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https://sarabic.ae/20250210/السعودية-تستضيف-إنجازا-عربيا-غير-مسبوق-بشأن-الذكاء-الاصطناعي-1097639430.html
السعودية تستضيف إنجازا عربيا غير مسبوق بشأن "الذكاء الاصطناعي"
السعودية تستضيف إنجازا عربيا غير مسبوق بشأن "الذكاء الاصطناعي"
سبوتنيك عربي
تستضيف المملكة العربية السعودية إنجازا غير مسبوق في مجال "الذكاء الاصطناعي" ضمن إطار "رؤية المملكة 2030". 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T12:38+0000
2025-02-10T12:38+0000
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وأعلنت شركة "وايدبوت" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، أن المملكة ستستضيف نموذجها المتطور للذكاء الاصطناعي "عقل" على خوادم سحابية محلية داخل أراضيها، وبذلك يصبح "عقل" أول نموذج لغوي عربي ضخم في منطقة الشرق الأوسط يُتاح بشكل محلي، مما يعني أنه لن يتم تخزين بيانات مستخدميه خارج الدولة التي ينتمون إليها.وأوضحت شركة "وايدبوت" في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بدعم "رؤية المملكة 2030"، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد وبناء مجتمع رقمي متطور، كما أكدت الشركة أنها ستلتزم بالامتثال للوائح الحكومية المعمول بها، بما في ذلك تلك التي وضعتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، مما يضمن أن ابتكار الذكاء الاصطناعي يتماشى مع معايير حوكمة البيانات والأمن الوطنية في المملكة.كما يميز "عقل" عن باقي نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة حاليا هو قدرته الفائقة على فهم وإدراك اللغة العربية بمختلف لهجاتها، إذ يدعم أكثر من 30 لهجة مختلفة.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "وايدبوت" للذكاء الاصطناعي، محمد نبيل، إن "الشركة فخورة بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي عبر استضافة نموذج "عقل" على خوادم سحابية محلية داخل المملكة. وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة، وتظهر التزام الشركة بدعم "رؤية السعودية 2030" الطموحة".وأضاف نبيل: أن "استضافة نموذج "عقل" محليا تحمل فوائد كبيرة للشركاء والعملاء في القطاعين الحكومي والخاص، إذ ستتمكن القطاعات التي تتعامل مع بيانات حساسة، مثل الوزارات والبنوك والمؤسسات الطبية من الاستفادة من "عقل" دون مخاوف، لكونه يتوافق تمامًا مع اللوائح الحكومية السعودية ويمتثل مع "سدايا".كما أشار إلى أن "تخزين بيانات المستخدمين محليا في المملكة، يجعل نموذج "عقل" خيارا آمنا للقطاعين العام والخاص في السعودية.يُذكر أن "وايدبوت" قد كشفت عن نموذج "عقل" لأول مرة في 30 سبتمبر/ أيلول 2024، ورغم أن حجم "عقل" لا يتجاوز 7 مليارات متغير، إلا أنه ينافس نماذج أكبر منه بحوالي 10 مرات.
https://sarabic.ae/20250127/الصين-تطرح-نموذج-ذكاء-اصطناعي-يتفوق-على-تشات-جي-بي-تي-الأمريكي-ما-مميزاته-1097212581.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, أخبار الذكاء الاصطناعي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, أخبار الذكاء الاصطناعي

السعودية تستضيف إنجازا عربيا غير مسبوق بشأن "الذكاء الاصطناعي"

12:38 GMT 10.02.2025
© Photo / Unsplash/ Steve Johnsonالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
الذكاء الاصطناعي
© Photo / Unsplash/ Steve Johnson
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تستضيف المملكة العربية السعودية إنجازا غير مسبوق في مجال "الذكاء الاصطناعي" ضمن إطار "رؤية المملكة 2030".
وأعلنت شركة "وايدبوت" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، أن المملكة ستستضيف نموذجها المتطور للذكاء الاصطناعي "عقل" على خوادم سحابية محلية داخل أراضيها، وبذلك يصبح "عقل" أول نموذج لغوي عربي ضخم في منطقة الشرق الأوسط يُتاح بشكل محلي، مما يعني أنه لن يتم تخزين بيانات مستخدميه خارج الدولة التي ينتمون إليها.
وأوضحت شركة "وايدبوت" في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بدعم "رؤية المملكة 2030"، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد وبناء مجتمع رقمي متطور، كما أكدت الشركة أنها ستلتزم بالامتثال للوائح الحكومية المعمول بها، بما في ذلك تلك التي وضعتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، مما يضمن أن ابتكار الذكاء الاصطناعي يتماشى مع معايير حوكمة البيانات والأمن الوطنية في المملكة.
وعلى عكس منصات "ذكاء اصطناعي" أخرى مثل "تشات جي بي تي" و"جميناي"، فإن "عقل" يركز بشكل رئيسي على اللغة العربية، ويستهدف القطاعين الحكومي والخاص، ليكون البنية التحتية الرئيسية لخدمات وأدوات تقنية ذكية تدعم اللغة العربية بأعلى دقة ممكنة.
كما يميز "عقل" عن باقي نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة حاليا هو قدرته الفائقة على فهم وإدراك اللغة العربية بمختلف لهجاتها، إذ يدعم أكثر من 30 لهجة مختلفة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "وايدبوت" للذكاء الاصطناعي، محمد نبيل، إن "الشركة فخورة بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي عبر استضافة نموذج "عقل" على خوادم سحابية محلية داخل المملكة. وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة، وتظهر التزام الشركة بدعم "رؤية السعودية 2030" الطموحة".
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
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وأضاف نبيل: أن "استضافة نموذج "عقل" محليا تحمل فوائد كبيرة للشركاء والعملاء في القطاعين الحكومي والخاص، إذ ستتمكن القطاعات التي تتعامل مع بيانات حساسة، مثل الوزارات والبنوك والمؤسسات الطبية من الاستفادة من "عقل" دون مخاوف، لكونه يتوافق تمامًا مع اللوائح الحكومية السعودية ويمتثل مع "سدايا".
كما أشار إلى أن "تخزين بيانات المستخدمين محليا في المملكة، يجعل نموذج "عقل" خيارا آمنا للقطاعين العام والخاص في السعودية.
يُذكر أن "وايدبوت" قد كشفت عن نموذج "عقل" لأول مرة في 30 سبتمبر/ أيلول 2024، ورغم أن حجم "عقل" لا يتجاوز 7 مليارات متغير، إلا أنه ينافس نماذج أكبر منه بحوالي 10 مرات.
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