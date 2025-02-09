https://sarabic.ae/20250209/زيلينسكي-يبدي-استعداده-للتفاوض-مع-بوتين-شرط-الحصول-على-ضمانات-أمنية-من-واشنطن-وأوروبا-1097623256.html
زيلينسكي يبدي استعداده للتفاوض مع بوتين شرط الحصول على ضمانات أمنية من واشنطن وأوروبا
زيلينسكي يبدي استعداده للتفاوض مع بوتين شرط الحصول على ضمانات أمنية من واشنطن وأوروبا
سبوتنيك عربي
أبدى فلاديمير زيلينسكي، استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشرط حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T20:21+0000
2025-02-09T20:21+0000
2025-02-09T20:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "آي تي في" البريطانية ردًا على سؤال حول استعداده للتفاوض المباشر مع بوتين: "إذا كان لدي يقين بأن أمريكا وأوروبا لن يتخلوا عنا وأنهم سيدعموننا ويمنحوننا ضمانات أمنية، سأكون مستعدًا لأي شكل من أشكال المفاوضات، نعم".ودعا زيلينسكي الرئيس الأمريكي والاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط على روسيا، لا سيما عن طريق العقوبات.وفي حزيران/ يونيو 2024، طرح الرئيس بوتين، مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، جوهرها: وقف إطلاق النار على الفور وإعلان كييف استعدادها للمفاوضات، وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق، التي أصبحت ضمن كيانات روسيا الاتحادية، وكذلك إعلان كييف رسميا التخلي عن نية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتخلص من براثن النازية في البلاد، والالتزام بوضع محايد وغير انحيازي وخال من الأسلحة النووية.والشهر الماضي، صرح بوتين بأنه يمكن التفاوض مع أي شخص في أوكرانيا، لكن فلاديمير زيلينسكي فاقد للشرعية وليس لديه الحق في التوقيع على أي اتفاق، قائلًا: "يمكننا تعيين أشخاص لإجراء مفاوضات مع زيلينسكي إن أراد الانخراط فيها، لكن يبقى السؤال النهائي: من سيوقع على الوثائق؟".
https://sarabic.ae/20250209/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يرفض-تأكيد-تقارير-بشأن-محادثة-هاتفية-بين-ترامب-وبوتين-1097616559.html
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روسيا
زيلينسكي يبدي استعداده للتفاوض مع بوتين شرط الحصول على ضمانات أمنية من واشنطن وأوروبا
أبدى فلاديمير زيلينسكي، استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشرط حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "آي تي في" البريطانية ردًا على سؤال حول استعداده للتفاوض المباشر مع بوتين: "إذا كان لدي يقين بأن أمريكا وأوروبا لن يتخلوا عنا وأنهم سيدعموننا ويمنحوننا ضمانات أمنية، سأكون مستعدًا لأي شكل من أشكال المفاوضات، نعم".
وأشار إلى أن هناك احتمالات لإنهاء الصراع في أوكرانيا خلال عام 2025، قائلًا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد نهاية سريعة للصراع.
ودعا زيلينسكي الرئيس الأمريكي والاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط على روسيا، لا سيما عن طريق العقوبات.
وفي حزيران/ يونيو 2024، طرح الرئيس بوتين، مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، جوهرها: وقف إطلاق النار على الفور وإعلان كييف استعدادها للمفاوضات، وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق، التي أصبحت ضمن كيانات روسيا الاتحادية، وكذلك إعلان كييف رسميا التخلي عن نية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتخلص من براثن النازية في البلاد، والالتزام بوضع محايد وغير انحيازي وخال من الأسلحة النووية.
وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك [في آب/ أغسطس الماضي]، قال بوتين، إنه "من المستحيل التفاوض مع أولئك، الذين يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".
والشهر الماضي، صرح بوتين بأنه يمكن التفاوض مع أي شخص في أوكرانيا، لكن فلاديمير زيلينسكي فاقد للشرعية وليس لديه الحق في التوقيع على أي اتفاق، قائلًا: "يمكننا تعيين أشخاص لإجراء مفاوضات مع زيلينسكي إن أراد الانخراط فيها، لكن يبقى السؤال النهائي: من سيوقع على الوثائق؟".