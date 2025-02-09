https://sarabic.ae/20250209/اختبار-مثير-لمقاتلة-تيجاس-الهندية-على-يد-كبار-القادة-العسكريين-فيديو-1097615146.html
اختبار مثير لمقاتلة "تيجاس" الهندية على يد كبار القادة العسكريين... فيديو
اختبار مثير لمقاتلة "تيجاس" الهندية على يد كبار القادة العسكريين... فيديو
سبوتنيك عربي
قام رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال أوبيندرا ديفيدي، ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال إيه بي سينغ، اليوم الأحد، بتجربة المقاتلة الهندية "إل سي أي تيجاس". 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T15:20+0000
2025-02-09T15:20+0000
2025-02-09T15:20+0000
العالم
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وقام الجنرالان ديفيدي وسينغ، خلال معرض "Aero India 2025"، أكبر معرض للطيران والدفاع في آسيا، بتفقد المقاتلة الهندية "إل سي أي تيجاس".ومن المقرر أن تقام النسخة الخامسة عشرة من أكبر معرض للطيران في آسيا - Aero India 2025 - في الفترة من 10 إلى 14 فبراير/ شباط، حيث ستكون الأيام الثلاثة الأولى أيام عمل واليومان الأخيران مفتوحين للجمهور. يتضمن الحدث كلًا من العروض الجوية والمعارض الثابتة لمجموعة كبيرة من المنصات العسكرية من قطاع الطيران والفضاء.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
اختبار مثير لمقاتلة "تيجاس" الهندية على يد كبار القادة العسكريين... فيديو
قام رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال أوبيندرا ديفيدي، ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال إيه بي سينغ، اليوم الأحد، بتجربة المقاتلة الهندية "إل سي أي تيجاس".
وقام الجنرالان ديفيدي وسينغ، خلال معرض "Aero India 2025"، أكبر معرض للطيران والدفاع في آسيا، بتفقد المقاتلة الهندية "إل سي أي تيجاس".
ومن المقرر أن تقام النسخة الخامسة عشرة من أكبر معرض للطيران في آسيا - Aero India 2025 - في الفترة من 10 إلى 14 فبراير/ شباط، حيث ستكون الأيام الثلاثة الأولى أيام عمل واليومان الأخيران مفتوحين للجمهور. يتضمن الحدث كلًا من العروض الجوية والمعارض الثابتة لمجموعة كبيرة من المنصات العسكرية من قطاع الطيران والفضاء.