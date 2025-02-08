وعود بـ"عقود مربحة".. زيلينسكي يعلن عن خطط كييف لجذب الشباب إلى قواتها المسلحة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:24 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
13:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بيان مصري يحذر إسرائيل من عواقب تهجير الفلسطينيين، ساعر: غزة لا تملك أي مستقبل ويجب إتاحة المجال لكل من يريد الهجرة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
17:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250208/وعود-بـعقود-مربحة-زيلينسكي-يعلن-عن-خطط-كييف-لجذب-الشباب-إلى-قواتها-المسلحة-1097578436.html
وعود بـ"عقود مربحة".. زيلينسكي يعلن عن خطط كييف لجذب الشباب إلى قواتها المسلحة
وعود بـ"عقود مربحة".. زيلينسكي يعلن عن خطط كييف لجذب الشباب إلى قواتها المسلحة
سبوتنيك عربي
أعلن فلاديمير زيلينسكي عن خطط كييف لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 عاما إلى القوات المسلحة الأوكرانية من خلال تقديم وعود بـ "عقود مربحة". 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T04:52+0000
2025-02-08T04:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي، إن" الألوية القتالية، ذات الخبرة تعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع على خيارات عقود للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 عاما إلى [ القوات المسلحة ] "، مشيرا إلى أن هذه العقود ستشمل "كثيرا من الامتيازات ومكافآت مالية عالية جدا".وفي وقت سابق، صرح جيك ساليفان المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، بأن السلطات الأوكرانية ستتخذ قرارا بخفض سن التجنيد إلى 18 عاما.وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، ردا على دعوات الشركاء الغربيين لخفض سن التجنيد، طالب زيلينسكي بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بالمزيد من العتاد والأسلحة.
https://sarabic.ae/20250208/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-ليلاً-36-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-أربع-مقاطعات-1097577970.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا

وعود بـ"عقود مربحة".. زيلينسكي يعلن عن خطط كييف لجذب الشباب إلى قواتها المسلحة

04:52 GMT 08.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
أعلن فلاديمير زيلينسكي عن خطط كييف لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 عاما إلى القوات المسلحة الأوكرانية من خلال تقديم وعود بـ "عقود مربحة".
موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي، إن" الألوية القتالية، ذات الخبرة تعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع على خيارات عقود للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 عاما إلى [ القوات المسلحة ] "، مشيرا إلى أن هذه العقود ستشمل "كثيرا من الامتيازات ومكافآت مالية عالية جدا".

وأضاف أن كييف تخطط للإعلان عن هذه العقود "في الأيام القليلة المقبلة".

وفي وقت سابق، صرح جيك ساليفان المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، بأن السلطات الأوكرانية ستتخذ قرارا بخفض سن التجنيد إلى 18 عاما.
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بوك-إم2 في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يعترض ليلاً 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أربع مقاطعات
04:23 GMT
وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، ردا على دعوات الشركاء الغربيين لخفض سن التجنيد، طالب زيلينسكي بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بالمزيد من العتاد والأسلحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала