Libre" الفرنسية أن السلطات الأوكرانية بدأت تحقيقا بتهمة "الهروب من الخدمة" بحق أفراد من لواء "آنا كييفسكايا" الذي تم تدريبه في فرنسا.
وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر أوكرانية بأن حوالي 1700 جندي من أصل 2300 جندي تم تدريبهم في فرنسا فروا سريعا بعد أن تم إرسالهم إلى الجبهة.
كما نقلت وكالة "فرانس برس" عن هيئة الأركان العامة الفرنسية قولها في وقت سابق، إن عشرات الجنود الأوكرانيين الذين كانوا يتلقون التدريب على يد الجيش الفرنسي لاذوا بالفرار أثناء وجودهم على الأراضي الفرنسية خلال فترة التدريب.
وفي 14 نوفمبر الماضي، أنهت فرنسا تدريب 2300 جندي أوكراني من اللواء 155 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وشمل التدريب ثلاثة كتائب مشاة، وتشكيلات هندسية ومدفعية، ووحدات مراقبة واستطلاع جوي وبري، وشارك حوالي 1500 جندي فرنسي في عملية التدريب.
وفي نهاية نوفمبر، وقع فلاديمير زيلينسكي قانونا يتيح للجنود الفارين العودة إلى الخدمة طوعا حتى 1 يناير 2025 مع استعادة جميع حقوقهم ورواتبهم.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف يهنئ الجنود الروس على تحرير مدينة دزيرجينسك
أمس, 18:02 GMT
ومع ذلك، لم يكن هناك جنود يرغبون في العودة إلى الخدمة، وعلى العكس من ذلك تشير الإحصائيات إلى زيادة عدد الفارين.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن عدد الفارين من القوات المسلحة الأوكرانية في عشرة أشهر خلال عام 2024 تضاعف تقريبا مقارنة بالإحصاءات العامة لعامي 2022 و2023، وفي عام 2024 تم رفع 60 ألف قضية جنائية ضدهم، وأعلى معدلات الهروب من الخدمة كانت بين المشاة وألوية الهجوم.
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