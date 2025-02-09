https://sarabic.ae/20250209/الاستخبارات-التركية-والإيرانية-تبحثان-مكافحة-الإرهاب-ووقف-إطلاق-النار-بغزة-1097600244.html

الاستخبارات التركية والإيرانية تبحثان مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار بغزة

الاستخبارات التركية والإيرانية تبحثان مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار بغزة

سبوتنيك عربي

أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، أمس السبت، في طهران مباحثات مع وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي... 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T00:28+0000

2025-02-09T00:28+0000

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أنقرة - سبوتينك. شملت المباحثات عددا من القضايا التي تهم البلدين، وجاء ذلك بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية نقلا عن مصادر أمنية.وبحسب مصادر الوكالة، بحثا الطرفان بشكل شامل التطورات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية على رأسها "بي كي كي"[ المحظور في تركيا] و"داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] والتهديدات المشتركة.كما بحث الطرفان الوضع في سوريا، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، والقضية الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20250202/تفاصيل-محادثات-بين-قطر-وتركيا-حول-إعادة-هيكلة-الدولة-السورية-1097400941.html

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