https://sarabic.ae/20250209/محافظ-مصري-يتعرض-لحادث-سقوط-مصعد-أثناء-زيارته-الرسمية-لمستشفى-فيديو-1097604195.html
محافظ مصري يتعرض لحادث سقوط مصعد أثناء زيارته الرسمية لمستشفى.. فيديو
محافظ مصري يتعرض لحادث سقوط مصعد أثناء زيارته الرسمية لمستشفى.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل، مقطعا مصورا لتعرض محافظ مصري لحادث سقوط مصعد، أثناء قيامه بزيارة رسمية. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T07:55+0000
2025-02-09T07:55+0000
2025-02-09T07:55+0000
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وسقط المصعد بمحافظ الغربية، اللواء أشرف الجندي، ومعه عدد من المسؤولين، من بينهم قيادات حزبية وأعضاء من مجلس النواب المصري، خلال افتتاحه 8 حضانات جديدة للأطفال المبتسرين، في مستشفى كفر الزيات العام.وبعد صعود الوزير والمسؤولين إلى المصعد، سقط بهم نتيجة الحمولة الزائدة، وتم إنقاذهم بشكل سريع.ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وواصل محافظ الغربية جولته بالمستشفى.وقررت السلطات المصرية فتح تحقيق في حادث سقوط المحافظ والمسؤولين داخل مصعد المستشفى، وإحالة المقصرين للمحاسبة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
محافظ مصري يتعرض لحادث سقوط مصعد أثناء زيارته الرسمية لمستشفى.. فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل، مقطعا مصورا لتعرض محافظ مصري لحادث سقوط مصعد، أثناء قيامه بزيارة رسمية.
وسقط المصعد بمحافظ الغربية، اللواء أشرف الجندي، ومعه عدد من المسؤولين، من بينهم قيادات حزبية وأعضاء من مجلس النواب المصري، خلال افتتاحه 8 حضانات جديدة للأطفال المبتسرين، في مستشفى كفر الزيات العام.
وبعد صعود الوزير والمسؤولين إلى المصعد، سقط بهم نتيجة الحمولة الزائدة، وتم إنقاذهم بشكل سريع.
ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وواصل محافظ الغربية جولته بالمستشفى.
وقررت السلطات المصرية فتح تحقيق في حادث سقوط المحافظ والمسؤولين داخل مصعد المستشفى، وإحالة المقصرين للمحاسبة.