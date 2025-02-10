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https://sarabic.ae/20250210/الحركة-الشعبية-توضح-لـسبوتنيك-موقف-القوى-السياسية-من-خارطة-الطريق-التي-طرحتها-الحكومة-السودانية-1097650303.html
الحركة الشعبية توضح لـ"سبوتنيك" موقف القوى السياسية من "خارطة الطريق" التي طرحتها الحكومة السودانية
الحركة الشعبية توضح لـ"سبوتنيك" موقف القوى السياسية من "خارطة الطريق" التي طرحتها الحكومة السودانية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الحركة الشعبية في السودان، الدكتور محمد مصطفى، أن من يحدد المستقبل السياسي في البلاد ويكتب التاريخ ويضع الخارطة التي تسير عليها البلاد من دستور ونظام... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T18:35+0000
2025-02-10T18:35+0000
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محمد حمدان حميدتي
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "عندما كان الجيش السوداني يصارع الانهيار وحيدا كانت أغلب القوى السياسية ما بين داعم للدعم السريع ومحايد مستعد للتعامل مع المنتصر، إلى أن استعاد الجيش قواه وبدأ يتلمس خطاه محققا تقدما كبيرا في كل الجبهات وهنا بدأت الصورة تتضح أمام بعض القوى السياسية وظهر ذلك جليا بعد الإعلان عن الخارطة السياسية لما بعد الحرب والتي طرحتها الحكومة السودانية".وأشار رئيس الحركة الشعبية، إلى أن الفرصة الوحيدة التي تستطيع القوى السياسية المشاركة فيها وإبداء رأيها، إذا أطلقت جهة ما مبادرة شاملة واستطاعت إقناع الجيش للمشاركة فيها، فالجيش الآن تسلم زمام المبادرة وزاهد عن أي حوار مع الدعم السريع والقوى المساندة له.ولفت مصطفى، إلى أن أغلب الحروب تنتهي إلى طاولة المفاوضات، فإذا قُدر لأطراف النزاع الجلوس والحوار يمكن للقوى السياسية الاصطفاف حول طرفي القتال، وإن لم يكن علنٱ قد يكون الإصطفاف جليٱ من خلال مواقفهم.أعلنت الحكومة السودانية، أمس الأحد، عن طرحها خارطة طريق "للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب، واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة".وأشارت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، أنه تم "طرح خارطة الطريق من جانب قيادة الدولة، بعد عقد مشاورات مع القوى الوطنية والمجتمعية".وتتضمّن خارطة الطريق الآتي، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا":* إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل من يقف موقفا وطنيا ويرفع يده عن المعتدين وينحاز للصف الوطني.* تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.* إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، واجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية، ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل.* تأكيد حرية الرأي والعمل السياسي دون هدم للوطن أو المساس بالثوابت الوطنية، وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على جواز السفر.* اشتراط وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات مع التمرد وعدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق نار ما لم يرفع الحصار عن الفاشر، على أن يتبع وقف أطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور.ودعت وزارة الخارجية السودانية في بيانها، المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، لدعم خارطة الطريق المطروحة، و"التي تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال".وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى العلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري من ضمنه قوات الجيش وقوات الدعم السريع، والذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع "تمردا ضد الدولة".
https://sarabic.ae/20250208/البرهان-سيتم-التوافق-على-رئيس-وزراء-مدني-لتشكيل-حكومة-سودانية-من-التكنوقراط-1097591142.html
https://sarabic.ae/20250201/مجلس-الأمن-يدعو-إلى-وقف-القتال-وحماية-المدنيين-في-السودان--1097373450.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, الحكومة السودانية, قوات الدعم السريع السودانية, محمد حمدان حميدتي, الجيش السوداني, الخرطوم, دارفور
حصري, تقارير سبوتنيك, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, الحكومة السودانية, قوات الدعم السريع السودانية, محمد حمدان حميدتي, الجيش السوداني, الخرطوم, دارفور

الحركة الشعبية توضح لـ"سبوتنيك" موقف القوى السياسية من "خارطة الطريق" التي طرحتها الحكومة السودانية

18:35 GMT 10.02.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB"سبوتنيك" ترصد المأساة الإنسانية في ولاية سنار وسط السودان بعد اشتعال حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع
سبوتنيك ترصد المأساة الإنسانية في ولاية سنار وسط السودان بعد اشتعال حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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أكد رئيس الحركة الشعبية في السودان، الدكتور محمد مصطفى، أن من يحدد المستقبل السياسي في البلاد ويكتب التاريخ ويضع الخارطة التي تسير عليها البلاد من دستور ونظام حكم هو من انتصر في الحرب.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "عندما كان الجيش السوداني يصارع الانهيار وحيدا كانت أغلب القوى السياسية ما بين داعم للدعم السريع ومحايد مستعد للتعامل مع المنتصر، إلى أن استعاد الجيش قواه وبدأ يتلمس خطاه محققا تقدما كبيرا في كل الجبهات وهنا بدأت الصورة تتضح أمام بعض القوى السياسية وظهر ذلك جليا بعد الإعلان عن الخارطة السياسية لما بعد الحرب والتي طرحتها الحكومة السودانية".

وتابع مصطفى، القوى السياسية التي خرجت عن الحياد ودعمت الجيش تعتبر جزءا من مبادرة البرهان، أما القوى السياسية التي كانت تدعم الدعم السريع على استحياء والآن تحاول تمثيل دور الحياد، فإن موقفها غير مؤثر لأن الجيش يعتبرها داعمة للدعم السريع ومواقفها تمثل مواقف الدعم السريع.

وأشار رئيس الحركة الشعبية، إلى أن الفرصة الوحيدة التي تستطيع القوى السياسية المشاركة فيها وإبداء رأيها، إذا أطلقت جهة ما مبادرة شاملة واستطاعت إقناع الجيش للمشاركة فيها، فالجيش الآن تسلم زمام المبادرة وزاهد عن أي حوار مع الدعم السريع والقوى المساندة له.
ولفت مصطفى، إلى أن أغلب الحروب تنتهي إلى طاولة المفاوضات، فإذا قُدر لأطراف النزاع الجلوس والحوار يمكن للقوى السياسية الاصطفاف حول طرفي القتال، وإن لم يكن علنٱ قد يكون الإصطفاف جليٱ من خلال مواقفهم.
رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
البرهان: سيتم التوافق على رئيس وزراء مدني لتشكيل حكومة سودانية من التكنوقراط
8 فبراير, 11:53 GMT
أعلنت الحكومة السودانية، أمس الأحد، عن طرحها خارطة طريق "للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب، واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة".
وأشارت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، أنه تم "طرح خارطة الطريق من جانب قيادة الدولة، بعد عقد مشاورات مع القوى الوطنية والمجتمعية".
وتتضمّن خارطة الطريق الآتي، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا":
* إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل من يقف موقفا وطنيا ويرفع يده عن المعتدين وينحاز للصف الوطني.
* تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.
* إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، واجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية، ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل.
* تأكيد حرية الرأي والعمل السياسي دون هدم للوطن أو المساس بالثوابت الوطنية، وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على جواز السفر.
* اشتراط وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات مع التمرد وعدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق نار ما لم يرفع الحصار عن الفاشر، على أن يتبع وقف أطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور.
ودعت وزارة الخارجية السودانية في بيانها، المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، لدعم خارطة الطريق المطروحة، و"التي تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
مجلس الأمن يدعو إلى وقف القتال وحماية المدنيين في السودان
1 فبراير, 10:41 GMT
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى العلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري من ضمنه قوات الجيش وقوات الدعم السريع، والذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع "تمردا ضد الدولة".
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