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طهران تدين خطة ترامب لتهجير أهالي غزة وتدعو لموقف حازم من "مؤامرة" على حقوق الشعب الفلسطيني
طهران تدين خطة ترامب لتهجير أهالي غزة وتدعو لموقف حازم من "مؤامرة" على حقوق الشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
رفضت إيران بشدة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة قسرًا، ودعت إلى موقف إسلامي حازم لمواجهة "مؤامرة استعمارية" تهدد الحقوق الفلسطينية. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T17:32+0000
2025-02-09T17:33+0000
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وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال لقاء مع رئيس وأعضاء المجلس القيادي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في طهران، اليوم الأحد، أن خطة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين قسرًا من غزة، "مؤامرة استعمارية تهدف إلى محو فلسطين، وتتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والأهم من ذلك مع القيم الإنسانية"، مؤكدا أن "هذه الخطة مرفوضة تمامًا".وشدد على ضرورة اتخاذ موقف موحد وحازم من قبل الدول الإسلامية لمواجهة هذه "المؤامرة الخطيرة" التي تهدد الحقوق الفلسطينية، مؤكدا أن "صمود ومقاومة أهالي غزة في هذه المساحة الصغيرة ضد إبادة غير مسبوقة سيظل مسجلًا وخالدًا في التاريخ".وقال وزير الخارجية الإيراني إنه "رغم ارتكاب النظام الصهيوني جرائم وحشية وقتل آلاف النساء والأطفال والمدنيين العزل، أجبر في النهاية على التفاوض مع حركة كان يسعى إلى تدميرها بالكامل. وقد تمكنت حماس بفضل إيمانها وقاعدتها الشعبية من فرض هدنة وفق شروط المقاومة، إلى جانب تحرير أسرى فلسطينيين قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال".من جانبه، أدان رئيس المجلس القيادي لحركة "حماس"، محمد إسماعيل درويش، خطة ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة قسرا، داعيًا إلى "موقف موحد وقوي من الدول العربية والإسلامية لرفض هذه المخططات ودعم الشعب الفلسطيني".كما أعرب القيادي في "حماس" عن أمله في أن تسهم اتفاقية وقف إطلاق النار في تشكيل حملة إقليمية ودولية لدعم إعادة إعمار غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.كان ترامب قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، أن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".كان ترامب قد دعا إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وأعربت القاهرة وعمّان مرارًا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريًا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250209/تصويت-هل-تعتقد-أن-تصريحات-نتنياهو-حول-تهجير-الفلسطينيين-ستؤثر-على-إتمام-اتفاق-غزة؟--1097616312.html
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العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

طهران تدين خطة ترامب لتهجير أهالي غزة وتدعو لموقف حازم من "مؤامرة" على حقوق الشعب الفلسطيني

17:32 GMT 09.02.2025 (تم التحديث: 17:33 GMT 09.02.2025)
© Photo / Unsplash/ Akbar Nematiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© Photo / Unsplash/ Akbar Nemati
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رفضت إيران بشدة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة قسرًا، ودعت إلى موقف إسلامي حازم لمواجهة "مؤامرة استعمارية" تهدد الحقوق الفلسطينية.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال لقاء مع رئيس وأعضاء المجلس القيادي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في طهران، اليوم الأحد، أن خطة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين قسرًا من غزة، "مؤامرة استعمارية تهدف إلى محو فلسطين، وتتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والأهم من ذلك مع القيم الإنسانية"، مؤكدا أن "هذه الخطة مرفوضة تمامًا".
وشدد على ضرورة اتخاذ موقف موحد وحازم من قبل الدول الإسلامية لمواجهة هذه "المؤامرة الخطيرة" التي تهدد الحقوق الفلسطينية، مؤكدا أن "صمود ومقاومة أهالي غزة في هذه المساحة الصغيرة ضد إبادة غير مسبوقة سيظل مسجلًا وخالدًا في التاريخ".
وشدد على أن عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه بعد هذا الصمود تمثل مصدر فخر لجميع المسلمين وأحرار العالم.
وقال وزير الخارجية الإيراني إنه "رغم ارتكاب النظام الصهيوني جرائم وحشية وقتل آلاف النساء والأطفال والمدنيين العزل، أجبر في النهاية على التفاوض مع حركة كان يسعى إلى تدميرها بالكامل. وقد تمكنت حماس بفضل إيمانها وقاعدتها الشعبية من فرض هدنة وفق شروط المقاومة، إلى جانب تحرير أسرى فلسطينيين قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
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من جانبه، أدان رئيس المجلس القيادي لحركة "حماس"، محمد إسماعيل درويش، خطة ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة قسرا، داعيًا إلى "موقف موحد وقوي من الدول العربية والإسلامية لرفض هذه المخططات ودعم الشعب الفلسطيني".
وعبر عن تقديره لدعم إيران الشعب الفلسطيني ومقاومته وحقوقه المشروعة.
كما أعرب القيادي في "حماس" عن أمله في أن تسهم اتفاقية وقف إطلاق النار في تشكيل حملة إقليمية ودولية لدعم إعادة إعمار غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
كان ترامب قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، أن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".
كان ترامب قد دعا إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وأعربت القاهرة وعمّان مرارًا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريًا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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