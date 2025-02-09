https://sarabic.ae/20250209/زلزال-بقوة-76-درجات-يضرب-قرب-جزر-كايمان-وتحذير-من-تسونامي-1097599941.html
زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب قرب جزر كايمان وتحذير من تسونامي
زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب قرب جزر كايمان وتحذير من تسونامي
سبوتنيك عربي
سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم الأحد، زلزالًا قويًا بلغت شدته 7.6 درجات بالقرب من جزر كايمان. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T00:45+0000
2025-02-09T00:45+0000
2025-02-09T00:45+0000
العالم
زلزال
المحيط
الكاريبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102710/12/1027101226_0:172:3026:1874_1920x0_80_0_0_fb27a505fa8cc25cd4595c730c1827c4.jpg
في وقت سابق، أفادت الهيئة بأن زلزالًا بقوة 6.7 درجات وقع يوم السبت في الساعة 23:23 بتوقيت غرينتش (02:23 بتوقيت موسكو)، على بعد 209 كيلومترات جنوب غرب العاصمة جورج تاون، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.ووفقًا لآخر تحديث صادر عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، لا يزال خطر حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) قائمًا.حتى الآن، لم ترد أي تقارير عن ضحايا أو أضرار مادية.
https://sarabic.ae/20250121/زوجان-يحتضنان-طفلهما-مشاهد-مخيفة-سجلتها-الكاميرات-للحظة-زلزال-تايوان-فيديو---1097007956.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102710/12/1027101226_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_34fc1c48e1c5751e57ce7a6c2064cc1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, زلزال, المحيط, الكاريبي
العالم, زلزال, المحيط, الكاريبي
زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب قرب جزر كايمان وتحذير من تسونامي
سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم الأحد، زلزالًا قويًا بلغت شدته 7.6 درجات بالقرب من جزر كايمان.
في وقت سابق، أفادت الهيئة بأن زلزالًا بقوة 6.7 درجات وقع يوم السبت في الساعة 23:23 بتوقيت غرينتش (02:23 بتوقيت موسكو)، على بعد 209 كيلومترات جنوب غرب العاصمة جورج تاون، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات
تحت سطح الأرض.
ووفقًا لآخر تحديث صادر عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، لا يزال خطر حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) قائمًا.
حتى الآن، لم ترد أي تقارير عن ضحايا أو أضرار مادية.