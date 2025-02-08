https://sarabic.ae/20250208/في-وجود-رئيس-وزراء-اليابان-ترامب-يؤكد-أن-بلاده-ستقيم-علاقات-مع-كوريا-الديمقراطية-1097577225.html

في وجود رئيس وزراء اليابان.. ترامب يؤكد أن بلاده ستقيم علاقات مع كوريا الديمقراطية

في وجود رئيس وزراء اليابان.. ترامب يؤكد أن بلاده ستقيم علاقات مع كوريا الديمقراطية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نيته استعادة الاتصالات الدبلوماسية مع كوريا الديمقراطية وزعيمها كيم جونغ أون. مشيرا إلى أنهما كانت تربطهما علاقات شخصية... 08.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-08T00:01+0000

2025-02-08T00:01+0000

2025-02-08T00:01+0000

ترامب

أخبار اليابان

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن أمس الجمعة، "سنقيم علاقات مع كوريا الشمالية (الديمقراطية) مرة أخرى ومع كيم جونغ أون، علاقتي به جيدة كما تعلمون، أعتقد أنني أوقفت الحرب. لو لم أفز في تلك الانتخابات، لكانت الأمور قد ساءت للغاية. لكنني فزت، وكانت علاقتنا جيدة".أدلى ترامب بتصريحاته وهو يقف بجانب رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، الذي رحب بالتعامل الأمريكي مع بيونغ يانغ ووصفه بأنه "إيجابي".وأشار رئيس الولايات المتحدة أيضا إلى أن اليابان، باعتبارها حليفا رئيسيًا للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، "تبنت موقفا إيجابيا "تجاه احتمال استئناف الحوار مع كوريا الديمقراطية.وقال ترامب: "تدعم اليابان هذه الفكرة، لأن علاقتها مع كوريا الشمالية (الديمقراطية) ليست على المستوى المطلوب. إذا تمكنت من إقامة علاقات ليس فقط مع كوريا الشمالية، بل أيضا مع دول أخرى تواجه فيها صعوبات، فسيكون ذلك إنجازا كبيرا يعود بالنفع على العالم أجمع، وليس على الولايات المتحدة فحسب".وفي وقت سابق، قال ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز"، إنه يعتزم السعي للتواصل مرة أخرى مع زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، الذي كان قد التقى به خلال ولايته الأولى عدة مرات.

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