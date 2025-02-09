https://sarabic.ae/20250209/الاستخبارات-التركية-والإيرانية-تبحثان-مكافحة-الإرهاب-ووقف-إطلاق-النار-بغزة-1097600244.html
الاستخبارات التركية والإيرانية تبحثان مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار بغزة
الاستخبارات التركية والإيرانية تبحثان مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار بغزة
سبوتنيك عربي
أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، أمس السبت، في طهران مباحثات مع وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T00:28+0000
2025-02-09T00:28+0000
2025-02-09T01:35+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
إيران
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/09/1097600087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6df77d30101e7bb6da2fd2d003a0c063.jpg
أنقرة - سبوتينك. شملت المباحثات عددا من القضايا التي تهم البلدين، وجاء ذلك بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية نقلا عن مصادر أمنية.وبحسب مصادر الوكالة، بحثا الطرفان بشكل شامل التطورات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية على رأسها "بي كي كي"[ المحظور في تركيا] و"داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] والتهديدات المشتركة.كما بحث الطرفان الوضع في سوريا، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، والقضية الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250202/تفاصيل-محادثات-بين-قطر-وتركيا-حول-إعادة-هيكلة-الدولة-السورية-1097400941.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/09/1097600087_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_660d5eac7a2c43354953ba0c7796239e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار سوريا اليوم
الاستخبارات التركية والإيرانية تبحثان مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار بغزة
00:28 GMT 09.02.2025 (تم التحديث: 01:35 GMT 09.02.2025)
أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، أمس السبت، في طهران مباحثات مع وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان.
أنقرة - سبوتينك. شملت المباحثات عددا من القضايا التي تهم البلدي
ن، وجاء ذلك بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية نقلا عن مصادر أمنية.
وبحسب مصادر الوكالة، بحثا الطرفان بشكل شامل التطورات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية على رأسها "بي كي كي"[ المحظور في تركيا] و"داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] والتهديدات المشتركة.
كما بحث الطرفان الوضع في سوريا، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، والقضية الفلسطينية.