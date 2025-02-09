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الاستخبارات التركية والإيرانية تبحثان مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار بغزة
الاستخبارات التركية والإيرانية تبحثان مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار بغزة
سبوتنيك عربي
أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، أمس السبت، في طهران مباحثات مع وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T00:28+0000
2025-02-09T01:35+0000
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أنقرة - سبوتينك. شملت المباحثات عددا من القضايا التي تهم البلدين، وجاء ذلك بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية نقلا عن مصادر أمنية.وبحسب مصادر الوكالة، بحثا الطرفان بشكل شامل التطورات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية على رأسها "بي كي كي"[ المحظور في تركيا] و"داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] والتهديدات المشتركة.كما بحث الطرفان الوضع في سوريا، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، والقضية الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250202/تفاصيل-محادثات-بين-قطر-وتركيا-حول-إعادة-هيكلة-الدولة-السورية-1097400941.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار سوريا اليوم

الاستخبارات التركية والإيرانية تبحثان مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار بغزة

00:28 GMT 09.02.2025 (تم التحديث: 01:35 GMT 09.02.2025)
© AP Photo / Emrah Gurelرئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن
رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
تابعنا عبر
أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، أمس السبت، في طهران مباحثات مع وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان.
أنقرة - سبوتينك. شملت المباحثات عددا من القضايا التي تهم البلدين، وجاء ذلك بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية نقلا عن مصادر أمنية.
وبحسب مصادر الوكالة، بحثا الطرفان بشكل شامل التطورات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية على رأسها "بي كي كي"[ المحظور في تركيا] و"داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] والتهديدات المشتركة.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اجتماع مع وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية بشأن سوريا في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن على البحر الأحمر، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
تفاصيل محادثات بين قطر وتركيا حول إعادة هيكلة الدولة السورية
2 فبراير, 11:25 GMT
كما بحث الطرفان الوضع في سوريا، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، والقضية الفلسطينية.
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