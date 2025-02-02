https://sarabic.ae/20250202/بيونغ-يانغ-أمريكا-أكبر-تاجر-حرب-في-العالم-ومساعداتها-العسكرية-لا-يمكنها-إنقاذ-كوريا-الجنوبية-1097394009.html
بيونغ يانغ: أمريكا أكبر تاجر حرب في العالم ومساعداتها العسكرية لا يمكنها إنقاذ كوريا الجنوبية
بيونغ يانغ: أمريكا أكبر تاجر حرب في العالم ومساعداتها العسكرية لا يمكنها إنقاذ كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
اتهمت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الأحد، أمريكا بزيادة مساعداتها في مجال الأسلحة لحلفائها في ما وصفته بمحاولة لتعزيز مكانتها المهيمنة، قائلة إن... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
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ووجهت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الديمقراطية هذا الاتهام، بعد أن أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية مؤخرا عن مبيعات مقترحة للأسلحة إلى كوريا الجنوبية، والتي ستشمل أهدافا جوية دون صوتية من طراز "BQM-177A" للمدمرات المجهزة بنظام "Aegis"، وطائرات دون طيار من طراز "GQM-163".وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في تعليق لها: "إن أمريكا، أكبر تاجر حرب في العالم، تشعر بالقلق أكثر من أي وقت مضى بشأن مخطط مبيعات الأسلحة للدول التي تتبعها (أمريكا)"، مؤكدة أن مثل هذه المبيعات لكوريا الجنوبية أصبحت "مستمرة" بشكل متزايد، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وزعمت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "مثل هذه الإمدادات من الأسلحة إلى الجنوب تعكس محاولة أمريكا لتدمير توازن القوى في المنطقة، وتعزيز مكانتها المهيمنة".وجاء التعليق في الوقت الذي تندد فيه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية منذ فترة طويلة بالتعاون العسكري بين كوريا الجنوبية وأمريكا، وتصف التدريبات العسكرية المشتركة بين الحليفين بأنها "تدريبات على الغزو، بينما تستخدمها كذريعة للاستفزازات".وفي الأسبوع الماضي، تعهدت بيونغ يانغ بالحفاظ على "أشد إجراءات الرد صرامة" ضد أمريكا، طالما رفضت سيادة البلاد ومصالحها الأمنية.
https://sarabic.ae/20250201/كوريا-الجنوبية-ترد-على-تصريحات-زعيم-جارتها-الشمالية-حول-تعزيز-الردع-النووي-1097366214.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
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بيونغ يانغ: أمريكا أكبر تاجر حرب في العالم ومساعداتها العسكرية لا يمكنها إنقاذ كوريا الجنوبية
اتهمت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الأحد، أمريكا بزيادة مساعداتها في مجال الأسلحة لحلفائها في ما وصفته بمحاولة لتعزيز مكانتها المهيمنة، قائلة إن مثل هذه الأسلحة لا تزال غير كافية "لإنقاذ" كوريا الجنوبية من العجز الاستراتيجي.
ووجهت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الديمقراطية هذا الاتهام، بعد أن أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية مؤخرا عن مبيعات مقترحة للأسلحة إلى كوريا الجنوبية، والتي ستشمل أهدافا جوية دون صوتية من طراز "BQM-177A" للمدمرات المجهزة بنظام "Aegis"، وطائرات دون طيار من طراز "GQM-163".
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في تعليق لها: "إن أمريكا، أكبر تاجر حرب في العالم، تشعر بالقلق أكثر من أي وقت مضى بشأن مخطط مبيعات الأسلحة للدول التي تتبعها (أمريكا)"، مؤكدة أن مثل هذه المبيعات لكوريا الجنوبية أصبحت "مستمرة" بشكل متزايد، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
وزعمت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "مثل هذه الإمدادات من الأسلحة إلى الجنوب تعكس محاولة أمريكا لتدمير توازن القوى في المنطقة، وتعزيز مكانتها المهيمنة".
وقالت: "إن أي مساعدات أسلحة من أمريكا لن تنقذ (كوريا الجنوبية) من مصيرها المتمثل في العجز الاستراتيجي، ولن تتمكن أمريكا من تحقيق طموحاتها بسبب قوتنا الصالحة".
وجاء التعليق في الوقت الذي تندد فيه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية منذ فترة طويلة بالتعاون العسكري بين كوريا الجنوبية وأمريكا، وتصف التدريبات العسكرية المشتركة بين الحليفين بأنها "تدريبات على الغزو، بينما تستخدمها كذريعة للاستفزازات".
وفي الأسبوع الماضي، تعهدت بيونغ يانغ
بالحفاظ على "أشد إجراءات الرد صرامة" ضد أمريكا، طالما رفضت سيادة البلاد ومصالحها الأمنية.