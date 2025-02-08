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https://sarabic.ae/20250208/في-وجود-رئيس-وزراء-اليابان-ترامب-يؤكد-أن-بلاده-ستقيم-علاقات-مع-كوريا-الديمقراطية-1097577225.html
في وجود رئيس وزراء اليابان.. ترامب يؤكد أن بلاده ستقيم علاقات مع كوريا الديمقراطية
في وجود رئيس وزراء اليابان.. ترامب يؤكد أن بلاده ستقيم علاقات مع كوريا الديمقراطية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نيته استعادة الاتصالات الدبلوماسية مع كوريا الديمقراطية وزعيمها كيم جونغ أون. مشيرا إلى أنهما كانت تربطهما علاقات شخصية... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T00:01+0000
2025-02-08T00:01+0000
ترامب
أخبار اليابان
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن أمس الجمعة، "سنقيم علاقات مع كوريا الشمالية (الديمقراطية) مرة أخرى ومع كيم جونغ أون، علاقتي به جيدة كما تعلمون، أعتقد أنني أوقفت الحرب. لو لم أفز في تلك الانتخابات، لكانت الأمور قد ساءت للغاية. لكنني فزت، وكانت علاقتنا جيدة".أدلى ترامب بتصريحاته وهو يقف بجانب رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، الذي رحب بالتعامل الأمريكي مع بيونغ يانغ ووصفه بأنه "إيجابي".وأشار رئيس الولايات المتحدة أيضا إلى أن اليابان، باعتبارها حليفا رئيسيًا للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، "تبنت موقفا إيجابيا "تجاه احتمال استئناف الحوار مع كوريا الديمقراطية.وقال ترامب: "تدعم اليابان هذه الفكرة، لأن علاقتها مع كوريا الشمالية (الديمقراطية) ليست على المستوى المطلوب. إذا تمكنت من إقامة علاقات ليس فقط مع كوريا الشمالية، بل أيضا مع دول أخرى تواجه فيها صعوبات، فسيكون ذلك إنجازا كبيرا يعود بالنفع على العالم أجمع، وليس على الولايات المتحدة فحسب".وفي وقت سابق، قال ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز"، إنه يعتزم السعي للتواصل مرة أخرى مع زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، الذي كان قد التقى به خلال ولايته الأولى عدة مرات.
https://sarabic.ae/20250207/ترامب-أمريكا-تخسر-تريليونات-الدولارات-بسبب-الفساد-1097575669.html
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ترامب, أخبار اليابان, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم
ترامب, أخبار اليابان, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم

في وجود رئيس وزراء اليابان.. ترامب يؤكد أن بلاده ستقيم علاقات مع كوريا الديمقراطية

00:01 GMT 08.02.2025
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا يحمل كتابًا قدمه للرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الجمعة 7 فبراير 2025
رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا يحمل كتابًا قدمه للرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الجمعة 7 فبراير 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نيته استعادة الاتصالات الدبلوماسية مع كوريا الديمقراطية وزعيمها كيم جونغ أون. مشيرا إلى أنهما كانت تربطهما علاقات شخصية جيدة في السابق.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن أمس الجمعة، "سنقيم علاقات مع كوريا الشمالية (الديمقراطية) مرة أخرى ومع كيم جونغ أون، علاقتي به جيدة كما تعلمون، أعتقد أنني أوقفت الحرب. لو لم أفز في تلك الانتخابات، لكانت الأمور قد ساءت للغاية. لكنني فزت، وكانت علاقتنا جيدة".

وأكد أن إجراء مثل هذه الاتصالات يعد "مكسباً كبيراً للجميع"، مضيفاً أن "القدرة على إقامة حوار مع شركاء صعبين ليست عيباً، بل ميزة".

أدلى ترامب بتصريحاته وهو يقف بجانب رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، الذي رحب بالتعامل الأمريكي مع بيونغ يانغ ووصفه بأنه "إيجابي".
وأشار رئيس الولايات المتحدة أيضا إلى أن اليابان، باعتبارها حليفا رئيسيًا للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، "تبنت موقفا إيجابيا "تجاه احتمال استئناف الحوار مع كوريا الديمقراطية.
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أمس, 20:33 GMT
وقال ترامب: "تدعم اليابان هذه الفكرة، لأن علاقتها مع كوريا الشمالية (الديمقراطية) ليست على المستوى المطلوب. إذا تمكنت من إقامة علاقات ليس فقط مع كوريا الشمالية، بل أيضا مع دول أخرى تواجه فيها صعوبات، فسيكون ذلك إنجازا كبيرا يعود بالنفع على العالم أجمع، وليس على الولايات المتحدة فحسب".
وفي وقت سابق، قال ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز"، إنه يعتزم السعي للتواصل مرة أخرى مع زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، الذي كان قد التقى به خلال ولايته الأولى عدة مرات.
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