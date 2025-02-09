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القوات الروسية تحرر بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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متظاهرون يهاجمون موكب نتنياهو ويواجهون غالانت في الولايات المتحدة
متظاهرون يهاجمون موكب نتنياهو ويواجهون غالانت في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
تعرَّض موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهجوم، أمس السبت، في واشنطن من قبل متظاهرين متضامنين مع القضية الفلسطينية، حيث قاموا برشقه بالبيض والطلاء... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T10:00+0000
2025-02-09T10:00+0000
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وأطلق المحتجون هتافات غاضبة تعبيرًا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، جاء هذا الحادث بعد ثلاثة أيام من اقتحام مجموعة من الناشطين الأمريكيين الفندق الذي يقيم فيه نتنياهو بالعاصمة واشنطن، حيث احتجوا على سياسات حكومته، خاصة العدوان المستمر على غزة.ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات اقتحام الناشطين للفندق، حيث واجهتهم قوات الأمن وحاولت إخراجهم، لكنهم استمروا في الهتاف وترديد الشعارات المناهضة لنتنياهو. لم يقتصر الغضب على نتنياهو فقط، بل تعرض وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت أيضًا لمواجهة مع المتظاهرين أثناء وجوده في شوارع مدينة نيويورك، حيث التف المحتجون حوله وهتفوا مطالبين بمحاكمته ومحاسبته على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.ويواجه غالانت ونتنياهو يواجهان مذكرة اعتقال صادرة من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.انتشرت مقاطع فيديو توثق لحظات مواجهة المتظاهرين لغالانت على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة من التعليقات الغاضبة التي تندد بسياسات الحكومة الإسرائيلية، وكتب الناشط شون بلاك مول: "لا توجد لحظة سلام لمرتكبي الإبادة الجماعية".وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، بيانا أعلنت فيه أنها ستستضيف قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير/ شباط الجاري بالقاهرة.وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاتفاق على انعقاد القمة العربية الطارئة جاء بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأوضح البيان أنه تم التشاور والتنسيق كذلك من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

متظاهرون يهاجمون موكب نتنياهو ويواجهون غالانت في الولايات المتحدة

10:00 GMT 09.02.2025
© AP Photo / Sebastian Scheinerالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصافحان في متحف إسرائيل في القدس، 23 مايو/ أيار 2017
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصافحان في متحف إسرائيل في القدس، 23 مايو/ أيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
تابعنا عبر
تعرَّض موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهجوم، أمس السبت، في واشنطن من قبل متظاهرين متضامنين مع القضية الفلسطينية، حيث قاموا برشقه بالبيض والطلاء الأحمر الذي يرمز إلى الدماء، وذلك في رسالة احتجاجية تندد بسياسات حكومته تجاه الفلسطينيين.
وأطلق المحتجون هتافات غاضبة تعبيرًا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، جاء هذا الحادث بعد ثلاثة أيام من اقتحام مجموعة من الناشطين الأمريكيين الفندق الذي يقيم فيه نتنياهو بالعاصمة واشنطن، حيث احتجوا على سياسات حكومته، خاصة العدوان المستمر على غزة.
ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات اقتحام الناشطين للفندق، حيث واجهتهم قوات الأمن وحاولت إخراجهم، لكنهم استمروا في الهتاف وترديد الشعارات المناهضة لنتنياهو.
لم يقتصر الغضب على نتنياهو فقط، بل تعرض وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت أيضًا لمواجهة مع المتظاهرين أثناء وجوده في شوارع مدينة نيويورك، حيث التف المحتجون حوله وهتفوا مطالبين بمحاكمته ومحاسبته على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ويواجه غالانت ونتنياهو يواجهان مذكرة اعتقال صادرة من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
انتشرت مقاطع فيديو توثق لحظات مواجهة المتظاهرين لغالانت على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة من التعليقات الغاضبة التي تندد بسياسات الحكومة الإسرائيلية، وكتب الناشط شون بلاك مول: "لا توجد لحظة سلام لمرتكبي الإبادة الجماعية".
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، بيانا أعلنت فيه أنها ستستضيف قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير/ شباط الجاري بالقاهرة.
وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاتفاق على انعقاد القمة العربية الطارئة جاء بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأوضح البيان أنه تم التشاور والتنسيق كذلك من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
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