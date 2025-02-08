"شيطان البحر الأسود" تظهر للمرة الأولى قرب سطح البحر... فيديو

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هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:24 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
13:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
17:33 GMT
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عالم سبوتنيك
بيان مصري يحذر إسرائيل من عواقب تهجير الفلسطينيين، ساعر: غزة لا تملك أي مستقبل ويجب إتاحة المجال لكل من يريد الهجرة
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59 د
مدار الليل والنهار
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لبنان والعالم
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:16 GMT
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
17:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250208/شيطان-البحر-الأسود-تظهر-للمرة-الأولى-قرب-سطح-البحر-فيديو-1097586951.html
"شيطان البحر الأسود" تظهر للمرة الأولى قرب سطح البحر... فيديو
"شيطان البحر الأسود" تظهر للمرة الأولى قرب سطح البحر... فيديو
سبوتنيك عربي
وثق علماء مشهدا نادرا لـ"سمكة شيطان البحر الأسود"، التي تعيش في أعماق المحيط ، بالقرب من سواحل جزيرة تينيريفي الإسبانية في المحيط الأطلسي. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
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ووفقا للفيديو، ظهرت السمكة وهي تسبح في وضح النهار على بعد كيلو مترين فقط من السواحل، رغم أنها عادة ما تعيش على أعماق 200 إلى 2000 متر.ورصدت الباحثة لايا فالور، هذه السمكة، بالصدفة أثناء بعثة لدراسة أسماك القرش، مشيرا إلى أن السمكة كانت في حالة سيئة ولم تعش سوى ساعات ليتم نقلها إلى متحف الطبيعة والآثاء "MUNA "لدراستها.ويعد هذا الحدث الأول من نوعه، حيث لم يتم تسجيل أي ظهور سابق لهذا النوع الحي من الأسماك البالغة على هذا العمق السطحي ولم يعرف سبب صعودها إلى السطح، لكن العلماء يرجحون المرض أو التيارات القوية أو هروبها من مفترس.وتملك سمكة شيطان البحر الأسود، فما كبيرا بأسنان حادة وتعيش أسفل المحيط بعمق يصل إلى 4 كيلومترات، حيث تنعدم الإضاءة وتستغل الظلام بوجود نتوء مضيء يخرج من رأسها يجذب الأسماك الصغيرة وتستخدمه مثل السنارة ولحظة اقترابها تنقض عليها وتأكلها.
https://sarabic.ae/20240521/شيطان-البحر-الأسود-في-أول-مشهد-له-في-أعماق-البحار-فيديو--1089064899.html
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منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

"شيطان البحر الأسود" تظهر للمرة الأولى قرب سطح البحر... فيديو

08:36 GMT 08.02.2025
© unsplash/Cristian Palmerالغوص في أعماق البحر
الغوص في أعماق البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© unsplash/Cristian Palmer
تابعنا عبر
وثق علماء مشهدا نادرا لـ"سمكة شيطان البحر الأسود"، التي تعيش في أعماق المحيط ، بالقرب من سواحل جزيرة تينيريفي الإسبانية في المحيط الأطلسي.
ووفقا للفيديو، ظهرت السمكة وهي تسبح في وضح النهار على بعد كيلو مترين فقط من السواحل، رغم أنها عادة ما تعيش على أعماق 200 إلى 2000 متر.
ورصدت الباحثة لايا فالور، هذه السمكة، بالصدفة أثناء بعثة لدراسة أسماك القرش، مشيرا إلى أن السمكة كانت في حالة سيئة ولم تعش سوى ساعات ليتم نقلها إلى متحف الطبيعة والآثاء "MUNA "لدراستها.
ويعد هذا الحدث الأول من نوعه، حيث لم يتم تسجيل أي ظهور سابق لهذا النوع الحي من الأسماك البالغة على هذا العمق السطحي ولم يعرف سبب صعودها إلى السطح، لكن العلماء يرجحون المرض أو التيارات القوية أو هروبها من مفترس.
هيكل عظمي لسمكة أبو الشص - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
مجتمع
"شيطان البحر الأسود" في أول مشهد له في أعماق البحار... فيديو
21 مايو 2024, 13:21 GMT
وتملك سمكة شيطان البحر الأسود، فما كبيرا بأسنان حادة وتعيش أسفل المحيط بعمق يصل إلى 4 كيلومترات، حيث تنعدم الإضاءة وتستغل الظلام بوجود نتوء مضيء يخرج من رأسها يجذب الأسماك الصغيرة وتستخدمه مثل السنارة ولحظة اقترابها تنقض عليها وتأكلها.
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