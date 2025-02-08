https://sarabic.ae/20250208/وعود-بـعقود-مربحة-زيلينسكي-يعلن-عن-خطط-كييف-لجذب-الشباب-إلى-قواتها-المسلحة-1097578436.html
وعود بـ"عقود مربحة".. زيلينسكي يعلن عن خطط كييف لجذب الشباب إلى قواتها المسلحة
وعود بـ"عقود مربحة".. زيلينسكي يعلن عن خطط كييف لجذب الشباب إلى قواتها المسلحة
سبوتنيك عربي
أعلن فلاديمير زيلينسكي عن خطط كييف لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 عاما إلى القوات المسلحة الأوكرانية من خلال تقديم وعود بـ "عقود مربحة". 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T04:52+0000
2025-02-08T04:52+0000
2025-02-08T04:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي، إن" الألوية القتالية، ذات الخبرة تعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع على خيارات عقود للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 عاما إلى [ القوات المسلحة ] "، مشيرا إلى أن هذه العقود ستشمل "كثيرا من الامتيازات ومكافآت مالية عالية جدا".وفي وقت سابق، صرح جيك ساليفان المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، بأن السلطات الأوكرانية ستتخذ قرارا بخفض سن التجنيد إلى 18 عاما.وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، ردا على دعوات الشركاء الغربيين لخفض سن التجنيد، طالب زيلينسكي بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بالمزيد من العتاد والأسلحة.
https://sarabic.ae/20250208/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-ليلاً-36-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-أربع-مقاطعات-1097577970.html
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زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
وعود بـ"عقود مربحة".. زيلينسكي يعلن عن خطط كييف لجذب الشباب إلى قواتها المسلحة
أعلن فلاديمير زيلينسكي عن خطط كييف لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 عاما إلى القوات المسلحة الأوكرانية من خلال تقديم وعود بـ "عقود مربحة".
موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي، إن" الألوية القتالية، ذات الخبرة تعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع على خيارات عقود للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 عاما إلى [ القوات المسلحة ] "، مشيرا إلى أن هذه العقود ستشمل "كثيرا من الامتيازات ومكافآت مالية عالية جدا".
وأضاف أن كييف تخطط للإعلان عن هذه العقود "في الأيام القليلة المقبلة".
وفي وقت سابق، صرح جيك ساليفان المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، بأن السلطات الأوكرانية ستتخذ قرارا بخفض سن التجنيد إلى 18 عاما.
وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، ردا على دعوات الشركاء الغربيين لخفض سن التجنيد، طالب زيلينسكي بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بالمزيد من العتاد والأسلحة.