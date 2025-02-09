https://sarabic.ae/20250209/اكتشاف-النحاس-الثمين-تحركات-استراتيجية-لـ3-دول-عربية-في-2025-1097614417.html

"اكتشاف النحاس الثمين"... تحركات استراتيجية لـ3 دول عربية في 2025

"اكتشاف النحاس الثمين"... تحركات استراتيجية لـ3 دول عربية في 2025

سبوتنيك عربي

شهد معدن النحاس اهتمامًا ملحوظًا من 3 دول عربية، كونه أحد المكونات الرئيسة في تحول الطاقة وإنتاج السيارات الكهربائية. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T15:09+0000

2025-02-09T15:09+0000

2025-02-09T15:10+0000

العالم العربي

اقتصاد

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وبحسب ما رصدته "وحدة أبحاث الطاقة"، من المتوقع ارتفاع إجمالي إنتاج النحاس عالميًا إلى 30 مليون طن في عام 2036، مقابل 22 مليون طن في عام 2023.وشهد مطلع العام الحالي (2025)، إعلان مؤشرات وجود مكامن جديدة للنحاس في المنطقة العربية بعد عمليات حفر، واستحواذ سعودي على حصة في أكبر منجم للنحاس عالميًا، وتدشين محطة تجريبية لاسترداد النحاس الأخضر في عمان.اكتشاف سعودي وحصة في أكبر منجم عالميًانجحت السعودية في العثور على مكامن جديدة للنحاس قابلة للاستخراج في 3 أماكن تقع في منطقة شيبان، ولا يزال الاستكشاف في مراحله المبكرة.وتشير النتائج الأولية إلى أن هناك ترسبات الذهب ومعدن النحاس في جبل شيبان على أعماق بين 20 مترًا و200 متر، وهو ما يدعم مخطط المملكة بزيادة إجمالي الناتج المحلي لقطاع التعدين إلى 47 مليار دولار بحلول عام 2030، و75 مليار دولار بحلول عام 2035.وعلى صعيد التوغل في السوق العالمية، استحوذت السعودية، مطلع العام الحالي، على 15% من مشروع "ريكو ديك" الواقع في باكستان الذي يُصنّف بأنه أكبر منجم للذهب والنحاس عالميًا، مقابل 540 مليون دولار، ومن المقرر أن تدفع المملكة قيمة الصفقة على مرحلتين:وتعهّد الصندوق السعودي للتنمية باستثمار نحو 150 مليون دولار لدعم تطوير الموارد المعدنية في إقليم بلوشستان الغني بالموارد في باكستان.اكتشاف نحاس في عُمان قريبا ومشروع للنوع الأخضرتقترب سلطنة عمان من تحقيق اكتشاف جديد للنحاس، بعد أن توصّلت عمليات الحفر في منطقة تقع غرب ولاية صحار إلى مؤشرات مشجعة لرواسب ذلك المعدن.وبعد توقف دام 10 سنوات، نجحت السلطنة عام 2024 في استئناف إنتاج معدن النحاس وتصدير أول شحنة من مركّزات النحاس، لتدعم توقّعات وصول الطاقة الإنتاجية لإنتاج النحاس في عمان لـ150 ألف متر مكعب سنويًا بنسبة نقاوة تتراوح بين 18% و22%.اتفاقية جديدة للتنقيب عن النحاس في الأردنشهدالأردن مع مطلع العام الحالي توقيع اتفاقية جديدة للتنقيب عن معدن النحاس بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية والشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية.وتتضمّن الاتفاقية الجديدة، التنقيب عن النحاس في منطقة غور فيفا جنوب البحر الميت بمساحة تصل إلى 28.1 كيلومترًا مربعًا، وتنفيذ برنامج عمل يشمل حفر الآبار واستخلاص العينات لتقييم خام النحاس وإجراء دراسة جدوى اقتصادية أولية.وجاءت الاتفاقية بعد أن أظهرت الدراسات الأولية في المنطقة وجود تراكيز واعدة لمعدن النحاس تصل إلى 1.36% في عينات سطحية.

https://sarabic.ae/20250209/قطارات-متطورة-الصين-تكشف-عن-أحدث-تقنيات-النقل-العام-فيديو-1097612576.html

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العالم العربي, اقتصاد