https://sarabic.ae/20250209/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-موسكو-لا-تتوقع-تغييرا-في-نهج-واشنطن-بالأمم-المتحدة--1097619460.html
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو لا تتوقع تغييرا في نهج واشنطن بالأمم المتحدة
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو لا تتوقع تغييرا في نهج واشنطن بالأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لا تتوقع تغييرًا كبيرًا في نهج الولايات المتحدة داخل الأمم المتحدة مع تعيين المبعوثة... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T18:41+0000
2025-02-09T18:41+0000
2025-02-09T18:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال نيبينزيا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ليس لدينا أي توقعات مبالغ فيها بشأن القيادة الجديدة للبعثة الأمريكية. فالولايات المتحدة، سواء تحت إدارة الجمهوريين أو الديمقراطيين، للأسف، كانت دائمًا تتبع دبلوماسية شديدة التسييس داخل الأمم المتحدة".كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأحد، أن روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن موسكو تنتظر من واشنطن "إشارات مناسبة"، شريطة أن يكون الحوار "على أساس المساواة" ومراعيًا للمصالح الروسية.وأشار نيبينزيا إلى "التصريحات المتعددة" للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التي عرض فيها على الولايات المتحدة "مناقشة جميع الأمور ذات الاهتمام المشترك بهدوء، بناءً على الوضع الراهن".
https://sarabic.ae/20250209/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يرفض-تأكيد-تقارير-بشأن-محادثة-هاتفية-بين-ترامب-وبوتين-1097616559.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو لا تتوقع تغييرا في نهج واشنطن بالأمم المتحدة
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لا تتوقع تغييرًا كبيرًا في نهج الولايات المتحدة داخل الأمم المتحدة مع تعيين المبعوثة الأمريكية الجديدة، إليز ستيفانيك، لكن موسكو مستعدة للتعاون المهني.
وقال نيبينزيا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ليس لدينا أي توقعات مبالغ فيها بشأن القيادة الجديدة للبعثة الأمريكية. فالولايات المتحدة، سواء تحت إدارة الجمهوريين أو الديمقراطيين، للأسف، كانت دائمًا تتبع دبلوماسية شديدة التسييس داخل الأمم المتحدة".
وأضاف: "نحن مستعدون دائمًا للتفاعل بشكل مهني مع زملائنا الأمريكيين، كما هو الحال مع جميع الوفود الأخرى دون استثناء".
كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأحد، أن روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن موسكو تنتظر من واشنطن "إشارات مناسبة"، شريطة أن يكون الحوار "على أساس المساواة" ومراعيًا للمصالح الروسية.
وقال نيبينزيا، في تصريحات "سبوتنيك" وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الوضع في أوكرانيا: "نحن منفتحون على الحوار، ولكن على أساس المساواة، ومراعاة المصالح الروسية، ونحن ننتظر إشارات مناسبة من الجانب الأمريكي".
وأشار نيبينزيا إلى "التصريحات المتعددة" للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التي عرض فيها على الولايات المتحدة "مناقشة جميع الأمور ذات الاهتمام المشترك بهدوء، بناءً على الوضع الراهن".