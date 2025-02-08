https://sarabic.ae/20250208/شيطان-البحر-الأسود-تظهر-للمرة-الأولى-قرب-سطح-البحر-فيديو-1097586951.html

"شيطان البحر الأسود" تظهر للمرة الأولى قرب سطح البحر... فيديو

"شيطان البحر الأسود" تظهر للمرة الأولى قرب سطح البحر... فيديو

سبوتنيك عربي

وثق علماء مشهدا نادرا لـ"سمكة شيطان البحر الأسود"، التي تعيش في أعماق المحيط ، بالقرب من سواحل جزيرة تينيريفي الإسبانية في المحيط الأطلسي. 08.02.2025, سبوتنيك عربي

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ووفقا للفيديو، ظهرت السمكة وهي تسبح في وضح النهار على بعد كيلو مترين فقط من السواحل، رغم أنها عادة ما تعيش على أعماق 200 إلى 2000 متر.ورصدت الباحثة لايا فالور، هذه السمكة، بالصدفة أثناء بعثة لدراسة أسماك القرش، مشيرا إلى أن السمكة كانت في حالة سيئة ولم تعش سوى ساعات ليتم نقلها إلى متحف الطبيعة والآثاء "MUNA "لدراستها.ويعد هذا الحدث الأول من نوعه، حيث لم يتم تسجيل أي ظهور سابق لهذا النوع الحي من الأسماك البالغة على هذا العمق السطحي ولم يعرف سبب صعودها إلى السطح، لكن العلماء يرجحون المرض أو التيارات القوية أو هروبها من مفترس.وتملك سمكة شيطان البحر الأسود، فما كبيرا بأسنان حادة وتعيش أسفل المحيط بعمق يصل إلى 4 كيلومترات، حيث تنعدم الإضاءة وتستغل الظلام بوجود نتوء مضيء يخرج من رأسها يجذب الأسماك الصغيرة وتستخدمه مثل السنارة ولحظة اقترابها تنقض عليها وتأكلها.

https://sarabic.ae/20240521/شيطان-البحر-الأسود-في-أول-مشهد-له-في-أعماق-البحار-فيديو--1089064899.html

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