تهديد أمريكي لرئيس عربي بمصير الأسد يفجر غضبا وجدلا واسعا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:24 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
13:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بيان مصري يحذر إسرائيل من عواقب تهجير الفلسطينيين، ساعر: غزة لا تملك أي مستقبل ويجب إتاحة المجال لكل من يريد الهجرة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
17:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250208/تهديد-أمريكي-لرئيس-عربي-بمصير-الأسد-يفجر-غضبا-وجدلا-واسعا-1097581024.html
تهديد أمريكي لرئيس عربي بمصير الأسد يفجر غضبا وجدلا واسعا
تهديد أمريكي لرئيس عربي بمصير الأسد يفجر غضبا وجدلا واسعا
سبوتنيك عربي
طالبت النائبة التونسية، فاطمة المسدي، السيناتور الأمريكي جو ويلسون بالاعتذار عن تصريحاته تجاه الرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرة أنها "تدخل سافر" في الشؤون... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T07:03+0000
2025-02-08T07:03+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103177/05/1031770583_0:157:3006:1848_1920x0_80_0_0_d41e5d3fce9810d34c975e1f6131cb59.jpg
ووصفت المسدي في منشور على حساباتها في مواقع التواصل، تهديدات ويلسون التي قال فيها إن سعيد قد يشهد مصير بشار الأسد بأنها "تجاوزت الحدود".وأكدت أن الرئيس التونسي يمثل الشعب بتفويض شعبي كامل.وكان ويلسون، عضو الكونغرس عن ولاية كارولاينا الجنوبية، قد شن هجومًا على سعيد، معتبرا إياه "دكتاتورا" وداعيا إلى فرض عقوبات على تونس حتى عودة الديمقراطية.وأثار هذا الهجوم جدلا واسعا بين السياسيين والنشطاء التونسيين، الذين انتقدوا تصريحاته.وفي ردٍ على المسدي، أصر ويلسون على موقفه، قائلاً في رسالة عبر منصة "إكس" إنه "لن يعتذر عن الدفاع عن الديمقراطية" وأن تونس ستواجه مصيرا مشابها للنظام السوري السابق.فيما أكد مكتب السيناتور أن مواقفه ثابتة وأن السياسة الأمريكية ستشهد تغييرات تحت إدارة ترامب.تصريحات ويلسون جاءت في وقت يشهد فيه الرئيس تونسي قيس سعيد تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مع تأكيده المستمر على رفض التدخلات الخارجية في شؤون تونس.
https://sarabic.ae/20240906/تونس-تحظر-مجلة-فرنسية-بسبب-الرئيس-الخارق-1092460914.html
تونس
أخبار تونس اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103177/05/1031770583_167:0:2839:2004_1920x0_80_0_0_937a458dbc0bc8763cc5c9e65141f9e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تونس, أخبار تونس اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار

تهديد أمريكي لرئيس عربي بمصير الأسد يفجر غضبا وجدلا واسعا

07:03 GMT 08.02.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية
العلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
طالبت النائبة التونسية، فاطمة المسدي، السيناتور الأمريكي جو ويلسون بالاعتذار عن تصريحاته تجاه الرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرة أنها "تدخل سافر" في الشؤون الداخلية لتونس.
ووصفت المسدي في منشور على حساباتها في مواقع التواصل، تهديدات ويلسون التي قال فيها إن سعيد قد يشهد مصير بشار الأسد بأنها "تجاوزت الحدود".
وأكدت أن الرئيس التونسي يمثل الشعب بتفويض شعبي كامل.
وكان ويلسون، عضو الكونغرس عن ولاية كارولاينا الجنوبية، قد شن هجومًا على سعيد، معتبرا إياه "دكتاتورا" وداعيا إلى فرض عقوبات على تونس حتى عودة الديمقراطية.
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
تونس تحظر مجلة فرنسية بسبب "الرئيس الخارق"
6 سبتمبر 2024, 15:16 GMT
وأثار هذا الهجوم جدلا واسعا بين السياسيين والنشطاء التونسيين، الذين انتقدوا تصريحاته.
وفي ردٍ على المسدي، أصر ويلسون على موقفه، قائلاً في رسالة عبر منصة "إكس" إنه "لن يعتذر عن الدفاع عن الديمقراطية" وأن تونس ستواجه مصيرا مشابها للنظام السوري السابق.
فيما أكد مكتب السيناتور أن مواقفه ثابتة وأن السياسة الأمريكية ستشهد تغييرات تحت إدارة ترامب.
تصريحات ويلسون جاءت في وقت يشهد فيه الرئيس تونسي قيس سعيد تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مع تأكيده المستمر على رفض التدخلات الخارجية في شؤون تونس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала