https://sarabic.ae/20250203/بيونغ-يانغ-توجه-أول-انتقاد-لإدارة-ترامب-بسبب-تعبير-غير-لائق-1097416887.html
بيونغ يانغ توجه أول انتقاد لإدارة ترامب بسبب تعبير "غير لائق"
بيونغ يانغ توجه أول انتقاد لإدارة ترامب بسبب تعبير "غير لائق"
سبوتنيك عربي
وجهت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الاثنين، أول انتقاد لحكومة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد استخدامها تعبيرا "غير لائق". 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T06:34+0000
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وانتقدت بيونغ يانغ وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لوصفه لها بأنها "دولة مارقة"، متعهدة باتخاذ إجراءات مضادة قوية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الديمقراطية، بيانا بعد أن قال روبيو إن "أمريكا لديها دول مارقة للتعامل معها، مثل إيران وكوريا الديمقراطية"، خلال مقابلته الأخيرة مع الصحفية الأمريكية، ميغين كيلي.وأدانت كوريا الديمقراطية تصريحات روبيو، لتشويه صورة دولة ذات سيادة، ووصفتها بأنها "استفزاز سياسي خطير"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.وأضاف المسؤول: "لن نتسامح مطلقا مع أي استفزاز من جانب أمريكا، التي كانت دائما معادية لكوريا الديمقراطية، وستكون معادية لها في المستقبل أيضا، لكننا سنتخذ إجراءات صارمة في هذا الصدد كالمعتاد".وكانت هذه أول انتقادات علنية معروفة من جانب جمهورية كوريا الديمقراطية للإدارة الأمريكية الجديدة، منذ عودة الرئيس، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، في الشهر الماضي.وقد أعرب ترامب عن نيته إعادة التواصل مع زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، مما أثار احتمالات سعيه إلى إحياء دبلوماسية القمة مع كيم خلال ولايته الثانية.إلا أن كوريا الديمقراطية لم ترد على عرض ترامب، وكشفت بدلا من ذلك عن زيارة زعيمها لمنشأة لتخصيب اليورانيوم، مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز "الردع النووي" للبلاد ضد الدول المعادية.
https://sarabic.ae/20250202/بيونغ-يانغ-أمريكا-أكبر-تاجر-حرب-في-العالم-ومساعداتها-العسكرية-لا-يمكنها-إنقاذ-كوريا-الجنوبية-1097394009.html
https://sarabic.ae/20250201/كوريا-الجنوبية-ترد-على-تصريحات-زعيم-جارتها-الشمالية-حول-تعزيز-الردع-النووي-1097366214.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
بيونغ يانغ توجه أول انتقاد لإدارة ترامب بسبب تعبير "غير لائق"
وجهت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الاثنين، أول انتقاد لحكومة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد استخدامها تعبيرا "غير لائق".
وانتقدت بيونغ يانغ وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لوصفه لها بأنها "دولة مارقة"، متعهدة باتخاذ إجراءات مضادة قوية، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الديمقراطية، بيانا بعد أن قال روبيو إن "أمريكا لديها دول مارقة للتعامل معها، مثل إيران وكوريا الديمقراطية"، خلال مقابلته الأخيرة مع الصحفية الأمريكية، ميغين كيلي.
وأدانت كوريا الديمقراطية تصريحات روبيو، لتشويه صورة دولة ذات سيادة، ووصفتها بأنها "استفزاز سياسي خطير"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وقال المتحدث باسم خارجية كوريا الديمقراطية: "من الضروري أن نذكر مدى سخافة وعدم منطقية أن تصف الدولة الأكثر انحطاطا في العالم دولة أخرى بأنها دولة مارقة"، مؤكدا أن تصريحات روبيو "أكدت أن السياسة العدائية الأمريكية تجاه كوريا الديمقراطية لا تزال دون تغيير".
وأضاف المسؤول: "لن نتسامح مطلقا مع أي استفزاز من جانب أمريكا، التي كانت دائما معادية لكوريا الديمقراطية، وستكون معادية لها في المستقبل أيضا، لكننا سنتخذ إجراءات صارمة في هذا الصدد كالمعتاد".
وكانت هذه أول انتقادات علنية معروفة من جانب جمهورية كوريا الديمقراطية للإدارة الأمريكية الجديدة، منذ عودة الرئيس، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، في الشهر الماضي.
وقد أعرب ترامب عن نيته إعادة التواصل مع زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، مما أثار احتمالات سعيه إلى إحياء دبلوماسية القمة مع كيم خلال ولايته الثانية.
إلا أن كوريا الديمقراطية لم ترد على عرض ترامب، وكشفت بدلا من ذلك عن زيارة زعيمها لمنشأة لتخصيب اليورانيوم، مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز "الردع النووي" للبلاد ضد الدول المعادية.