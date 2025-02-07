https://sarabic.ae/20250207/ترامب-أمريكا-تخسر-تريليونات-الدولارات-بسبب-الفساد-1097575669.html
ترامب: أمريكا تخسر تريليونات الدولارات بسبب الفساد
ترامب: أمريكا تخسر تريليونات الدولارات بسبب الفساد
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية، "تخسر تريليونات الدولارات بسبب الإنفاق الحكومي غير الفعال وربما غير القانوني"، مشيرًا إلى أن... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
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العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: "نحن نتحدث عن تريليونات الدولارات، التي ينتهي الأمر بإنفاقها هدراً بالكامل وربما بشكل غير قانوني. أود أن أقول إنه في بعض الحالات بالتأكيد غير قانوني".وأكد ترامب: "نحن نعتزم التحقق من وزارة التعليم وحتى إدارتنا العسكرية، نحن نتحدث عن مبالغ هائلة لا علاقة لها بالاحتياجات الحقيقية ولا قيمة لها".وأشار إلى أن التحقيق يجري بمبادرة شخصية منه.وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيكون من الأسهل عدم القيام بذلك، ولكن يجب علينا اكتشاف ذلك وتحديد مخططات الفساد، وقد اكتشفنا بالفعل عددًا كبيرًا منها".وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن هذه الخطوة تأتي لتنفيذ وعد قطعه ترامب، خلال حملته الانتخابية، بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية تعادل تلك، التي تفرضها الدول الشريكة على الصادرات الأمريكية، ولم يتضح بعد أي الدول ستتأثر بهذه الإجراءات.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: أمريكا تخسر تريليونات الدولارات بسبب الفساد
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية، "تخسر تريليونات الدولارات بسبب الإنفاق الحكومي غير الفعال وربما غير القانوني"، مشيرًا إلى أن حجم الفساد المحدد في الإدارات الحكومية "هائل".
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: "نحن نتحدث عن تريليونات الدولارات، التي ينتهي الأمر بإنفاقها هدراً بالكامل وربما بشكل غير قانوني. أود أن أقول إنه في بعض الحالات بالتأكيد غير قانوني".
ووفقا له، كشفت عمليات التفتيش على الهيئات الحكومية عن "حجم هائل من الفساد" وسوء استخدام الأموال.
وأكد ترامب: "نحن نعتزم التحقق من وزارة التعليم وحتى إدارتنا العسكرية، نحن نتحدث عن مبالغ هائلة لا علاقة لها بالاحتياجات الحقيقية ولا قيمة لها".
وأشار إلى أن التحقيق يجري بمبادرة شخصية منه.
وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيكون من الأسهل عدم القيام بذلك، ولكن يجب علينا اكتشاف ذلك وتحديد مخططات الفساد، وقد اكتشفنا بالفعل عددًا كبيرًا منها".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن نيته الإعلان عن فرض رسوم جمركية متبادلة على العديد من الدول الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن "هذه الرسوم الإضافية قد تسهم في تقليص العجز في الميزانية الأمريكية".
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن هذه الخطوة تأتي لتنفيذ وعد قطعه ترامب، خلال حملته الانتخابية، بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية تعادل تلك، التي تفرضها الدول الشريكة على الصادرات الأمريكية، ولم يتضح بعد أي الدول ستتأثر بهذه الإجراءات.