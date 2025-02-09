https://sarabic.ae/20250209/نهر-من-الدماء-الأرجنتين-تشهد-كارثة-طبيعية-غير-مسبوقة-1097581346.html
نهر من "الدماء"... الأرجنتين تشهد كارثة طبيعية غير مسبوقة
نهر من "الدماء"... الأرجنتين تشهد كارثة طبيعية غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
أظهرت لقطات جوية لونا قرمزيا مذهلا ينتشر عبر مجرى مائي ويندمج مع نهر ريو دي لا بلاتا في الأرجنتين، في مشهد يشبه "مجرى دموي". وبحسب السكان المحليين، فإن السبب... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T09:29+0000
2025-02-09T09:29+0000
2025-02-09T09:29+0000
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نهر من "الدماء"... الأرجنتين تشهد كارثة طبيعية غير مسبوقة
أظهرت لقطات جوية لونا قرمزيا مذهلا ينتشر عبر مجرى مائي ويندمج مع نهر ريو دي لا بلاتا في الأرجنتين، في مشهد يشبه "مجرى دموي". وبحسب السكان المحليين، فإن السبب يعود إلى أن النهر تعرض للتلوث بمواد غير معروفة، ما أثار حالة من القلق بين السكان والبيئيين في المنطقة.
© AP Photo / Rodrigo Abd
لقطات جوية لمجرى نهر ”ساراندي“ المصبوغ باللون الأحمر، في حي صناعي في ضواحي بوينس آيرس، الأرجنتين.
لقطات جوية لمجرى نهر ”ساراندي“ المصبوغ باللون الأحمر، في حي صناعي في ضواحي بوينس آيرس، الأرجنتين.
© AP Photo / Rodrigo Abd
مجرى نهر ”ساراندي“، المصبوغ باللون الأحمر بسبب ملوثات غير معروفة كما يزعم السكان، يصب في نهر" ريو دي لا بلاتا" في ضواحي بوينس آيرس، الأرجنتين.
مجرى نهر ”ساراندي“، المصبوغ باللون الأحمر بسبب ملوثات غير معروفة كما يزعم السكان، يصب في نهر" ريو دي لا بلاتا" في ضواحي بوينس آيرس، الأرجنتين.
© AP Photo / Rodrigo Abd
لقطات جوية لمجرى نهر "ساراندي" في الأرجنتين.
لقطات جوية لمجرى نهر "ساراندي" في الأرجنتين.
© AP Photo / Rodrigo Abd
ضفاف نهر" ريو دي لا بلاتا" مصبوغة باللون الأحمر عند مصب مجرى ساراندي الذي تلطخت مياهه بملوثات غير معروفة.
ضفاف نهر" ريو دي لا بلاتا" مصبوغة باللون الأحمر عند مصب مجرى ساراندي الذي تلطخت مياهه بملوثات غير معروفة.
© AP Photo / Rodrigo Abd
لقطات جوية لمجرى نهر ”ساراندي“ المصبوغ باللون الأحمر.
لقطات جوية لمجرى نهر ”ساراندي“ المصبوغ باللون الأحمر.
© AP Photo / Rodrigo Abd
لقطات جوية لمجرى نهر "ساراندي" المصبوغ باللون الأحمر.
لقطات جوية لمجرى نهر "ساراندي" المصبوغ باللون الأحمر.