https://sarabic.ae/20250209/علامتان-للخرف-يمكن-رصدهما-قبل-ظهوره-بـ-11-عاما-1097618371.html
علامتان للخرف يمكن رصدهما قبل ظهوره بـ 11 عاما
علامتان للخرف يمكن رصدهما قبل ظهوره بـ 11 عاما
سبوتنيك عربي
يعد الخرف من الأمراض التي ترتبط بالتقدم في السن ويكون له أعراض بعضها يمكن رصده قبل فترة كبيرة من ظهور المرض. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T18:04+0000
2025-02-09T18:04+0000
2025-02-09T18:04+0000
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وبحسب دراسة جديدة، فإن مجموعة من الباحثين توصلوا إلى أن علامتان لا علاقة لهما بالذاكرة يمكن رصدهما قبل ظهور الأعراض المعروفة للخرف بـ11 عاما.وأوضح الباحثون أن هاتان العلامتان هما فقدان الوزن بوتيرة سريعة وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يمكن أن يكونان دليلا على اقتراب ظهور المرض، بحسب موقع "نيوز ميديكال".شملت الدراسة التي أجراها الباحثون متابعة حالة القلب وكفاءة التمثيل الغذائي لأكثر من ألف شخص مصاب بالخرف، إضافة إلى تحليل بيانات صحية لأكثر من 4 آلاف شخص غير مصاب.وبحسب الدراسة، فإن الباحثين توصلوا إلى أن المصابين بالخرف كانوا يعانون من الإصابة بفقدان الوزن السريع إضافة إلى مستويات عالية من الكوليسترول.ولفتت الدراسة إلى أن تلك الأعراض كانت تظهر على المرضى قبل سنوات من إصابتهم بالخرف، وهو ما يقود الباحثين إلى فهم أفضل للأعراض الصحية التي يمكن أن تقود للإصابة في نهاية المطاف، حتى يمكن التعامل معها مبكرا.
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https://sarabic.ae/20230611/دراسة-حديثة-تكشف-أن-فقدان-الوزن-يقلل-من-شيخوخة-الدماغ-1078007257.html
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منوعات, الأخبار, الصحة
علامتان للخرف يمكن رصدهما قبل ظهوره بـ 11 عاما
يعد الخرف من الأمراض التي ترتبط بالتقدم في السن ويكون له أعراض بعضها يمكن رصده قبل فترة كبيرة من ظهور المرض.
وبحسب دراسة جديدة، فإن مجموعة من الباحثين توصلوا إلى أن علامتان لا علاقة لهما بالذاكرة يمكن رصدهما قبل ظهور الأعراض المعروفة للخرف بـ11 عاما.
وأوضح الباحثون أن هاتان العلامتان هما فقدان الوزن
بوتيرة سريعة وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يمكن أن يكونان دليلا على اقتراب ظهور المرض، بحسب موقع "نيوز ميديكال".
شملت الدراسة التي أجراها الباحثون متابعة حالة القلب وكفاءة التمثيل الغذائي لأكثر من ألف شخص مصاب بالخرف، إضافة إلى تحليل بيانات صحية لأكثر من 4 آلاف شخص غير مصاب.
وبحسب الدراسة، فإن الباحثين توصلوا إلى أن المصابين بالخرف كانوا يعانون من الإصابة بفقدان الوزن السريع إضافة إلى مستويات عالية من الكوليسترول.
ولفتت الدراسة إلى أن تلك الأعراض كانت تظهر على المرضى قبل سنوات من إصابتهم بالخرف
، وهو ما يقود الباحثين إلى فهم أفضل للأعراض الصحية التي يمكن أن تقود للإصابة في نهاية المطاف، حتى يمكن التعامل معها مبكرا.