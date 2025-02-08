https://sarabic.ae/20250208/بيونغ-يانغ-أسلحتنا-النووية-ليست-ورقة-مساومة-بل-للاستخدام-الفعلي-1097587110.html
بيونغ يانغ: أسلحتنا النووية ليست ورقة مساومة بل للاستخدام الفعلي
بيونغ يانغ: أسلحتنا النووية ليست ورقة مساومة بل للاستخدام الفعلي
سبوتنيك عربي
أكدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن ترسانتها النووية ليست للمساومة أو التفاوض، بل معدّة للاستخدام القتالي الفعلي ضد أي تهديدات تمس سيادتها وسلامة شعبها. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T09:08+0000
2025-02-08T09:08+0000
2025-02-08T09:08+0000
كوريا الشمالية
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وفي بيان رسمي اليوم السبت، نددت وكالة الأنباء المركزية الكورية برفض حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي الاعتراف ببيونغ يانغ كقوة نووية.واعتبرت الوكالة الدعوات المطالبة بتفكيك برنامجها النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه "تصريحات سخيفة".وأكدت الوكالة أن القدرات النووية للبلاد ليست مجرد إعلان سياسي، بل تمثل رادعا استراتيجيا لمواجهة القوى المعادية.وتشدد بيونغ يانغ على أن نزع السلاح النووي لن يكون مطروحا على طاولة المفاوضات، حتى في حال استئناف الحوار مع واشنطن.يأتي ذلك في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرص إدارته على الحفاظ على العلاقات مع كوريا الشمالية وزعيمها كيم يونغ أون.وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا في البيت الأبيض، قال ترامب: "لدينا علاقة جيدة مع كوريا الشمالية ومع كيم جونغ أون. لقد تفاهمت معه بشكل جيد للغاية"، مشيرًا إلى أن استمرار هذه العلاقة سيكون في مصلحة الجميع.
https://sarabic.ae/20250208/في-وجود-رئيس-وزراء-اليابان-ترامب-يؤكد-أن-بلاده-ستقيم-علاقات-مع-كوريا-الديمقراطية-1097577225.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بيونغ يانغ: أسلحتنا النووية ليست ورقة مساومة بل للاستخدام الفعلي
أكدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن ترسانتها النووية ليست للمساومة أو التفاوض، بل معدّة للاستخدام القتالي الفعلي ضد أي تهديدات تمس سيادتها وسلامة شعبها.
وفي بيان رسمي اليوم السبت، نددت وكالة
الأنباء المركزية الكورية برفض حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي الاعتراف ببيونغ يانغ كقوة نووية.
واعتبرت الوكالة الدعوات المطالبة بتفكيك برنامجها النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه "تصريحات سخيفة".
وأكدت الوكالة أن القدرات النووية للبلاد ليست مجرد إعلان سياسي، بل تمثل رادعا استراتيجيا لمواجهة القوى المعادية.
وتشدد بيونغ يانغ على أن نزع السلاح النووي لن يكون مطروحا على طاولة المفاوضات، حتى في حال استئناف الحوار مع واشنطن.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
حرص إدارته على الحفاظ على العلاقات مع كوريا الشمالية وزعيمها كيم يونغ أون.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا في البيت الأبيض، قال ترامب: "لدينا علاقة جيدة مع كوريا الشمالية ومع كيم جونغ أون. لقد تفاهمت معه بشكل جيد للغاية"، مشيرًا إلى أن استمرار هذه العلاقة سيكون في مصلحة الجميع.