https://sarabic.ae/20250209/بسبب-العلم-السوريشمس-الأغنية-تثير-ضجة-في-أمستردام-فيديو-1097604962.html
بسبب العلم السوري..."شمس الأغنية" تثير ضجة في أمستردام... فيديو
بسبب العلم السوري..."شمس الأغنية" تثير ضجة في أمستردام... فيديو
سبوتنيك عربي
أدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، أمس السبت، حفلا غنائيا في أمستردام أمام جمهور غفير، حيث شهد الحفل بعض المواقف المثيرة التي لفتت انتباه رواد مواقع التواصل... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T09:00+0000
2025-02-09T09:00+0000
2025-02-09T09:00+0000
مجتمع
منوعات
لبنان
أخبار سوريا اليوم
نجوى كرم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/13/1066611842_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa1d99cfcced3bf9c26ac49938118c23.jpg
وتصدرت الفنانة اللبنانية الملقبة بـ"شمس الأغنية" العناوين، بعد تداول فيديو يظهر لحظة سقوطها على المسرح، في العاصمة الهولندية أمستردام.وفي موقف آخر خلال الحفل، طلب أحد الحاضرين من نجوى كرم بنبرة قاسية أن ترفع العلم السوري الجديد (علم الثورة الأخضر)، قائلاً: "ما تشبحي امسكي العلم". وبعد لحظات، استجابت كرم، وأمسكت بكل من العلمين السوري واللبناني، قائلة: "نحنا مش بس حدود وحدة، كل عمرهن لبنان وسوريا قلب واحد". وظهرت في لقطات مصورة وهي تحمل العلمين معًا على المسرح.وأثارت طريقة طلب الشاب للفنانة برفع العلم، غضب نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي.وعلق حساب: "ما فهمت ليه بدو يرميلا العلم ويفرض عليها ترفعو؟ هي فنانة شغلتها تغني وانت شغلتك تروح تسمع وتستمتع مش رايحة تفقع خطاب سياسي ولا رايحة تشارك بالقمة العربية".وقال آخر:" ايمتى بدنا نخلص من قصة الأعلام".
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MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, لبنان, أخبار سوريا اليوم, نجوى كرم
منوعات, لبنان, أخبار سوريا اليوم, نجوى كرم
بسبب العلم السوري..."شمس الأغنية" تثير ضجة في أمستردام... فيديو
أدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، أمس السبت، حفلا غنائيا في أمستردام أمام جمهور غفير، حيث شهد الحفل بعض المواقف المثيرة التي لفتت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتصدرت الفنانة اللبنانية الملقبة بـ"شمس الأغنية" العناوين، بعد تداول فيديو يظهر لحظة سقوطها على المسرح، في العاصمة الهولندية أمستردام.
المقطع أظهر تفاعل نجوى كرم مع الجمهور وفرقة الدبكة خلفها، قبل أن تتعثر بفستانها وتسقط على ظهرها. وعلى الفور، هرعت سيدة بزي أخضر لمساعدتها على النهوض، لتكمل نجوى الحفل بكل سلاسة، وتوجه تحية للحضور، متفادية الموقف ببراعة.
وفي موقف آخر خلال الحفل، طلب أحد الحاضرين من نجوى كرم بنبرة قاسية أن ترفع العلم السوري الجديد (علم الثورة الأخضر)، قائلاً: "ما تشبحي امسكي العلم".
وبعد لحظات، استجابت كرم، وأمسكت بكل من العلمين السوري واللبناني، قائلة: "نحنا مش بس حدود وحدة، كل عمرهن لبنان وسوريا قلب واحد". وظهرت في لقطات مصورة وهي تحمل العلمين معًا على المسرح.
وأثارت طريقة طلب الشاب للفنانة برفع العلم، غضب نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي.
وعلق حساب: "ما فهمت ليه بدو يرميلا العلم ويفرض عليها ترفعو؟ هي فنانة شغلتها تغني وانت شغلتك تروح تسمع وتستمتع مش رايحة تفقع خطاب سياسي ولا رايحة تشارك بالقمة العربية".
وقال آخر:" ايمتى بدنا نخلص من قصة الأعلام".