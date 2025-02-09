بسبب العلم السوري..."شمس الأغنية" تثير ضجة في أمستردام... فيديو

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
دمشق مفتحة على الإبقاء على القواعد العسكرية الروسية في سوريا، ترامب: لا داعي للعجلة في تنفيذ خطة غزة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250209/بسبب-العلم-السوريشمس-الأغنية-تثير-ضجة-في-أمستردام-فيديو-1097604962.html
بسبب العلم السوري..."شمس الأغنية" تثير ضجة في أمستردام... فيديو
بسبب العلم السوري..."شمس الأغنية" تثير ضجة في أمستردام... فيديو
سبوتنيك عربي
أدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، أمس السبت، حفلا غنائيا في أمستردام أمام جمهور غفير، حيث شهد الحفل بعض المواقف المثيرة التي لفتت انتباه رواد مواقع التواصل... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T09:00+0000
2025-02-09T09:00+0000
مجتمع
منوعات
لبنان
أخبار سوريا اليوم
نجوى كرم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/13/1066611842_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa1d99cfcced3bf9c26ac49938118c23.jpg
وتصدرت الفنانة اللبنانية الملقبة بـ"شمس الأغنية" العناوين، بعد تداول فيديو يظهر لحظة سقوطها على المسرح، في العاصمة الهولندية أمستردام.وفي موقف آخر خلال الحفل، طلب أحد الحاضرين من نجوى كرم بنبرة قاسية أن ترفع العلم السوري الجديد (علم الثورة الأخضر)، قائلاً: "ما تشبحي امسكي العلم". وبعد لحظات، استجابت كرم، وأمسكت بكل من العلمين السوري واللبناني، قائلة: "نحنا مش بس حدود وحدة، كل عمرهن لبنان وسوريا قلب واحد". وظهرت في لقطات مصورة وهي تحمل العلمين معًا على المسرح.وأثارت طريقة طلب الشاب للفنانة برفع العلم، غضب نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي.وعلق حساب: "ما فهمت ليه بدو يرميلا العلم ويفرض عليها ترفعو؟ هي فنانة شغلتها تغني وانت شغلتك تروح تسمع وتستمتع مش رايحة تفقع خطاب سياسي ولا رايحة تشارك بالقمة العربية".وقال آخر:" ايمتى بدنا نخلص من قصة الأعلام".
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/13/1066611842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a699cb35fabbfaa23f77e31e3b760f57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, لبنان, أخبار سوريا اليوم, نجوى كرم
منوعات, لبنان, أخبار سوريا اليوم, نجوى كرم

بسبب العلم السوري..."شمس الأغنية" تثير ضجة في أمستردام... فيديو

09:00 GMT 09.02.2025
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
 نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
أدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، أمس السبت، حفلا غنائيا في أمستردام أمام جمهور غفير، حيث شهد الحفل بعض المواقف المثيرة التي لفتت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتصدرت الفنانة اللبنانية الملقبة بـ"شمس الأغنية" العناوين، بعد تداول فيديو يظهر لحظة سقوطها على المسرح، في العاصمة الهولندية أمستردام.

المقطع أظهر تفاعل نجوى كرم مع الجمهور وفرقة الدبكة خلفها، قبل أن تتعثر بفستانها وتسقط على ظهرها. وعلى الفور، هرعت سيدة بزي أخضر لمساعدتها على النهوض، لتكمل نجوى الحفل بكل سلاسة، وتوجه تحية للحضور، متفادية الموقف ببراعة.

وفي موقف آخر خلال الحفل، طلب أحد الحاضرين من نجوى كرم بنبرة قاسية أن ترفع العلم السوري الجديد (علم الثورة الأخضر)، قائلاً: "ما تشبحي امسكي العلم".

وبعد لحظات، استجابت كرم، وأمسكت بكل من العلمين السوري واللبناني، قائلة: "نحنا مش بس حدود وحدة، كل عمرهن لبنان وسوريا قلب واحد". وظهرت في لقطات مصورة وهي تحمل العلمين معًا على المسرح.
وأثارت طريقة طلب الشاب للفنانة برفع العلم، غضب نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي.
وعلق حساب: "ما فهمت ليه بدو يرميلا العلم ويفرض عليها ترفعو؟ هي فنانة شغلتها تغني وانت شغلتك تروح تسمع وتستمتع مش رايحة تفقع خطاب سياسي ولا رايحة تشارك بالقمة العربية".
وقال آخر:" ايمتى بدنا نخلص من قصة الأعلام".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала