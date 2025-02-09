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ترامب يصف كندا بأنها "دولة غير قابلة للحياة" ويقول إنه جاد في ضمها لبلاده
ترامب يصف كندا بأنها "دولة غير قابلة للحياة" ويقول إنه جاد في ضمها لبلاده
سبوتنيك عربي
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بسبب إنفاقها المنخفض على الدفاع، معتبراً أنها "دولة غير قابلة للحياة". 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T23:13+0000
2025-02-09T23:13+0000
ترامب
أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال مراسلو البيت الأبيض في تقرير عقب مؤتمر صحفي استمر 30 دقيقة على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال رحلته إلى نيو أورلينز:"صرح [ترامب] بأن كندا ليست دولة قابلة للحياة، لأنها لا تنفق ما يكفي على جيشها، لأنها تفترض أن الولايات المتحدة ستتكفل بحمايتها."ترودو يرد على تصريحات ترامبرداً على هذه التصريحات، شدد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على استقلال كندا، مؤكداً أنها "لن تكون أبداً جزءًا من الولايات المتحدة".وأضاف ترودو: "كندا دولة مستقلة ذات سيادة، ولن نقبل أبداً أن يملي علينا أي طرف كيفية إدارة شؤوننا الداخلية."كما أكد أن بلاده "تدافع عن قيم الحرية والتعددية الثقافية"، موجهاً انتقادات ضمنية لخطابات ترامب، التي وصفها بأنها "تحريضية وغير مسؤولة".تأتي هذه التصريحات في ظل توترات متزايدة بين واشنطن وأوتاوا، لا سيما فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي الكندي ضمن حلف الناتو، حيث تضغط إدارة ترامب على كندا لزيادة ميزانيتها الدفاعية.كما تأتي بعد الخلافات التجارية بين البلدين، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم الكندي، مما أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة الكندية.في وقت سابق، أجرى ترامب وترودو مكالمة هاتفية لبحث هذه القضايا، وأسفر النقاش عن تعليق الرسوم الجمركية لمدة 30 يومًا بينما يعمل الجانبان على إيجاد حلول مشتركة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.
https://sarabic.ae/20250208/ظن-الميكروفون-مغلقا-تسريب-يكشف-مفاجأة-صادمة-عن-نوايا-ترامب-1097581158.html
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ترامب, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يصف كندا بأنها "دولة غير قابلة للحياة" ويقول إنه جاد في ضمها لبلاده

23:13 GMT 09.02.2025
© AP Photo / Frank Augsteinرئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستين ترودو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستين ترودو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Frank Augstein
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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بسبب إنفاقها المنخفض على الدفاع، معتبراً أنها "دولة غير قابلة للحياة".
وقال مراسلو البيت الأبيض في تقرير عقب مؤتمر صحفي استمر 30 دقيقة على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال رحلته إلى نيو أورلينز:
"صرح [ترامب] بأن كندا ليست دولة قابلة للحياة، لأنها لا تنفق ما يكفي على جيشها، لأنها تفترض أن الولايات المتحدة ستتكفل بحمايتها."
وفي تصريحات سابقة قال ترامب، "الأمر رائع إذا أصبحت كندا الولاية الأمريكية الـ51، أنا جاد في ذلك".

ترودو يرد على تصريحات ترامب

رداً على هذه التصريحات، شدد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على استقلال كندا، مؤكداً أنها "لن تكون أبداً جزءًا من الولايات المتحدة".
وأضاف ترودو: "كندا دولة مستقلة ذات سيادة، ولن نقبل أبداً أن يملي علينا أي طرف كيفية إدارة شؤوننا الداخلية."
كما أكد أن بلاده "تدافع عن قيم الحرية والتعددية الثقافية"، موجهاً انتقادات ضمنية لخطابات ترامب، التي وصفها بأنها "تحريضية وغير مسؤولة".
تأتي هذه التصريحات في ظل توترات متزايدة بين واشنطن وأوتاوا، لا سيما فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي الكندي ضمن حلف الناتو، حيث تضغط إدارة ترامب على كندا لزيادة ميزانيتها الدفاعية.
كما تأتي بعد الخلافات التجارية بين البلدين، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم الكندي، مما أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة الكندية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
ظن الميكروفون مغلقا... تسريب يكشف مفاجأة صادمة عن نوايا ترامب
أمس, 07:06 GMT
في وقت سابق، أجرى ترامب وترودو مكالمة هاتفية لبحث هذه القضايا، وأسفر النقاش عن تعليق الرسوم الجمركية لمدة 30 يومًا بينما يعمل الجانبان على إيجاد حلول مشتركة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.
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