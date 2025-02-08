https://sarabic.ae/20250208/ترامب-يرد-الدين-لبايدن-ويلغي-تصريحه-الأمني-1097577377.html
ترامب يرد الدين لبايدن ويلغي تصريحه الأمني
ترامب يرد الدين لبايدن ويلغي تصريحه الأمني
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريك،ي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه قرر إلغاء التصريح الأمني للرئيس السابق جو بايدن فورًا، وإيقاف إحاطاته الاستخباراتية اليومية. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T00:43+0000
2025-02-08T00:43+0000
2025-02-08T00:43+0000
العالم
ترامب
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
تصريح أمني
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وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "لا يوجد سبب يبرر استمرار جو بايدن في الحصول على معلومات سرية. لذلك، نحن نلغي فورًا تصريحه الأمني ونوقف إحاطاته الاستخباراتية اليومية."يأتي هذا القرار بعد تولي ترامب منصبه في خطوة تعكس استمرار التوتر السياسي بينه وبايدن.ويُذكر أن بايدن كان قد ألغى في عام 2021 التصريح الأمني لترامب بعد خروجه من البيت الأبيض، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بسلوكه غير المتوقع.عادةً ما يُسمح للرؤساء السابقين بالاحتفاظ بتصاريح أمنية تتيح لهم الاطلاع على بعض التقارير الاستخباراتية، خاصة عند استشارتهم في القضايا الكبرى.
https://sarabic.ae/20250207/ترامب-أمريكا-تخسر-تريليونات-الدولارات-بسبب-الفساد-1097575669.html
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العالم, ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, تصريح أمني
العالم, ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, تصريح أمني
ترامب يرد الدين لبايدن ويلغي تصريحه الأمني
أعلن الرئيس الأمريك،ي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه قرر إلغاء التصريح الأمني للرئيس السابق جو بايدن فورًا، وإيقاف إحاطاته الاستخباراتية اليومية.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "لا يوجد سبب يبرر استمرار جو بايدن
في الحصول على معلومات سرية. لذلك، نحن نلغي فورًا تصريحه الأمني ونوقف إحاطاته الاستخباراتية اليومية."
وأضاف، "لقد وضع هذه السابقة في 2021، عندما أصدر تعليماته لمجتمع الاستخبارات بمنعي من الوصول إلى المعلومات، وهي مجاملة تقليدية تقدم عادة للرؤساء السابقين".
يأتي هذا القرار بعد تولي ترامب منصبه في خطوة تعكس استمرار التوتر السياسي بينه وبايدن.
ويُذكر أن بايدن كان قد ألغى في عام 2021 التصريح الأمني لترامب بعد خروجه من البيت الأبيض، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بسلوكه غير المتوقع.
عادةً ما يُسمح للرؤساء السابقين بالاحتفاظ بتصاريح أمنية تتيح لهم الاطلاع على بعض التقارير الاستخباراتية، خاصة عند استشارتهم في القضايا الكبرى.