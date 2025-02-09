https://sarabic.ae/20250209/زيلينسكي-يبدي-استعداده-للتفاوض-مع-بوتين-شرط-الحصول-على-ضمانات-أمنية-من-واشنطن-وأوروبا-1097623256.html

زيلينسكي يبدي استعداده للتفاوض مع بوتين شرط الحصول على ضمانات أمنية من واشنطن وأوروبا

زيلينسكي يبدي استعداده للتفاوض مع بوتين شرط الحصول على ضمانات أمنية من واشنطن وأوروبا

سبوتنيك عربي

أبدى فلاديمير زيلينسكي، استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشرط حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T20:21+0000

2025-02-09T20:21+0000

2025-02-09T20:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "آي تي ​​في" البريطانية ردًا على سؤال حول استعداده للتفاوض المباشر مع بوتين: "إذا كان لدي يقين بأن أمريكا وأوروبا لن يتخلوا عنا وأنهم سيدعموننا ويمنحوننا ضمانات أمنية، سأكون مستعدًا لأي شكل من أشكال المفاوضات، نعم".ودعا زيلينسكي الرئيس الأمريكي والاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط على روسيا، لا سيما عن طريق العقوبات.وفي حزيران/ يونيو 2024، طرح الرئيس بوتين، مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، جوهرها: وقف إطلاق النار على الفور وإعلان كييف استعدادها للمفاوضات، وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق، التي أصبحت ضمن كيانات روسيا الاتحادية، وكذلك إعلان كييف رسميا التخلي عن نية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتخلص من براثن النازية في البلاد، والالتزام بوضع محايد وغير انحيازي وخال من الأسلحة النووية.والشهر الماضي، صرح بوتين بأنه يمكن التفاوض مع أي شخص في أوكرانيا، لكن فلاديمير زيلينسكي فاقد للشرعية وليس لديه الحق في التوقيع على أي اتفاق، قائلًا: "يمكننا تعيين أشخاص لإجراء مفاوضات مع زيلينسكي إن أراد الانخراط فيها، لكن يبقى السؤال النهائي: من سيوقع على الوثائق؟".

https://sarabic.ae/20250209/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يرفض-تأكيد-تقارير-بشأن-محادثة-هاتفية-بين-ترامب-وبوتين-1097616559.html

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