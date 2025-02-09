https://sarabic.ae/20250209/ترامب-يصف-كندا-بأنها-دولة-غير-قابلة-للحياة-ويقول-إنه-جاد-في-ضمها-لبلاده-1097624056.html

ترامب يصف كندا بأنها "دولة غير قابلة للحياة" ويقول إنه جاد في ضمها لبلاده

ترامب يصف كندا بأنها "دولة غير قابلة للحياة" ويقول إنه جاد في ضمها لبلاده

سبوتنيك عربي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بسبب إنفاقها المنخفض على الدفاع، معتبراً أنها "دولة غير قابلة للحياة". 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T23:13+0000

2025-02-09T23:13+0000

2025-02-09T23:13+0000

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وقال مراسلو البيت الأبيض في تقرير عقب مؤتمر صحفي استمر 30 دقيقة على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال رحلته إلى نيو أورلينز:"صرح [ترامب] بأن كندا ليست دولة قابلة للحياة، لأنها لا تنفق ما يكفي على جيشها، لأنها تفترض أن الولايات المتحدة ستتكفل بحمايتها."ترودو يرد على تصريحات ترامبرداً على هذه التصريحات، شدد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على استقلال كندا، مؤكداً أنها "لن تكون أبداً جزءًا من الولايات المتحدة".وأضاف ترودو: "كندا دولة مستقلة ذات سيادة، ولن نقبل أبداً أن يملي علينا أي طرف كيفية إدارة شؤوننا الداخلية."كما أكد أن بلاده "تدافع عن قيم الحرية والتعددية الثقافية"، موجهاً انتقادات ضمنية لخطابات ترامب، التي وصفها بأنها "تحريضية وغير مسؤولة".تأتي هذه التصريحات في ظل توترات متزايدة بين واشنطن وأوتاوا، لا سيما فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي الكندي ضمن حلف الناتو، حيث تضغط إدارة ترامب على كندا لزيادة ميزانيتها الدفاعية.كما تأتي بعد الخلافات التجارية بين البلدين، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم الكندي، مما أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة الكندية.في وقت سابق، أجرى ترامب وترودو مكالمة هاتفية لبحث هذه القضايا، وأسفر النقاش عن تعليق الرسوم الجمركية لمدة 30 يومًا بينما يعمل الجانبان على إيجاد حلول مشتركة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.

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